IRW-News: Chibougamau Independent Mines Inc.: Chibougamau Independent durchteuft Kupfer- und Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels im Konzessionsgebiet Bateman

: Chibougamau Independent durchteuft Kupfer- und Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels im Konzessionsgebiet Bateman

Chibougamau Independent durchteuft Kupfer- und Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels im Konzessionsgebiet Bateman

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC - Chibougamau Independent Mines Inc. (TSX VENTURE: CBG) (STUT:CLL) (OTC Markets (USA) : CMAUF) 18. Januar 2017, freut sich, seine Aktionäre darüber zu informieren, dass es die Analyseergebnisse aus zwei Bohrlöchern in der Kupfer-Gold-Zone C3 im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bateman Mine im McKenzie Township, 8 Kilometer östlich der Stadt Chibougamau in der kanadischen Provinz Quebec erhalten hat.

Das Konzessionsgebiet Bateman Mine ist eine von fünf ehemaligen Kupfer-Gold-Produktionsstätten im Besitz von Chibougamau Independent im Bergbaucamp Chibougamau, die sich neigungsabwärts von drei anderen großen Kupfer-Gold-Mine, einer Zink-Gold-Silber-Lagerstätte und einer großen Vanadium-Eisen-Zone, die in Option an Vanadium One Energy Corp. (VONE) vergeben ist, befinden. Ungefähr die Hälfte der Fläche des Bergbaucamps - einschließlich zahlreicher unzureichend erkundeter Gebiete, bei denen in Bohrlöchern und an der Oberfläche Mineralisierungen nachgewiesen wurden - ist Eigentum von Chibougamau Independent.

Neue Bohrergebnisse von Bateman Mine

Bohrloch BJ-16-15 durchteufte in einer vertikalen Tiefe von 170 Metern den folgenden Abschnitt:

Bohrloch Kernabschnitt (mCu % Au (g/t) ) * BJ-16-15 6,33 (20,7 Fuß) 3,65 0,82 inkl. 4,20 (13,7 Fuß) 3,09 1,18

Bohrloch BJ-16-16 durchteufte in einer vertikalen Tiefe von 260 Metern - 90 Meter unterhalb des oben angeführten Abschnitts - den folgenden Abschnitt:

Bohrloch Kernabschnitt (mCu % Au (g/t) )*

BJ-16-16 12,5 (41 Fuß) 3,61 1,72 inkl. 8,5 (27,8 Fuß) 3,62 2,26

*Die wahre Mächtigkeit entspricht etwa 60 bis 65 % des angegebenen Kernabschnitts.

Die Mächtigkeit der mineralisierten Zone verdoppelte sich über die Distanz von 90 Metern neigungsabwärts zwischen den Bohrlöchern, während der Kupfergehalt konstant blieb. Der Goldgehalt verdoppelte sich ebenfalls.

Die mineralisierte Zone besteht aus in Anorthosit gelagerter massiver Chalkopyritmineralisierung und Chalkopyriterzschnüren im Grenzbereich zum Komplex Lac Dore. Aufgrund des Vorhandenseins von manganhaltigem Eisenspat, einer Streichrichtung von 110 o und der steilen Neigung nach Nordwesten stellt diese Struktur nach Auffassung des Unternehmens möglicherweise eine sogenannte Mineralized Mine Shear (in etwa mineralisierte Minenscherzone) - vergleichbar mit dem Großteil der Strukturen, die in der Vergangenheit im Bergbaulager Chibougamau abgebaut wurden - dar.

Im nächsten Schritt der Erkundung der Kupfer-Gold-Zone wird voraussichtlich eine elektromagnetische Bohrlochmessung durchgeführt werden, um das Streich- und Tiefenpotenzial dieser Zone genauer bestimmen zu können. Anschließend sollen Stepout-Bohrungen absolviert werden.

2013 brachte Chibougamau eine Reihe seichterer Bohrungen in der Zone C3 nieder, die vergleichbare Kupfer-Gold-Mineralisierung in vertikalen Tiefen von 50 bis 90 Metern durchteuften (siehe Pressemeldungen vom 9. und 18. September sowie 3. Oktober 2013).

Die Analyse erfolgte im Labor von Accurassay in Rouyn-Noranda und Thunder Bay unter Anwendung des Standard-Brandprobeverfahrens für Gold und des ICP-Verfahrens für Kupfer.

Globex Mining Enterprises Inc. (GMX - Toronto Stock Exchange, G1M - Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz und GLBXF - OTCQX International) ist infolge des Spin-out des Projekts im Rahmen der Gründung von Chibougamau Independent Mines Inc. mit einer Gross Metal Royalty in Höhe von 3 Prozent am Konzessionsgebiet beteiligt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit der Meldung.

Luc Rioux, P.Geo., und Claude Larouche, B.Sc. Eng., M.Sc., Geol., ing vermaßen den Bohrkern und beaufsichtigten die Verarbeitung und Analyse des Bohrkerns. Sie haben das technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung gesammelt. Diese Pressemeldung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Wertpapierkennziffer 167101 203

Weitere Informationen erhalten Sie über Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. President & CEO Chibougamau Independent Mines Inc. 86, 14th Street Rouyn-Noranda, Quebec Kanada J9X 2J1 Tel.: 819.797.5242 Fax: 819.797.1470 info@chibougamaumines.com www.chibougamaumines.com 37.228.542 ausgegebene und ausstehende Aktien

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren in sich bergen, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die vom Unternehmen erwartet und geplant wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Haftungsausschluss auf der Website des Unternehmens erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38640 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38640&tr=1

