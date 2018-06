IRW-News: Cellcube Energy Storage Systems Inc. : Cellcube Energy Storage Systems Inc.: Probenahmeprogramm identifiziert signifikante Vanadiumkonzentrationen

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

: Cellcube Energy Storage Systems Inc.: Probenahmeprogramm identifiziert signifikante Vanadiumkonzentrationen

19. Juni 2018 Toronto, Kanada. CellCube Energy Storage Systems Inc. (vormals Stina Resources Ltd.) (CellCube oder das Unternehmen) (CSE: CUBE) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) freut sich bekannt zu geben, dass ein kürzlich durchgeführtes Probenahmeprogramm in drei historischen Gräben signifikante Vanadiumkonzentrationen auf seinen beiden Liegenschaften Bisoni-Rio und Bisoni McKay identifiziert hat. Die Claims befinden sich neben und entlang des Streichens auf der Liegenschaft Gibellini von Prophecy Resource im zentralen Nordosten von Nevada.

Auf der Liegenschaft Bisoni-Rio wurde das Probenahmeprogramm in zwei historischen Gräben durchgeführt, für die derzeit keine historischen Daten vorliegen. Der nördliche Graben von Bisoni-Rio (südlich von Gibellini) liegt etwa 5 km nördlich der nördlichen Grenze der Bisoni McKay Claims. Der südliche Graben am Bisoni-Rio liegt ca. 2,5 km südlich des nördlichen Grabens.

Highlights

- Sechs 1,5 m (5ft) Kanalproben, die über eine Zone von 30 m vom nördlicheren Graben auf dem Bisoni-Rio genommen wurden, enthielten durchschnittlich 0,18% V2O5 über eine Probenlänge von 30 m (98 ft), die hochwertigste Probe enthielt 0,50% V2O5 über 1,5 m (5 ft). Anmerkung: Da diese Proben nicht über die gesamte Zone durchgehend waren, ist der gemeldete Gehalt möglicherweise nicht repräsentativ für den tatsächlichen Gehalt des Grabens.

- Im Süden wurden 14 Proben in einem durchgehenden Kanal (von je drei Meter Länge) gesammelt, die 0,07% V2O5 über 42 m (138 ft) ergaben.

- In beiden Gräben wurde stark verwitterter Schutt entnommen, der wie Schiefer der Woodruff-Formation aussieht und auf der Oberfläche liegt. Man würde erwarten, dass solches Material in Vanadiumkonzentrationen in geringerer Menge vorhanden wäre.

- Auf Bisoni McKay lagen 15 kontinuierliche Kanalproben bei durchschnittlich 0,35% V2O5 über 45 m.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43754/FINAL BRM.CellCube Press Bisoni Rio Mackay v2 cmh IIROC_de_PRCOM.001.jpeg

Wir freuen uns, dass das jüngste Probenahmeprogramm auf äußerst signifikante Konzentrationen von Vanadiummineralisierungen zwischen der Liegenschaft Gibellini und unseren Claims Bisoni McKay und Bisoni-Rio hinweist, erklärte der Präsident und CEO von CellCube, Mike Neylan.

Zusätzlich wurden aus einem Graben auf der Liegenschaft Bisoni McKay am südlichen Ende des Gebiets B Proben entnommen. Kontinuierliche Kanalproben wurden in Abständen von 3 m (10 ft) über 45 m (147 ft) des Grabens gesammelt. Die Proben lagen im Durchschnitt bei 0,35% V2O5 über die gesamte Breite des Grabens mit einem maximalen Probenwert von 0,45% V2O5. Das Probenmaterial stammt aus der Devonischen Woodruff-Formation und scheint aus der Übergangszone zwischen oxidierten und reduzierten Zonen zu stammen. Dieser Graben liegt etwa 1.300 m südlich der südlichsten Ausdehnung der bekannten Mineralressourcen (über die in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. September 2016 berichtet wurde). Der Gehalt und die Breite der mineralisierten Zone stimmen mit den Gehalten und Breiten im Bereich der angezeigten Mineralressourcen weiter nördlich überein.

Die Probenvorbereitung wurde von ALS Geochemistry Analytical Lab in Reno NV durchgeführt und die Proben wurden durch ICP-MS [Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma] nach einem Vier-Säure-Aufschluss ebenfalls bei ALS in Reno, NV, analysiert.

Sachkundiger

Die Bekanntgabe der in dieser Mitteilung enthaltenen technischen Informationen wurde von Chris M. Healey, P. Geo., geologischer Berater des Unternehmens und Sachkundiger gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Mr Healey hat auch die in dieser Mitteilung gemeldeten Proben persönlich gesammelt oder überwacht.

Über CellCube:

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Mit den Übernahmen von Jet Power & Control Systems Ltd. (das nunmehr unter dem Namen EnerCube Switchgear Systems Inc. firmiert) und Hillcroft Consulting Ltd. (das jetzt unter dem Namen PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. firmiert) sowie dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

