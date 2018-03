IRW-News: ChroMedX Corp. : ChroMedX-CEO Lahav Gil ist als Redner zur bioTEC Biotechnology and Bioengineering Conference geladen

Weitere Suchergebnisse zu "ChroMedX":

ChroMedX-CEO Lahav Gil ist als Redner zur bioTEC Biotechnology and Bioengineering Conference geladen

27. März 2018 - ChroMedX Corp . (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler der tragbaren Blutanalyseplattform HemoPalm, freut sich, zu berichten, dass CEO Lahav Gil auf der bioTEC 2018 an der University of Waterloo über Innovationskultur und Kommerzialisierung in der Medizintechnik sprechen wird.





Lahav wird als geladener Redner an einer Diskussionsrunde auf der bioTEC Biotech and Bioengineering Conference, der ersten Konferenz ihrer Art in Kanada, teilnehmen. Die Konferenz ist dazu gedacht, Studenten, Forscher, Fachleute und Unternehmer zu vernetzen und Fortschritte im Fachbereich der Biomedizin zu erörtern. Zu den namhaften Rednern auf der letzten bioTEC gehören Frank Baylis von Baylis Medical und Dr. Julie Audet von der University of Toronto.

Ich freue mich sehr über die Einladung zu dieser Veranstaltung, sagte Lahav Gil, CEO und Director von ChroMedX Corp. Es ist so wichtig, dass sich Studenten, Absolventen und akademische Führungskräfte mit Fachleuten aus der Industrie austauschen und diese voneinander lernen.

Lahav hat an der Bzelel Academy of Art and Design in Israel gelehrt und war an mehreren großen Universitäten in Toronto Gastdozent zu den Themen Innovationskultur, Unternehmertum im Technologiebereich, Kommerzialisierung von Medizinprodukten und wertebasierte Führung.

Die Veranstaltung findet am 17. November 2018 auf dem Campus der University of Waterloo statt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Konferenz.

Über Lahav

Lahav Gil, ein Innovationsführer in der Medizintechnik und Produktentwicklung, ist der Gründer und ehemalige CEO der innovativen Kangaroo Group mit Sitz in Toronto, die er zu einer nationalen Marke aufgebaut und vor Kurzem an Starfish Medical mit Sitz in Vancouver Island verkauft hat. Er ist Gründer bzw. Mitbegründer von sechs Unternehmen. Außerdem hat er zahlreiche kanadische Startup-Unternehmen von der Idee bis zur Markteinführung begleitet und dabei bedeutend zu ihrer Investitionseignung sowie ihrer klinischen Studien- und Marktreife beigetragen. Er hat an der Einführung von über 200 technologischen Produkten und an bahnbrechenden Innovationen für Unternehmen wie IMRIS, FIO, fSona, Cellaegis, XOR, Ultrasonix, Exact Imaging, Sciex usw. mitgewirkt.

Lahav Gil trat im Januar 2018 als CEO und Director in ChroMedX ein, um das technisch-kommerzielle Team zu leiten, die Projektkapazitäten zu erweitern, die Produkteinführungszeit zu verkürzen und den Wert des Unternehmens im Hinblick auf strategische Übernahmen zu steigern.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger tragbarer Medizinprodukte für die Diagnostik direkt am Krankenbett spezialisiert hat.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, HemoPalm, ist das einzige tragbare Blutanalysesystem, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Das System ist ein tragbares Einwegkartuschen-Lesegerät, das den einfachsten, schnellsten und genauesten Testprozess für den Einsatz in der Behandlung von Patienten in der Intensivmedizin bietet. Bei den bestehenden tragbaren Blutgasanalysesystemen müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Zusätzlich zur häufig erforderlichen, jedoch mit Risiken verbundenen Entnahme von arteriellem Blut ermöglicht das HemoPalm-System, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen.

Die Technologien von ChroMedX Corp. sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt, die die Blutabnahme, die Plasma- und Serumgewinnung sowie die Verarbeitung und Analyse betreffen.

Webseite: www.chromedx.com

Kontaktdaten:

W. Clark Kent

President & Director

ChroMedX Corp.

Office. 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@chromedx.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

