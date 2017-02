IRW-News: Chibougamau Independent Mines Inc.: Chibougamau Independent durchteuft Zink-, Gold- und Silbermineralisierung im Konzessionsgebiet Berrigan

IRW-PRESS: Chibougamau Independent Mines Inc.



: Chibougamau Independent durchteuft Zink-, Gold- und Silbermineralisierung im Konzessionsgebiet Berrigan

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC, 1.Februar 2017 - Chibougamau Independent Mines Inc. (TSX VENTURE: CBG) (STUT:CLL) (OTC Markets (USA) : CMAUF) freut sich, seine Aktionäre darüber zu informieren, dass es die Analyseergebnisse aus fünf Bohrlöchern im unternehmenseigenen Zink-Gold-Silber-Konzessionsgebiet Berrigan im McKenzie Township, 4 Kilometer west-nordwestlich der Stadt Chibougamau in der kanadischen Provinz Quebec erhalten hat.

Das Konzessionsgebiet Berrigan ist das einzige Zinkprojekt in unserem weitläufigen Bergbaucamp Chibougamau, das aus fünf ehemalige Kupfer-Gold-Produktionsstätten, die potenziellen Erweiterungen entlang des Einfallwinkels von drei Kupfer-Gold-Minen, zahlreiche mineralisierte Vorkommen an der Oberfläche, historische Bohrlöcher sowie eine große Vanadium-Eisen Zone umfasst, die vor kurzem in Option an Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSXV) vergeben wurde. Chibougamau ist nun Großaktionär von Vanadium One.

Alle fünf Bohrlöcher durchteuften mehrere Zink-Gold-Silber-Zonen in niedrigen vertikalen Tiefen von 51 bis 250 Meter.

In der nachstehenden Tabelle sind die Analyseergebnisse ausgewiesen:

Bohrlocvon bis Länge wahreAu (gAg (gZn vertika h / / (%) le Nr. Mäch-t) t) Tiefe tigke it

BT-16-0129,80135,48 5,68 3,97 0,00920,161,29 119 09

BT-16-0147,20165,50 18,30 12,810,5635,64 1,17 140 09

BT-16-0194,51208,45 13,94 9,76 1,1347,58 2,22 180 09

inkl. 200,85208,45 7,60 5,32 1,19710,113,20 BT-16-0263,00265,00 2,00 1,4 1,4712,00 1,27 237 09

BT-16-0172,20172,80 0,60 0,42 10,3683,007,88 162 10 7

BT-16-0181,00185,00 4,00 2,8 2,18 5,06 1,47 172 10

BT-16-0231,00252,30 15,10 10,570,6248,07 1,96 224 10

inkl. 236,20240,38 4,18 2,93 1,42 10,074,39 BT-16-0258,20259,00 0,80 0,56 1,9284,00 5,71 243 10

BT-16-0178,50187,27 8,27 5,79 0,26411,152,21 162 11

BT-16-0227,00233,00 6,00 4,20 0,4285,66 1,78 204 11

BT-16-0261,00262,50 1,5 1,05 6,6825,00 0,02 237 11

Bohrlocvon bis Länge wahreAu (gAg (gZn vertika h / / (%) le Nr. Mächtt) t) Tiefe igkei t

BT-16-0237,00256,25 19,25 13,470,7236,31 2,22 220 11

BT-16-0279,00282,00 3,00 2,1 0,5042,60 1,97 250 11

BT-16-0283,50285,00 1,5 1,05 1,9064,00 0,28 258 11

BT-16-094,80 96,00 1,20 0,84 0,6955,00 1,49 88 12

BT-16-0104,00105,00 1,00 0,70 0,0399,00 1,69 96 12

BT-16-0109,40110,50 1,10 0,77 4,18229,006,34 101 12

BT-16-0129,92134,30 4,38 3,07 6,90312,092,99 121 12

BT-16-0145,25152,40 7,15 5,00 0,4726,34 2,47 137 12

BT-16-0171,65172,35 0,70 0,49 1,2719,00 8,04 159 12

BT-16-0192,00198,80 6,80 4,76 0,1132,02 0,52 180 12

inkl. 198,00198,80 0,80 0,56 0,8955,00 2,17

BT-16-061,88 65,83 3,65 2,55 1,44817,904,11 51 13

inkl. 63,00 64,15 1,15 0,80 4,48846,0011,34 BT-16-079,22 85,00 5,78 4,05 2,0268,71 3,50 65 13

