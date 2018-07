IRW-News: Cellcube Energy Storage Systems Inc. : CellCube installiert Energiespeichersystem in New York

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.



: CellCube installiert Energiespeichersystem in New York

CellCube installiert Energiespeichersystem in New York

11. Juli 2018 - Toronto, Kanada, CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X) freut sich bekannt zu geben, dass der erste von zwei CellCube Energiespeichern bei O'Connell Electric in Victor, New York, installiert wurde. Diese Batterie ist Teil eines Microgrid Solar-plus-Speichersystems, das die Nutzung der Energie maximieren und die Kosten um 30 bis 40 Prozent senken soll.

Das Microgrid (oder Mikronetz) ist ein alternatives Energieerzeugungssystem für Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriebetriebe. Die normale Nutzung von Netzstrom wird hier durch eine erneuerbare Energiequelle wie Sonne oder Wind ergänzt. Die Energiespeicherkomponente sorgt für einen reibungslosen Betrieb zu Stoßzeiten und bei diskontinuierlichem Energiefluss aus erneuerbaren Quellen.

Wir haben uns für die Installation einer CellCube-Batterie entschieden, um unsere Kosten in Zeiten des Spitzenbedarfs besser in den Griff zu bekommen und die Leistung der Solar-Photovoltaik-Anlage zu maximieren, die wir in unserer Geschäftsstelle in Victor, New York, installiert haben, sagt Lane Young, Solar Division Manager von O'Connell Electric. Wir setzen auf die hybride Solar-plus-Speicherlösung für unsere Kunden. Dieser Installationsort wird uns auch als Vorzeigemodell für alle unsere potenziellen Kunden dienen. Die erhobenen Daten nutzen wir als Fallstudie, um die Nutzung von Solarenergie durch den Einsatz zusätzlicher Speicher zu fördern.

O'Connell Electric wird die zweite CellCube-Batterie als Demonstrationssystem einsetzen, und den Vertrieb und die Installation der CellCube-Speichersysteme im Nordosten der USA übernehmen.

Stefan Schauss, President von CellCube, erklärte hierzu: Wir freuen uns, dass OConnell Electric mit uns zusammenarbeiten und unser CellCube Produkt als Handelsvertreter im Nordosten der USA präsentieren wird. Wir sind überzeugt, dass sich die CellCube Speicherlösungen in absehbarer Zeit als fester Bestandteil zukunftsträchtiger Energieinfrastrukturen etablieren werden.

Über CellCube

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Zusammen mit der kurzem vollzogenen Übernahmen von EnerCube Switchgear Systems Inc. (vormals Jet Power & Control Systems Ltd.) und PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. (vormals Hillcroft Consulting Ltd.) sowie dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Glenda Kelly

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Telefon: 1 800 882-3213

E-Mail: info@cellcubeenergystorage.com

www.cellcubeenergystorage.com

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Ste 10 - 8331 River Road

Richmond, BC V6V 2R5

65 King Street West, Suite 520

Toronto, Ontario, Kanada. M5H 2M5

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.comveröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43968

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43968&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA15116L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.