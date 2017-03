IRW-News: Chibougamau Independent Mines Inc.: Chibougamau unabhängiges Update

IRW-PRESS: Chibougamau Independent Mines Inc.



21. März 2017, ROUYN-NORANDA, QUÉBEC, KANADA - Chibougamau Independent Mines Inc. (TSX VENTURE: CBG) (STUT: CLL) (OTC Markets (USA): CMAUF) arbeitet an einem besseren Verständnis des geologischen Potenzials des Landpakets im weitläufigen Bergbaucamp, zu dem fünf ehemalige Minen, zwei nicht abgebaute Lagerstätten (eine Kupfer-Gold, eine Zink-Gold-Silber), die Ausdehnung in Fallrichtung von drei ehemaligen Minen und unser großes Explorationsgebiet mit zahlreichen noch nicht ausreichend explorierten Kupfer- und/oder Gold-Bohrabschnitten gehören.

Am 18. Januar 2017 gab Chibougamau die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern auf der C3 Kupfer-Gold-Zone des Konzessionsgebiets Bateman Bay bekannt. Bohrloch BJ-16-15 durchteufte 6,33m (20,7ft) mit Graden von 3,65% Kupfer und 0,82 g/t Gold. Bohrloch BJ-16-16 ergab 12,5m (41ft) mit Graden von 3,61% Kupfer und 1,72 g/t Gold. Die tatsächliche Mächtigkeit lag bei circa 60-65% der durchteuften Mächtigkeit. Vor Kurzem wollten wir eine geophysikalische Bohrlochmessung durchführen, um die Streichlänge der mineralisierten Zone genauer zu definieren, aber die beauftragte Firma konnte die Geräte nicht in die Bohrlöcher hinab lassen. Zurzeit untersuchen wir die Verteilung der aktuellen und früheren Bohrlochabschnitte, um weitere Bohrungen planen zu können. Interessanterweise haben sich, wie in der Pressemitteilung berichtet, die Mächtigkeit der mineralisierten Zone und die Goldwerte über die Distanz von 90 Metern in Fallrichtung zwischen den beiden Bohrlöchern verdoppelt, während der Kupferwert konstant blieb.

Das ist für das gesamte Bergbaucamp Chibougamau von Bedeutung. In der Vergangenheit wurden im Bergbaucamp rund 45,35 Mio. Kurztonnen Kupfererz mit Graden von 1,74% Kupfer und 2,24 g/t Gold produziert. Ausgehend vom früheren Rohstoffpreis von 0,436 US-$ pro Pfund Kupfer und 60,48 US-$ pro Unze Gold würde Gold 22,4% der Erlöse aus der Produktion ausmachen. Würde man andererseits einen aktuelleren und vorsichtigeren Preis von beispielsweise 2,50 US-$ für ein Pfund Kupfer und 1,150 US-$ für eine Unze Gold ansetzen, würde Gold 48,8% des Erlöses ausmachen. In der Vergangenheit konzentrierten sich Exploration und Produktion auf Kupfer. Das Bergbaucamp muss nun als Kupfer-Gold-Bergbaucamp und nicht mehr als Kupfer-Bergbaucamp angesehen werden, wobei der Schwerpunkt auf dem lange ignorierten Goldpotenzial zusätzlich zum Fokus auf Kupfer in der Vergangenheit liegt.

Am 6. Februar 2017 gab Chibougamau die Ergebnisse aus fünf Bohrlöchern auf der Zink-Gold-Silber-Liegenschaft Berrigan bekannt. Alle fünf Bohrlöcher durchteuften mehrere mineralisierte Zonen in flacher, vertikaler Tiefe. Einzelne Proben ergaben Grade von bis zu 11,34% Zn, 10,36 g/t Au und 83,00 g/t Ag über unterschiedliche Breiten. Die Mineralisierung ist ausgedehnt und die mineralisierten Zonen sind aufgrund von Bruch- und Faltenbildung weit verteilt. Die Berrigan-Mineralisierung ist die einzige Zink-Gold-Silber-Zone im Bergbaucamp Chibougamau und gründlichere Untersuchungen auf diesem großen Landpaket sind eindeutig gerechtfertigt.

Außerdem hat Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSXV) seine Finanzierung abgeschlossen und gemäß Vereinbarung Chibougamau Independent die Barkomponente von 150.000 $ bezahlt sowie 2.750.000 Aktien von Vanadium One an Chibougamau ausgegeben. Chibougamau erhält eine Gross Metal Royalty (Metalllizenzgebühr) von 2% für die Eisen-Vanadium-Lagerstätte Mont Sorcier östlich von Chibougamau.

Diese Pressemitteilung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Chibougamau Independent Mines Inc., als qualifizierter Sachverständiger im Sinne des NI 43-101 verfasst.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. President & CEO Chibougamau Independent Mines Inc. 86, 14th Street Rouyn-Noranda, Quebec Kanada J9X 2J1 Tel.: 819.797.5242 Fax: 819.797.1470 info@chibougamaumines.com www.chibougamaumines.com 38.438.442 ausgegebene und ausstehende Aktien

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren in sich bergen, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die vom Unternehmen erwartet und geplant wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Haftungsausschluss auf der Website des Unternehmens erhältlich.