BT-16-099,20 107,60 8,40 5,88 0,34311,322,07 84 13

BT-16-0111,00111,53 0,53 0,37 3,73426,002,37 90 13

BT-16-0116,10122,00 5,90 4,13 1,4659,99 2,16 95 13

inkl. 118,55119,50 0,95 0,66 5,97229,009,44 BT-16-0140,90145,69 4,79 3,35 0,5502,92 1,40 117 13

inkl. 144,16145,69 1,53 1,07 1,5747,00 3,86

Wir beurteilen die breite Streuung der Zink-, Gold- und Silbergehalte als sehr ermutigend. Unser Team untersucht die neuen Ergebnisse nun in Verbindung mit den historischen Bohrungen, um das nächste Explorationsprogramm zu konzipieren.

Alle Proben wurden bei Accurassay Laboratories in Rouyn-Noranda, Quebec (165 Jacques Bibeau Street) eingereicht. Zur Qualitätssicherung/-kontrolle wurden Maßnahmen getroffen, die u.a. die Hinzugabe von mineralisiertem Referenzmaterial oder Leer- bzw. Doppelproben jeweils alle 20 Proben in den Probensatz umfasste. Die Proben werden getrocknet und zerkleinert (70 % Siebdurchgang bei Siebgröße 2 mm). Eine Teilprobe von 1.025 Gramm wird zu einem Pulver zermahlen (85 % Siebdurchgang bei Siebgröße <200 Mesh). Die Teilproben werden anschließend an Accurassay Laboratories in Thunder Bay, Ontario (1046 Gorham Street) zur Analyse überstellt.

Die Goldanalyse erfolgte unter Anwendung einer Brandprobe mit abschließender Atomabsorption an 50 Gramm des Trübenmaterials. Jede Probe, die zehn Gramm Gold pro Tonne oder mehr enthielt, wurde erneut mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Die Zink- und Silbergehalte wurden anhand eines Königswasseraufschlusses an 2,5 Gramm einer pulverisierten Teilprobe von 25 Gramm mit abschließendem ICP-OES (AA)-Verfahren ermittelt.

Accurassay Laboratories setzt ein internes Qualitätskontrollsystem ein, das die zertifizierten Referenzmaterialien verfolgt. Zu den routinemäßigen Maßnahmen zur Qualitätskontrolle gehören die Analyse von zertifiziertem Referenzmaterial, Kieselerde-Leer- und Doppelproben.

Globex Mining Enterprises Inc. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1MN - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz und GLBXF - OTCQX International) ist infolge des Spin-out des Projekts im Rahmen der Gründung von Chibougamau Independent Mines Inc. mit einer Gross Metal Royalty in Höhe von 3 Prozent am Konzessionsgebiet beteiligt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Luc Rioux, P.Geo. und Claude Larouche B.Sc. Eng., M.Sc., Geol., ing vermaßen den Bohrkern und beaufsichtigten die Verarbeitung und Analyse des Bohrkerns. Sie haben das technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung gesammelt. Diese Pressemeldung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Wertpapierkennziffer 167101 203

Weitere Informationen erhalten Sie über Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. President & CEO Chibougamau Independent Mines Inc. 86, 14th Street Rouyn-Noranda, Quebec Kanada J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242 Fax: 819.797.1470 info@chibougamaumines.com www.chibougamaumines.com Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren in sich bergen, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die vom Unternehmen erwartet und geplant wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Haftungsausschluss auf der Website des Unternehmens erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

