IRW-News: Cellcube Energy Storage Systems Inc. : CellCube Energy Storage Systems ernennt Mike Neylan zum CEO

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.



: CellCube Energy Storage Systems ernennt Mike Neylan zum CEO

CellCube Energy Storage Systems ernennt Mike Neylan zum CEO

14. Juni 2018. CellCube Energy Storage Systems Inc. (CSE: CUBE, OTCQB: STNUF, Frankfurt: 01X) (CellCube oder das Unternehmen) freut sich, Mike Neylan per 15. Juni 2018 zum neuen President und CEO von CellCube zu ernennen.

Herr Neylan kann in den Bereichen Finanzen, Recht und internationale Unternehmen eine umfassende Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen. Zuletzt fungierte er als Portfolio-Manager in der Abteilung für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen von Sprott Inc. (Sprott), einem führenden alternativen Investment-Management-Unternehmen mit Aktiva im Wert von über elf Milliarden Dollar, wo er in erster Linie für den Aufbau von Sprott Asia verantwortlich war. In seiner Zeit bei Sprott trug er dazu bei, über 500 Millionen Dollar an institutionellem Investmentkapital aus China und Korea aufzubringen, und führte Investitionen in Höhe von über 300 Millionen Dollar durch, vorwiegend in den Bereichen Ressourcen und erneuerbare Energien. Sprott und bestimmte von Sprott verwaltete Investmentunternehmen haben ebenfalls in CellCube investiert.

Mike war zuvor Chief Operating Officer von Aquilon Power Corp., wo er einen alternativen Investmentfonds verwaltete, dessen Schwerpunkt auf physikalischem Stromhandel lag. Davor hatte er auch als Rechtsberater von Nortel Networks an dessen Hauptsitz sowie der Royal Bank of Canada / RBC Capital Markets in London (England) fungiert.

Mike besitzt ein Bachelor of Arts-Diplom in Wirtschaft (Economics) von der University of Western Ontario sowie ein Bachelor of Laws-Diplom von der Queens University.

Ich war von der erprobten Vanadium-Redox-Flüssigbatterie-Technologie von CellCube und dem raschen Fortschritt des Unternehmens bei der Weiterentwicklung der dringend benötigten Energiespeicherlösungen auf dem Markt sofort fasziniert, sagte Herr Neylan. Aufgrund meiner Erfahrung in der Energiebranche bin ich davon überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine rasche weltweite Nutzung der Energiespeicherlösungen von CellCube ist.

Enerox freut sich, Mike Neylan als Teil des Führungsteams in seiner Funktion als neuer CEO von CellCube willkommen zu heißen. Seine Einblicke in die Stromhandelsmärkte sowie seine Erfahrung mit der Leitung großer Unternehmen werden unsere Mission beschleunigen, moderne Energiemärkte zu beliefern, die sich in einer Übergangsphase hin zu neuen, revolutionären Formen der Wertschöpfung im Energiehandel befinden, sagte Stefan Schauss, President und CEO von Enerox GmbH, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von CellCube.

Mike wird Brian Stecyk ersetzen, der CellCube in den vergangenen zwei Jahren geleitet hatte, in denen eine rasche und erfolgreiche globale Expansion verzeichnet wurde.

CellCube freut sich, eine Person vom Kaliber wie Mike Neylan für sich gewonnen zu haben, der eine langjährige internationale Geschäftserfahrung und ein umfassendes Know-how im Managementbereich vorweisen kann, sagte Brian Stecyk. Diese Ernennung ist ein starkes Signal an den Markt, zumal wir unter der Leitung von Mike in der Lage sind, im Bereich der Energiespeicherung mit jedwedem Unternehmen der Welt zu konkurrieren.

Das Board of Directors von CellCube möchte Brian Stecyk seine Wertschätzung für seine Führungsqualitäten im vergangen Jahr sowie für sein Engagement und seine Leidenschaft zum Ausdruck bringen, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, ein globaler Marktführer zu werden. Herr Stecyk wird CellCube als Director erhalten bleiben.

Über CellCube:

Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Mit den Übernahmen von Jet Power & Control Systems Ltd. (das nunmehr unter dem Namen EnerCube Switchgear Systems Inc. firmiert) und Hillcroft Consulting Ltd. (das nunmehr unter dem Namen PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. firmiert) sowie dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Glenda Kelly

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Tel: 1 800 822-3213

E-Mail: info@cellcubeenergystorage.com

www.stinaresources.com

Demnächst verfügbar:

www.cellcubeenergystorage.com

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Ste 10 - 8331 River Road

Richmond, BC V6X 1Y1

65 Queen St West, Suite 520

Toronto, Ontario M5H2M5

1-800-882-3213

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43706

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43706&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA15116L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.