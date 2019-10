IRW-News: Cellcube Energy Storage Systems Inc. : CellCube stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.



: CellCube stellt Unternehmensupdate bereit

Toronto, Kanada, 22. Oktober 2019 - CellCube Energy Storage Systems Inc. ("Cellcube" oder das "Unternehmen") (CSE:CUBE), ein auf die Energiespeicherindustrie spezialisiertes Unternehmen, möchte ein Unternehmensupdate für seine drei hundertprozentigen Tochtergesellschaften veröffentlichen: Enerox GmbH ("Enerox"); EnerCube Swithgear Systems Inc. ("Enercube"); und V23 Resources Corp. ("V23").

Enerox GMBH

Enerox ist der Entwickler und Hersteller von Cellcube-Energiespeichersystemen auf der Grundlage seiner proprietären Vanadium-Redox-Technologie, die über fast 140 Projektinstallationen und eine 12-jährige Betriebserfahrung verfügt. Im vergangenen Jahr brachte Enerox die Produktreihe Generation 4 auf den Markt, die heute die fortschrittlichste ("VRFB") auf dem Markt ist, wie von unabhängigen Branchenexperten festgestellt wurde. Das Produktinteresse an der neuesten Generation ist nach wie vor sehr hoch. Das Unternehmen nähert sich mehreren Großaufträgen, die ausgeführt werden, sobald die Produktionskapazität auf einem angemessenen Niveau geplant werden kann. Das Unternehmen hat im Laufe des Sommers kontinuierlich die Auslieferungen seiner Vorjahresverkäufe durchgeführt und ist nun bestrebt, seine ersten großen Verkäufe abzuschließen, basierend auf der Strategieänderung im vergangenen Jahr. Obwohl der Deal-Flow im Sommer langsamer als erwartet ausfiel, verzeichnet das Unternehmen ein ungebrochenes Produktinteresse aus den Märkten für netzgebundene Energiespeicher weltweit, wobei die Regionen USA, Europa-Arabien-Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC) die gewünschten Einsatz-Hotspots anführen. Um den Verkauf der Produktreihe der Generation 4 zu unterstützen, hat Enerox einen großen Rückversicherer, Munich Re, der die Leistung der Systeme für Projekte während ihrer langen Systemlebensdauer absichert und somit in der Lage ist, die Technologie in Großprojekten risikoärmer zu gestalten. Damit wird die Einsatzbereitschaft von CellCube für die kommerzielle Nutzung von Energiespeichern um eine weitere Qualifikation für die Bankfähigkeit erweitert. Der Markt für großflächige, langlebige Energiespeicher ist endlich da und Enerox glaubt, dass es die richtige Produktlinie hat, um von der kommenden Revolution der Energiespeicher zu profitieren. Es hat viel Zeit und Kapital gekostet, um an die Position zu gelangen, die Enerox heute einnimmt, aber bis das Unternehmen Projekte mit einer konstanten Anzahl von Einheiten produzieren und ausführen kann, wird das Unternehmen weiterhin in einer monatlichen Verlustposition des Betriebskapitals sein.

EnerCube SwitchGear Systems Inc.

Enercube ist ein führender Anbieter von kundenspezifischen elektrischen Geräten und Systemen. Enercube liefert seit über fünf Jahren innovative und qualitativ hochwertige Produkte für Großverbraucher, Pipeline-Unternehmen, Raffinerien, Hersteller, Kommunen und Infrastrukturanbieter und bietet den Kunden einen "One-Stop-Shop" für komplette, schlüsselfertige Elektrolösungen. Zu den wichtigsten Produkten gehören Schaltanlagen, Motor Control Center und Vanadium-Redox-Flow-Batterien (Fertigung und Installationen). Enercube entwickelt, fertigt, montiert, integriert und testet eine komplette Palette von branchenführenden, innovativen und zuverlässigen Stromversorgungssystemen und Zubehör. Enercube verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum und gewinnt weiterhin neue Aufträge, erfordert aber eine Zuführung von Betriebskapital, um zu bestehen und neue Geschäftsmöglichkeiten in Nordamerika zu nutzen.

PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. ("PowerHaz"), eine Tochtergesellschaft von Enercube, bietet spezielle temporäre Stromversorgungsgeräte an. Das Kerngeschäft von PowerHaz umfasst temporäre/mobile Stromversorgung für schwierige und gefährliche Standorte wie petrochemische Anlagen, Raffinerien sowie Öl- und Gasanlagen im Westen Kanadas. Darüber hinaus produziert PowerHaz Gefahrbereichskomponenten für ein großes multinationales Unternehmen mit Sitz in den USA. Um Enercube in dem sich rasant entwickelnden Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen, hat PowerHaz eine Solar Combiner-Box entwickelt, die in die Energiespeicherlösung integriert wird, die Enercube seinen Kunden anbieten kann.

