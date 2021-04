IRW-News: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt LOI mit Elite Vend, einem führenden Anbieter und Betreiber von Verkaufsautomaten, bekannt

IRW-PRESS: Chemesis International Inc.



: Chemesis International Inc. gibt LOI mit Elite Vend, einem führenden Anbieter und Betreiber von Verkaufsautomaten, bekannt

Elite Vend ist ein anerkannter Verkaufsanbieter, der bundesweit über 37.000 Verkaufsautomaten bedient

8. April 2021 - Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (das Unternehmen) (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAB), freut sich, eine Absichtserklärung (LOI) mit Elite Vend, einem voll integrierten und national anerkannten Händler und Distributor von Verkaufsautomaten, bekannt zu geben. Elite Vend wird sein Portfolio an bestehenden und expandierenden Kunden nutzen, um die Erweiterung der VICKI-Plattform von Chemesis zu verbessern. Darüber hinaus wird Elite Vend Chemesis Zugang zu seinem vollständigen Dienstleistungspaket bieten, das Befüllen, Vertrieb und Service umfasst.

Durch seinen praktischen Ansatz hat Elite Vend ein umfangreiches Netzwerk fester Beziehungen zu Golf-Pro-Shops und Sportgeschäften und -Einrichtungen aufgebaut. Elite Vend wird mit Chemesis zusammenarbeiten, um seine Verkaufs- und Vertriebsressourcen einzusetzen, um strategische Platzierungen von Automaten in den USA zu ermitteln und so eine erfolgreiche Einführung von Automaten zu gewährleisten.

Josh Rosenberg, President von Chemesis, sagte: Das Team ist äußerst zufrieden mit der anhaltenden Unterstützung und Dynamik, die das Unternehmen von Experten des Verkaufsautomatenmarktes erhält. Wir glauben fest daran, dass unser Geschäftsplan viele Partner anziehen wird, die unsere Vision für die Zukunft des Snackautomatengeschäfts sehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Elite Vend und seinem Team bei der Sicherung neuer Standorte für unsere VICKI-Automaten in den USA.

Elite Vend wurde 2010 gegründet und hat seitdem seine Präsenz erweitert und ist nun in Washington, Kalifornien, Arizona und Florida tätig. Das Team betreibt in jedem Bundesstaat zahlreiche große Lagerhäuser, um einen schnellen und effizienten Service für seine Kunden zu gewährleisten. Elite Vend bietet seinen Kunden Full-Service-Verkaufslösungen, darunter Bürokaffeeservice, Wasser und Eis, Getränkeautomaten, Snacks und FitPick-Menüs. Elite Vend hat sich auf die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen spezialisiert, um so langfristige Beziehungen in seinen operativen Märkten aufbauen zu können.

Ryan Wear, CEO von Elite Vend, sagt: Das schlüsselfertige Programm von Chemesis passt gut zu unserem Markteinführungsansatz, und CBD passt zu unserem Leistungsversprechen für Verbraucher. Es wird für Elite Vend eine nahtlose Erweiterung seines Portfolios sein. Die Produkt- und Markenvielfalt wird einen höheren Verkauf und neue Standorte ermöglichen.

Die Partnerschaft war das Ergebnis einer zuvor angekündigten Partnerschaft zwischen der Pelican Group und Chemesis. Die Pelican Group fungierte im Namen des Unternehmens als Vertriebsarm von Chemesis und arbeitet weiterhin mit Chemesis zusammen, indem es sein umfangreiches Netzwerk nutzt, um Möglichkeiten für die weitere Expansion zu schaffen.

Für das Board of Directors:

Josh Rosenberg

President

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) ist ein Cannabisunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten, das in mehreren Staaten operiert und sich auf Einzelhandelslösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das Unternehmen hält derzeit die Exklusivrechte an einem KI-basierten Kiosk, der in stark frequentierten Bereichen wie Einkaufszentren, Sportstadien, Transitknotenpunkten, Arbeitsstätten und großen Firmenzentralen aufgestellt werden kann.

Chemesis hält die Exklusivrechte an der Einzelhandelslösung VICKI Intelligent Self-Checkout für den Verkauf von Cannabisprodukten in ganz Nordamerika. Ausgestattet mit künstlicher Intelligenz und anderen modernen Technologien, ist VICKI die moderne Alternative zur herkömmlichen Verkaufserfahrung und die erste Lösung für den Einzelhandel.

Investor Relations:

ir@chemesis.com

+1 (604) 398-3378

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

