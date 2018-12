IRW-News: Cellcube Energy Storage Systems Inc. : Bloomberg berichtet über die Energiespeicherlösungen von CellCube

IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.



: Bloomberg berichtet über die Energiespeicherlösungen von CellCube

Bloomberg berichtet über die Energiespeicherlösungen von CellCube

27. Dezember 2018 - Toronto, Kanada, CellCube Energy Storage Systems (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X, WKN A2JMGP) freut sich, den nachfolgenden unabhängigen Artikel von Bloomberg News zu veröffentlichen:

Kanadischer Batteriehersteller prognostiziert Halbierung der Kosten von Flow-Speichersystemen

Bloomberg News

23. Dezember 2018, 22.11 Uhr (EST) - Aktualisiert am 24. Dezember 2018, 11.00 Uhr (EST)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-24/canada-battery-maker-says-flow-storage-costs-to-tumble-by-half

CellCube Energy Storage Systems Inc. - ein an der kanadischen Börse notierter Batteriehersteller, dessen Batterien eine Lebensdauer von bis zu zwei Jahrzehnten aufweisen - hat erklärt, dass sich die Kosten seiner Technologie in den nächsten vier Jahren möglichweise halbieren und seine Batterien dadurch zu einer ernsten Konkurrenz für Lithiumionenbatterien werden könnten.

Wie President Stefan Schauss in Toronto im Rahmen eines Telefoninterviews diesen Monat betonte, werden die Kosten seiner Vanadium-Redox-Flow-Batterien, die mit einer Energieabgabe von vier Stunden punkten, von 300 Dollar auf 150 Dollar pro Kilowattstunde sinken. Bei Batterien mit einer Lebensdauer von acht Stunden rechnet er mit einer Kostensenkung von 200 Dollar auf 100 Dollar.

Versorgungsunternehmen und Lieferanten von erneuerbaren Energien suchen vermehrt nach Speichermöglichkeiten für die von Windkraft und Solarzellen erzeugte und im Taktbetrieb bereitgestellte Energie. Ziel ist es, den Energiefluss ins Netz gleichmäßiger zu gestalten und Strom bei Bedarfsspitzen zur Verfügung zu stellen. Rund 620 Milliarden Dollar müssen investiert werden, um den globalen Bedarf an Energiespeicherlösungen zu decken, der laut Bloomberg NEF bis zum Jahr 2040 auf insgesamt 942 Gigawatt ansteigen wird.

Der Markt für stationäre Energiespeicher ist an einem Wendepunkt angelangt, meint Schauss und fügt hinzu, dass die Nutzer vermehrt langlebige Speicherlösungen nachfragen. In Kombination mit dem Kostenrückgang bei den Flow-Batterien werden sich Lithiumbatterien auf einen harten Wettbewerb gefasst machen müssen.

Bloomberg NEF geht davon aus, dass Lithiumionenbatterien sowohl für Versorgungsunternehmen als auch hinter dem Messgerät angebrachte Speicherlösungen bis auf Weiteres die Technologie der Wahl bleiben werden. Wie BNEF-Analyst Logan Goldie-Scot jedoch in einem gesonderten Email verlauten lässt, haben die Hersteller von Vanadium-Redox-Flow-Batterien drastische Kostensenkungen gegenüber ihren Mitbewerbern, den Lithiumionenbatterieherstellern, in Aussicht gestellt.

- mit Unterstützung von Feifei Shen

Über CellCube Energy Storage Systems Inc.

CellCube Energy Storage Systems Inc. (CellCube) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.

CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie und hat kürzlich die Aktiva der Gildemeister Energy Storage GmbH (nunmehr Enerox GmbH), des Entwicklers und Herstellers der Energiespeichersysteme von CellCube, erworben. CellCube hat außerdem EnerCube Switchgear Systems (vormals Jet Power and Controls Ltd.) und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. (vormals HillCroft Consulting Ltd.) übernommen. Es hat außerdem in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.

CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 130 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf, wobei der Schwerpunkt auf größere containerisierte Module liegt. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus einer 250-Kilowatt-Einheit mit einer Energiekapazität von vier, sechs oder acht Stunden.

Für CellCube Energy Storage Systems Inc.:

Mike Neylan, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Glenda Kelly, Investor Communications - --

Tel: 1 (800) 882-3213

E-Mail: info@cellcubeenergystorage.com

CellCube Energy Storage Systems Inc.

Ste 10 - 8331 River Road -

Richmond, BC V6X 1Y1

65 Queen St West, Suite 520

Toronto, Ontario M5H2M5

1-800-882-3213

CSE CUBE 12g3-2(b): 82-2062

OTCQB CECBF Frankfurt 01X, WKN A2JMGP

www.cellcubeenergystorage.com-

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45543

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45543&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA15116L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.