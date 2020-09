IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier zeigt die starken Förderfähigkeiten des Schachtes auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.



: Cartier zeigt die starken Förderfähigkeiten des Schachtes auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine

Die wichtigsten Punkte:

- Mit einfachen Anpassungen könnte der Schacht auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr (4.921 Tonnen/Tag) fördern.

- Diese Studie ist eine von vier technischen Studien, die zusammen mit einer Vorstudie für eine neue Mineralressourcenschätzung auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine durchgeführt wurden, um den vollen Wert zu zeigen.

Val-d'Or, 22. September 2020 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) berichtet über die Ergebnisse einer technischen Studie zur Förderkapazität der Untertagebergbauinfrastruktur auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine. Dieses Konzessionsgebiet befindet sich zu 100 % im Besitz von Cartier Resources und liegt 45 km östlich des Bergbaugebiets Val-d'Or.

Die Studie zeigt, dass die Komponenten der internen Schachtstruktur verwendet werden können, um Förderkübel mit einer Ladekapazität von jeweils 20 Tonnen bei einer Dauergeschwindigkeit von 40 km/h (2.200 Fuß/Minute) zutage zu fördern. Diese Förderrate würde 492 mt (metrische Tonnen) Gestein/Stunde für insgesamt 4.921 mt/Tag bei einem Förderbetrieb von 10 Stunden pro 24-Stunden-Tag oder 1,7 mt/Jahr an die Oberfläche bringen.

Bis dato wurden zwei interne technische Studien mit positiven Ergebnissen abgeschlossen, einschließlich der Studie, die Gegenstand dieser Pressemitteilung ist. Zwei weitere interne technische Studien sowie eine interne vorbereitende Studie für eine neue Mineralressourcenschätzung auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine sind noch im Gange.

Es wurde keine PEA (wirtschaftliche Erstbewertung), PFS (Vormachbarkeitsstudie) oder FS (Machbarkeitsstudie) durchgeführt, und die Offenlegung der Ergebnisse dieser internen Studie unterstützt oder impliziert nicht die technische Machbarkeit und/oder Wirtschaftlichkeit des Projekts. Obwohl die aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen in separaten Zonen auf dem Konzessionsgebiet durchgeführt wurden, haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine Wirtschaftlichkeit ergeben.

Tabelle der aktuellen und zukünftigen Kenndaten der Schachtinfrastruktur auf dem Konzessionsgebiet Chimo Mine:

Aktuelle Kenndaten des Schachts

Abmessungen des 914 m x 6 m x 2,7 m (entspricht

ausgehobenen 15.000 m³ abgetragenes

Schachts Gestein

)

3 Bereiche jeweils 5'0" x 5'6"

Zustand der Zum Zeitpunkt der Schließung der Mine

inneren in gutem

Felswände Zustand

Interne 8" x 8" Balken aus Douglastanne (BC)

Schachtstruktur

Zustand der Zum Zeitpunkt der Schließung der Mine

inneren in gutem

Schachtkomponent Zustand

en

In sauerstofffreiem Wasser gelagertes

Holz bleibt über Jahrzehnte hinweg

intakt*

Wichtige notwendige zusätzliche Kenndaten

Gewicht des 4.921 m/Tag in 10 Betriebsstunden pro

geförderten 24-Stunden-Zeitraum

Gesteinsmaterial

s

492 mt/Stunde

Art der 2 Förderkübel mit einer Ladekapazität

Förderkübel von jeweils 20 t in den

Bereichen Nr. 2 und 3

Jeder Förderkübel ist 14 m hoch einsch

ließlich

des Förderkorbs

Anzahl der pro 30

Stunde

hochgezogenen

Förderkübel

Dauergeschwindigk2.200 ft/min (40 km/h)

eit der

Förderkübel

Förderkorbtyp 4-Deck Mary Ann-Förderkorbtyp mit

einer Kapazität von 36 Personen in

Bereich Nr. 1

Höhe des 57 m

Förderturms

Gewicht an der 56 mt

Seiltrommel

FördermaschinentyFördertrommel mit einem Durchmesser

p von 5,1 m und einem

Wechselstromantrieb von 4880 RMS

PS

Art des Einzelkabel mit 56 mm Durchmesser

Förderseils oder

Mehrkabelsystem

*: Eine sorgfältige Prüfung der Schachtkomponenten ist

erforderlich, ebenso wie der Austausch oder die

Verstärkung von Komponenten, die nicht den Normen

entsprechen.