V23 Resources Corp.

Wie bereits angekündigt, wurde die Ausgliederung von V23 aufgegeben. Der Vanadiummarkt war im vergangenen Jahr volatil: Er erreichte Spotpreise von über 25 Dollar pro Pfund und liegt nun auf dem aktuellen Niveau von etwa 10 Dollar pro Pfund. Cellcube unterhält die Konzessionseinheiten weiterhin, aber solange kein Kapital zur Verfügung steht, um das Projekt voranzutreiben, werden keine weiteren Arbeiten durchgeführt, und das Vanadium bleibt im Boden.

Obwohl die dem CellCube zugrunde liegenden Unternehmensbereiche gut positioniert sind, um vom Wachstum in ihren jeweiligen Branchen zu profitieren, leidet jede Abteilung unter einem Mangel an Betriebskapital. Darüber hinaus verfügt CellCube nicht über das notwendige Betriebskapital, um die Gemeinkosten des Unternehmens zu decken, und arbeitet weiterhin an Initiativen zur Reduzierung der Verbindlichkeiten des Unternehmens und des operativen Zahlungsmittelverbrauchs.

CellCube hat versucht, das notwendige Kapital aufzubringen, um die Weiterentwicklung aller Tochtergesellschaften und die Gemeinkosten des Unternehmens zu finanzieren, konnte aber bisher nicht das erforderliche Kapital einnehmen. Auf Anweisung des Board of Directors prüft das Unternehmen daher strategische Alternativen, die auf die Maximierung des Unternehmenswertes ausgerichtet sind. Zu den strategischen Alternativen, die erwartungsgemäß in Betracht gezogen werden, gehören unter anderem ein Verkauf oder eine Fusion des Unternehmens, die Fortsetzung wertsteigernder Initiativen als eigenständiges Unternehmen, Änderungen der Kapitalstruktur oder der Verkauf oder eine andere Veräußerung bestimmter Geschäftsbereiche oder Vermögenswerte des Unternehmens.

Die erste dieser Initiativen wurde letzte Woche mit der geplanten Transaktion zwischen Pedro Resources und Enercube angekündigt. Der Abschluss der Transaktion wird CellCube eine gewisse Liquidität verschaffen und gleichzeitig eine Minderheitsbeteiligung an einer rekapitalisierten Enercube behalten. CellCube befindet sich derzeit in Verhandlungen mit anderen Parteien sowohl in Bezug auf die Enerox GmbH als auch auf V23 Resources. Es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess in der Zukunft zur Genehmigung oder zum Abschluss einer strategischen Alternative oder Transaktion führt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, Entwicklungen offenzulegen oder über den Fortschritt oder den Stand der Überprüfung strategischer Alternativen zu informieren, es sei denn, dies ist erforderlich oder wenn das Unternehmen dies für angemessen hält.

Der Vorstand und das Management von CellCube arbeiten zügig daran, die Verpflichtungen des Unternehmens im Zusammenhang mit der Einreichung des Jahresabschlusses 2019 bis zum 31. Oktober 2019 zu erfüllen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit ihren Wirtschaftsprüfern zusammen, um die Jahresabschlüsse so schnell wie möglich fertigzustellen und einzureichen, kann aber zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen, dass sie die Frist einhalten kann.

Änderungen im Management

Stefan Schauss, hat dem Board of Directors seinen Rücktritt als CEO der CellCube Energy Storage Systems Inc. mit Wirkung zum 15. Oktober 2019 mitgeteilt. Herr Schauss bleibt President und CEO der Enerox GmbH. In der Zwischenzeit hat das Board of Directors Brett A. Whalen, den derzeitigen Chairman of the Board, zum interimistischen CEO ernannt.

Über CellCube Energy Storage Systems Inc.

CellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.

CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie unter der Tochtergesellschaft Enerox GmbH, dem Entwickler und Hersteller der CellCube-Energiespeichersysteme. Eine weitere Tochtergesellschaft von CellCube ist EnerCube Switchgear Systems Inc., die ist auf die Planung, Herstellung, Montage und Prüfung einer ganzen Bandbreite zuverlässigen Leistungssteuerungssystemen spezialisiert ist. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 136 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen (täglicher Zyklus über 28 Jahre) eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf und beinhalten größere containerisierte Module. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus unterschiedlichen CellCube-Einheiten mit Energiekapazitäten von vier, sechs und acht Stunden.

