IRW-News: ChroMedX Corp. : ChroMedX kündigt Expansion unter dem Namen Relay Medical Corp. an

ChroMedX kündigt Expansion unter dem Namen Relay Medical Corp. an

19. Juni 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler der tragbaren Blutanalyseplattform HemoPalm, freut sich, über die Expansion des Unternehmens in eine Inkubator-/Beschleuniger-Plattform für Medizintechnik unter dem Namen Relay Medical Corp. zu berichten. Die offizielle Umfirmierung erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung des Unternehmens am 29. Juni 2018.

Seit seiner Ernennung zum CEO im Januar 2018 hat Lahav Gil den Aufbau des technisch-kommerziellen Teams des Unternehmens geleitet und gleichzeitig die Infrastruktur und die Fähigkeiten von der Forschung und Entwicklung eines einzigen Produkts bis hin zur integrierten Inkubation und Beschleunigung medizinischer Technologien ausgebaut, wobei er sich bei der effizienten Identifizierung von Chancen, Akquisitionen, Innovationen und Transaktionen auf seine Expertise stützt. Diese Expansion hat zur Optimierung der bestehenden Entwicklungsaktivitäten geführt und fördert die Kultur, die Strategien und ein Qualitätsmanagementsystem zur gleichzeitigen Verwaltung eines Portfolios von Technologien, die für vorkommerzielle Exits sorgfältig kuratiert wurden.

Bei der Erweiterung des technisch-kommerziellen Teams, der Intensivierung der VOC-(Voice-of-Customer) -Öffentlichkeitsmaßnahmen und der Formalisierung der HemoPalm-Produktionsplanung wurde deutlich, dass das Unternehmen nun über ein enormes Potenzial verfügt, insbesondere in Bereichen, die es uns erlauben, als Plattform für die Produktionsplanung einer Vielzahl von Projekten zu fungieren. Diese besondere Fähigkeit beruht auf einer Kombination aus Kultur, Strategie und operativem Tempo, sagte Lahav Gil, CEO von ChroMedX Corp.

Vor seiner Tätigkeit bei ChroMedX war Lahav Gründer und CEO der Kangaroo Group, eines auf medizinische Geräte spezialisierten Innovators mit Sitz in Toronto. Kangaroo lieferte mehr als 15 Jahre lang Dienstleistungen, Infrastruktur und Inkubations-/Beschleunigungspartnerschaften für Unternehmen und Unternehmer in der Medizintechnik. Kangaroo wurde 2017 von Starfish Medical, einem Full-Service-Unternehmen für medizinisches Design und Entwicklungen übernommen.

Es gibt im Medizintechnikbereich viele hervorragende Möglichkeiten in der Frühphase, die nach einem Zuhause suchen, um den Markt zu erreichen, und die zu relativ geringen Kosten erworben werden können. Häufig bestehen diese Möglichkeiten, weil die Gründer, die in ihrem Forschungsgebiet zwar herausragende Kliniker oder Wissenschaftler sind, nicht über die entsprechenden Ressourcen sowie technischen und geschäftlichen Kenntnisse verfügen, um das Projekt schrittweise vom Forschungsschwerpunkt zu einem Kommerzialisierungsschwerpunkt zu überführen. Wir schaffen Relay Medical, um diesen Gründern/Erfindern eine Plattform an die Hand zu geben, die eine erfolgreiche Umsetzung dieser wichtigen Transformation ermöglicht. Dieses Konzept der aktiven Investition basiert auf bewährten Methoden und spezialisierten Praktiken, die darauf zugeschnitten sind, einen klaren, ungedeckten Bedarf auf dem nordamerikanischen Medizintechnikmarkt zu decken.

Relay Medical wird mehrere Produkte und Projekte gleichzeitig entwickeln und zur Produktionsreife bringen sowie strategische Akquisitionen sondieren, die die bestehenden Infrastruktureinrichtungen ergänzen. Die Akquisitionen und die laufende Prüfung von Projekten werden nach strengen Kriterien und einem disziplinierten Prozess erfolgen, der von einem unabhängigen Investitionsausschuss unterstützt wird. Durch die Beschaffung von Technologien und die Integration der Finanzierung und Entwicklung von Produkten in einem Unternehmen, das von einem Expertenteam geleitet und verwaltet wird, baut Relay Medical Kapazitäten zur Entwicklung und Umsetzung von Technologien mit hoher Effizienz auf.

ChroMedX entwickelt nun gleichzeitig die HemoPalm-Plattform sowie die kürzlich angekündigte Produktreihe von UX Data Sciences und ist aktiv an verschiedenen Diskussionen und Verhandlungen über die Erweiterung des Technologieportfolios von Relay beteiligt.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das medizinische Technologien vor der kommerziellen Einführung im Gesundheitstechnikmarkt identifiziert, erwirbt und entwickelt.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, HemoPalm, ist das einzige tragbare Blutanalysesystem, das für die Kombination von Blutgas- und Elektrolytsensoren mit vollständiger CO-Oximetrie in einer einzigen Mikrofluidikkartusche zugelassen ist. Es wurde entwickelt, um einen einfachen, zuverlässigen, schnellen und genauen Testprozess und eine vollständige IT-Integration für die Behandlung von Patienten in der Intensivmedizin zu ermöglichen.

Die Technologien von ChroMedX Corp. sind durch das Portfolio an gewährten und angemeldeten Patenten des Unternehmens geschützt.

