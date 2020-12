IRW-News: Clarity Gold Corp.: Clarity Gold benennt anerkannten leitenden Angestellten Michael Williams in sein Advisory Board

IRW-PRESS: Clarity Gold Corp.: Clarity Gold benennt anerkannten leitenden Angestellten Michael Williams in sein Advisory Board

Vancouver, BC, Kanada - 3. Dezember 2020, Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) gibt erfreut bekannt, dass Herr Michael Williams nun Mitglied des Advisory Board ist.



Michael verfügt über 24 Jahre Erfahrung als leitender Angestellter in der Bergbauindustrie und bereichert das Team von Clarity mit seiner Erfahrung in der Strukturierung, Verwaltung, Kapitalaufbringung und im Marketing von an der Toronto Stock Exchange notierten Unternehmen.

Herr Williams hatte bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen eine führende Position, unter anderem bei Underworld Resources Ltd, die für 138.000.000 $ an Kinross Gold Corp verkauft wurde. Er hat ein internationales Banken- und Finanznetzwerk aufgebaut, das umfangreiche Kontakte sowohl zu institutionellen Investoren als auch Kleinanlegern umfasst. Herr Williams hat umfangreiches Kapital für fortgeschrittene Explorations- und Erschließungsprojekte aufgebracht.

Herr Williams ist Gründer und Executive Chairman von Aftermath Silver und zurzeit Director, President und CEO von Vendetta Mining Corp.

Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und Leitung eines anerkannten Experten, der auf zahlreiche Erfolge auf den Kapitalmärkten sowie der fortgeschrittenen Mineralexploration und -erschließung zurückblicken kann, sagte James Rogers, CEO von Clarity. Michaels Fachwissen passt bestens zu unserer langfristigen Vision von Spitzenleistungen. Um ein Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Vermögenswerten und einem brillanten Team aufzubauen, braucht es eine solide Grundlage. Wir alle freuen uns, ihn in unserem Advisory Board begrüßen zu können.

Ausgabe von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem erfreut bekannt, dass es Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine Option) über den Erwerb von insgesamt 400.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) an bestimmte Berater laut Aktienoptionsplan ausgegeben hat. Jede Option ist für einen Zeitraum von drei Jahren bis zum 2. Dezember 2023 zu einem Preis von 1,21 $ pro Aktie ausübbar.

Über Clarity

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % des Destiny-Projekts, eines 5.013 ha großen Goldprojekts im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, abgeschlossen. Clarity arbeitet auch an der Exploration seines 10.518 ha großen Empirical-Projekts, das sich etwa 12 km südlich von Lillooet, BC, befindet, und hat vor kurzem sein Mineral-Liegenschaftsportfolio mit der Übernahme der Projekte Tyber und Gretna Green, die sich beide auf Vancouver Islund, British Columbia, befinden, erweitert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist am CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.

FÜR DAS BOARD

James Rogers

Chief Executive Officer

Tel: 1 (833) 387-7436

E-Mail: info@claritygoldcorp.com

Website: www.claritygoldcorp.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die nicht rein historischen Charakter haben, einschließlich aller Aussagen in Bezug auf Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, wonach die technische Erfahrung und die Erfolgsbilanz des neuen Mitglieds des Advisory Board in den Bereichen Management und Projektevaluierung für das Unternehmen von immensem Wert sein werden. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen aus ihnen ziehen wird. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihr Eintreten verhindern könnten, gehören unter anderem allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der direkten Kontrolle des Unternehmens entziehen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (von CNSX Markets Inc. betrieben) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54510

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54510&tr=1

