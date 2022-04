IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake schließt Infill-Bohrkampagne bei Metates ab; Gehalte der in Intrusivgestein gelagerten durchteuften Mineralisierung sind im Schnitt mehr als 22 % höher

IRW-PRESS: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake schließt Infill-Bohrkampagne bei Metates ab; Gehalte der in Intrusivgestein gelagerten durchteuften Mineralisierung sind im Schnitt mehr als 22 % höher

27. April 2022 - Chesapeake Gold Corp. (Chesapeake oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) (TSXV:CKG, OTCQX:CHPGF) freut sich, die Ergebnisse der letzten dreizehn (13) Infill-Kernbohrlöcher mit großem Durchmesser (PQ oder 85 mm) bekannt zu geben, die auf dem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Metates des Unternehmens im mexikanischen Bundesstaat Durango absolviert wurden. Im Rahmen der Infill-Bohrkampagne 2021/2022 wurden insgesamt 18 Bohrlöcher über insgesamt rund 7.485 Meter niedergebracht.

Alan Pangbourne, President und CEO, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, über die letzten Bohrlöcher aus der Bohrkampagne und die hervorragenden Ergebnisse berichten zu können, darunter Bohrloch CKG22-094, welches 357 Meter mit 1,43 g/t AuÄq lieferte. Die Ergebnisse bestätigen uns in unserer Überzeugung, dass das Intrusivgestein wesentlich höhere Gehalte aufweist, als das bisherige Modell anzeigt. Dies sollte sich sehr positiv auf die neue Ressourcenschätzung, den Minenplan und die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie auswirken. Die analysierten Abschnitte aus diesen Löchern, die die im Intrusivgestein bzw. in der Intrusionsbrekzie lagernde Mineralisierung durchteuft haben, wiesen im Schnitt einen um rund 23 % höheren AuÄq-Gehalt auf als die entsprechenden Blockschätzungen des aktuellen Ressourcenblockmodells.

Querschnitt - CKG22-094 & CKG22-089 (AuÄq = 1 Au : 75 Ag)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65484/Chesapeake_20220427_DEPRcom.001.png

Die wichtigsten Ergebnisse der 13 Bohrungen sind in der folgenden Tabelle enthalten:

Bohrlocvon (bis wahre GoldgehSilbergGoldäquivalLithologie

h m) (m) Mächtialt ehalt ent

-Nr. g (g/t (g/t -gehalt (Au

-keit Au) Ag) +(Ag/75))

(m)

CKG22-0294 651 357 0,63 20,5 0,91 gesamtes Wirtsge

93 stein

einschl294 408 114 0,70 24,7 1,03 Sedimentgestein

ießl

.

einschl408 498 90 0,77 14,6 0,97 Intrusionsbrekzi

ießl e

. und Intrusivges

tein

einschl498 559 61 0,41 7,5 0,51 Intrusivgestein

ießl

.

einschl559 651 92 0,57 29,8 0,97 Sedimentgestein

ießl

.

CKG22-057 414 357 1,00 31,6 1,43 gesamtes Wirtsge

94 stein

einschl57 390 333 1,00 33,1 1,44 Intrusionsbrekzi

ießl e

. und Intrusivges

tein

einschl390 414 24 1,09 12,1 1,26 Sedimentgestein

ießl

.

CKG22-0156 195 39 0,28 30,9 0,69 Sedimentgestein

95

CKG22-0165 283 118 1,24 14,4 1,43 Intrusionsbrekzi

96 e

und Intrusivges

tein

CKG22-01 351 350 0,74 23,2 1,05 gesamtes Wirtsge

97 stein

einschl1 78 77 0,41 56,0 1,16 Intrusionsbrekzi

ießl e

. und Intrusivges

tein

einschl78 262 184 0,80 16,7 1,02 Intrusivgestein

ießl

.

einschl262 305 43 1,17 8,6 1,28 Sedimentgestein

ießl

.

einschl305 325 20 0,93 9,2 1,05 Intrusivgestein

ießl

.

einschl325 351 26 0,47 6,1 0,55 Sedimentgestein

ießl

.

CKG22-024 93 69 0,50 16,3 0,72 Intrusivgestein

98

und 135 180 45 1,01 11,5 1,16 Intrusivgestein

CKG22-048 274 226 0,95 16,2 1,17 Intrusivgestein

99

und 315 324 9 2,20 6,8 2,29 Sedimentgestein

CKG22-124 429 405 0,90 27,6 1,27 gesamtes Wirtsge

00 stein

einschl24 354 330 0,79 31,0 1,20 Intrusionsbrekzi

ießl e

. und Intrusivges

tein

einschl354 375 21 1,82 21,9 2,11 Sedimentgestein

ießl

.

einschl375 415 40 1,38 9,8 1,51 Intrusivgestein

ießl

.

einschl415 429 14 0,97 7,0 1,06 Sedimentgestein

ießl

.