Über das Projekt Chimo Mine

- Cartier besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet, an dem IamGold Corporation eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 1 % gewährt wurde. Es wurden keine Rückkaufrechte eingeräumt.

- Die jüngste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Chimo Mine (ABBILDUNG), die unten aufgeführt ist, verwendet einen Goldpreis von 1.300 USD pro Unze und einen Cutoff-Wert von 2,5 g/t Au:

GoldkorridAngezeigte Abgeleitete Ressour

or Ressourcen cen

Cutoff-Geh

alt

2,5 g/t Au

MetriscGoldgeFeinuMetrisGoldgehFein

he halt nzen che alt -u

Tonnen Tonne nzen

(g/t) (oz) n (g/t) (oz)

(t)

(t)

Central(1)3.263.34,40 461.23.681.3,53 417.

00 80 600 250

North(2) 505.3005,35 86.85715.704,59 105.

0 0 710

South(2) 249.0004,63 37.06480.604,84 74.8

0 0 40

Total 4.017.64,53 585.14.877.3,82 597.

00 90 900 800

Anmerkung 1: Cartier Files NI 43-101 Technical Report on SEDAR for First Mineral Resource Estimate of the Central Gold Corridor on the Chimo Mine Property, GéoPointCom Inc., December 18, 2019.

Anmerkung 2: Cartier Files NI 43-101 Technical Report on SEDAR for the Mineral Resource Estimate of the Central, North and South Gold Corridors on the Chimo Mine Property, InnovExplo Inc., June 17, 2020.

- Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich im Nahbereich von mehreren Mühlen im Umfeld von Val-dOr.

- Zwischen 1964 und 1997 wurden von drei Produzenten 376.217 Unzen Gold aus vierzehn Goldzonen gefördert (MERN DV 85-05 bis DV-97-01).

- Die Mineninfrastruktur besteht aus einem Netz aus Stollen über 7 km, die auf 19 Ebenen verteilt sind, und durch 914 Meter tiefen Schacht verbunden ist. Das Fördergerüst und die obertägigen Anlagen wurden 2008 abgebaut, die 25-kV-Stromleitung und die Sandgrube sind aber immer noch vorhanden.

- Cartiers bisherige Bohrprogramme auf der Liegenschaft Chimo Mine umfassen 124 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 58.054 m und 21.867 gesammelte Goldproben.

Über Cartier

Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Die Provinz Quebec gilt aufgrund seiner mineralreichen Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung stets als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt.

- Das Unternehmen verfügt mit mehr als 13,9 Millionen Dollar an Barreserven über eine hohe Liquidität und über bedeutende Unterstützung durch Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines, Meridian Global und Quebec Investment Funds.

- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die ein Potenzial für ein schnelles Wachstum aufweisen.

- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt.

- Ziel des Unternehmens ist es, die vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. Diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Kosten übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele entlang der geometrischen Erweiterungen der bekannten Goldlagerstätten ermittelt.

- Die Explorationsarbeiten konzentrieren sich derzeit auf das Konzessionsgebiet Chimo Mine, um den größtmöglichen Wert für Investoren zu erzielen. Das Unternehmen plant auch ein großes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Benoist. Danach werden Bohrungen auf den Liegenschaften Fenton und Wilson folgen.

Qualifizierte Sachverständige

Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Projekt Chimo Mine wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe, Projektmanager und Geomathematiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

Verfasser der technischen Studie

Die Studie über die Förderkapazität der Bergbauinfrastruktur im Konzessionsgebiet Chimo Mine wurde von Paul Bonneville, P. ing., Mining Manager, President und Director von PRB Mining Services Inc., erstellt.

