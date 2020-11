IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier vergibt für das Projekt Benoist Auftrag zur NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.



: Cartier vergibt für das Projekt Benoist Auftrag zur NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung

Val-d'Or, 12. November 2020 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) hat InnovExplo den Auftrag erteilt, eine Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Pusticamica- auf der Liegenschaft Benoist des Unternehmens zu erstellen und einen National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen unterstützenden technischen Bericht anzufertigen. Die Liegenschaft befindet sich 65 km nordöstlich von Lebel-sur-Quévillon in der Provinz Québec.

In den letzten Monaten hat InnovExplo eng mit Mitarbeitern von Cartier zusammengearbeitet, insbesondere mit Ronan Déroff, P.Geo., leitender Geomatiker, um ein 3D-Modell der Goldvererzung für Liegenschaft Benoist zu erstellen. Diese neu strukturierte Datenbank wird InnovExplos Datenmodellierung beschleunigen, die die Grundlage für die Ressourcenschätzung bildet.

Dank dieser Bemühungen können wir jetzt mit der NI 43-101 konformen technischen Dokumentation und der Schätzung der Mineralressourcen übergehen. Die Arbeit hat es uns auch ermöglicht, die Bohrkampagne zu entwerfen, die wir derzeit vor Ort vorbereiten, kommentierte Philippe Cloutier, President und CEO.

Kenndaten der Liegenschaft Benoist

- Auf der Liegenschaft Benoist befindet sich die Goldlagerstätte Pusticamica, die auch Kupfer- und Silberkonzentrationen enthält.

- Diese Vererzung weist alle typischen Eigenschaften auf, wonach Cartier sucht, und wie auf dem Minenprojekt Chimo könnte schnell eine Vererzung mit hoher Tonnage abgegrenzt werden.

- Cartier ist zu 100 % an der Liegenschaft beteiligt, für die Net Smelter Return Royalties (NSR, Verhüttungsabgabe) in Höhe von 2,5 % gewährt wurden, davon sind 2,0 % jederzeit für 2 Mio. CAD rückkaufbar.

- Die Liegenschaft, die ganzjährig über die Forststraße 3000 erreichbar ist, befindet sich in der Nähe der Mühlen der Minen Langlois und Bachelor sowie der zukünftigen Mühle des Windfall-Projekts von Osisko Mining.

- Die bisherigen Arbeiten auf der Liegenschaft umfassen 93 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 32.356 m, was zu 14.243 Proben führt, die über eine Probenlänge von 14.647 m entnommen wurden.

Über Cartier

Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Diese Provinz gilt aufgrund seiner mineralreichen Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung stets als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt bekannt.

- Das Unternehmen verfügt mit mehr als 13,5 Millionen Dollar an Barreserven über eine hohe Liquidität und über bedeutende Unterstützung durch Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines, Merian Global und Quebec Investment Funds.

- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die ein Potenzial für ein schnelles Wachstum aufweisen.

- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt.

- Der Fokus des Unternehmens liegt darauf, seine vier Schlüsselprojekte durch Bohrprogramme voranzutreiben. Alle Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Kosten übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele entlang der geometrischen Erweiterungen der Goldlagerstätten ermittelt.

- Die Explorationsarbeiten konzentrieren sich derzeit auf die Liegenschaften Chimo Mine und Benoist, um den Wert für Investoren zu maximieren. Das Unternehmen bereitet die nächste Phase der Explorationsarbeiten vor, die Bohrprogramme auf den Grundstücken Benoist, Fenton und Wilson umfassen wird.

Qualifizierte Sachverständige

Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung im Hinblick auf das Unternehmen und das Benoist Projekt wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., PhD., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Cartiers leitender Geologe, Projektmanager und Geomathematiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

Frau Claude Savard, P.Geo., Senior Geologist bei InnovExplo Inc., ist gemäß NI 43-101 die unabhängige qualifizierte Person für den Emittenten und die Person, die für die Schätzung der Mineralressourcen in der Goldlagerstätte Pusticamica auf der Liegenschaft Benoist verantwortlich ist. Frau Savard erklärt, dass sie diese Pressemitteilung gelesen hat und die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die Ressourcenschätzung mit NI 43-101 konform sind.

Über InnovExplo

InnovExplo ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in den Bereichen Mineralexploration, Bergbaugeologie, Bodenschätze, Bergbautechnik, Umwelt und nachhaltige Entwicklung anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat InnovExplo 450 verschiedene Mandate für 170 junge Mineralexplorationsunternehmen und Produzenten bearbeitet. Das Unternehmen hat mehr als 300 geologische oder technische Berichte für Projekte erstellt, die nahezu alle Bereiche eines Bergbauprojekts abdecken, von der Exploration bis zum Betrieb, einschließlich der Erstellung NI 43-101 konformer technischer Berichte.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