CKG22-145 48 3 4,07 6,6 4,16 Sedimentgestein

01

und 161 169 8 0,56 38,7 1,07 Sedimentgestein

CKG22-128 200 172 0,41 25,4 0,75 Intrusivgestein

02

CKG22-130 75 45 0,82 56,8 1,58 Sedimentgestein

03

und 249 312 63 0,59 10,6 0,73 Intrusivgestein

CKG22-1108 246 138 1,38 11,1 1,53 Intrusionsbrekzi

04 e

und Intrusivges

tein

CKG22-1159 162 3 1,64 32,7 2,08 Intrusivgestein

05

und 171 177 6 0,94 22,1 1,24 Intrusivgestein

Die Infill-Bohrungen zielten auf die in Intrusivgestein lagernde Mineralisierung ab und sind jeweils rund 50 Meter voneinander entfernt. Die meisten Bohrlöcher weisen einen Azimut von 215 Grad, eine Neigung im Bereich von -50 bis -75 Grad sowie eine Tiefenausdehnung von 200 bis 650 Metern auf, sodass die Intrusion über die annährend wahre Mächtigkeit durchteuft wird. Die Bohrungen bestätigen im Allgemeinen, dass das Intrusivgestein/die Intrusionsbrekzie mächtiger ist als derzeit modelliert. Bohrloch CKG22-104 lieferte einen Abschnitt von 138 Metern mit 1,53 g/t AuÄq, der deutlich mächtiger und hochgradiger ist als das bisherige Modell anzeigt.

Auf Grundlage der Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms 2021/2022 wird ein überarbeitetes geologisches Modell erstellt und in ein neues aktualisiertes Ressourcenblockmodell aufgenommen.

Ein Lageplan mit den Bohrstandorten, geologische und gehaltsbezogene Querschnitte sowie die vollständigen Analysedaten erhalten Sie unter: https://chesapeakegold.com/wp-content/uploads/Chesapeake-Gold-Corp-TSXV-CKG-OTCQX-CHPGF-2022.04.27-Metates-Infill-Drill-Results-Appendix.pdf.

Probenaufbereitung, Analyse und QA/QC-Programm

Alle von Chesapeake in dieser Pressemeldung veröffentlichten Analyseergebnisse stammen von PQ-Bohrkernen, die in einer sicheren Lagereinrichtung auf dem Projekt Metates protokolliert und beprobt wurden. Die PQ-Kerne wurden mit einer Gesteinssäge geteilt und eine repräsentative Probe eines Bohrkernviertels wurde für die Analyse ausgewählt. Die Kernproben wurden zur Aufbereitung der Probentrüben an die Einrichtung von ALS Global in Zacatecas City (Mexiko) geschickt; die Probentrüben wurden im Anschluss zur Analyse an die Labors von ALS in Reno (USA) und Vancouver (Kanada) überstellt. ALS Global ist ein akkreditiertes Mineralanalyselabor.

Alle Kernproben, in der Regel 3-Meter-Probenabschnitte, wurden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe zu 90 % auf eine Siebgröße von -2 mm zerkleinert, eine Teilprobe von 1000 Gramm zu 85 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer pulverisiert und anschließend eine Trübe von 250 Gramm entnommen wurde.

Die Proben wurden anhand einer 50-Gramm-Brandprobe mit abschließendem ICP-Verfahren (Methode Au-ICP22) auf Gold analysiert. Der Gehalt von Silber und anderen Gehalten wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-Verfahren (Methode ME-ICP61) ermittelt. Proben mit Werten über der Nachweisgrenze für Gold (>5 ppm) und Silber (>100 ppm) wurden erneut mittels Brandprobe und abschließendem Gravimetrieverfahren analysiert.

Kernprobenduplikate, Aufbereitungsduplikate (zerkleinertes Material und Trüben) sowie zertifizierte Standard- und Leerproben von CDN Resources Laboratories wurden im Rahmen des Probenahmeprotokolls für das QA/QC-Programm in die Probencharge gegeben.

Alberto Galicia, P.Geo, Vice President Exploration, und Gary Parkison, CPG, Vice President Development, sind qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und haben die Fachinformationen in dieser Mitteilung geprüft und genehmigt.

Über Chesapeake

Das Hauptaugenmerk von Chesapeake Gold Corp. ist auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika gerichtet. Das Projekt Metates beherbergt mit einer abgegrenzten Ressource von 20 Millionen Unzen Gold und 550 Millionen Unzen Silber eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika (siehe NI 43-101-konformer technischer Bericht zur wirtschaftlichen Erstbewertung vom 30. August 2021, abrufbar unter www.sedar.com).

Chesapeake verfügt auch über eine organische Pipeline von Satelliten-Explorationskonzessionen, die in strategischer Nähe zu Metates liegen. Darüber hinaus hält das Unternehmen 69 % der Anteile an dem Unternehmen Gunpoint Exploration Ltd., welches im Besitz des Goldprojekts Talapoosa in Nevada (USA) ist.

Nähere Informationen:

Nähere Informationen über Chesapeake und das Projekt Metates erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.chesapeakegold.com/ oder über Alan Pangbourne per E-Mail an invest@chesapeakegold.com oder der Rufnummer +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getätigt werden, und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich der strategischen Pläne, des Zeitplans und der Erwartungen für die Explorationsprogramme des Unternehmens auf dem Projekt Metates, Schätzungen der Mineralisierung und Pläne für zukünftige Explorationsarbeiten.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in Bezug auf folgende Punkte getroffen: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Zuverlässigkeit der Mineralisierungsschätzungen, die Bergbau- und Erschließungskosten, die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten, die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, den Zeitplan und die Höhe der Ausgaben im Zusammenhang mit den Explorations- und Bohrprogrammen sowie die Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ungewissheit hinsichtlich der Auswirkungen und der Dauer der COVID-19-Pandemie, der Zeitplan und der Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten, der Erhalt, die Aufrechterhaltung und die Sicherheit von Genehmigungen und Mineralkonzessionstiteln, Umwelt- und andere behördliche Risiken, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und daher wird der Leser davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65484

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65484&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1651841027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.