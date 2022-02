IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier unterzeichnet mit O3 Mining eine unverbindliche Absichtserklärung über Erwerb von 100 % der Anteile an Chalice Gold Mines (Quebec) Inc.

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier unterzeichnet mit O3 Mining eine unverbindliche Absichtserklärung über Erwerb von 100 % der Anteile an Chalice Gold Mines (Quebec) Inc.

Val-dOr, 28. Februar 2022 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) freut sich, die Ausführung einer unverbindlichen Absichtserklärung (die LOI) für den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Chalice Gold Mines (Québec) Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von O3 Mining, bekannt zu geben (die Transaktion). Chalice Gold Mines (Québec Inc.) besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet East Cadillac, das an das Konzessionsgebiet Chimo Mine von Cartier im Goldrevier Val-d'Or in Quebec (Kanada) angrenzt. Die Transaktion unterliegt einer Due-Diligence-Prüfung, einer Unternehmens- und behördlichen Genehmigung, dem Abschluss der Überprüfung der endgültigen Dokumentation und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Cartier wird nun daran arbeiten, seine Due-Diligence-Prüfung abzuschließen, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen und alle erforderlichen Börsengenehmigungen zu erhalten. Die Absichtserklärung bleibt vorerst unverbindlich und kann dazu führen, dass endgültige Vereinbarungen getroffen oder behördliche Genehmigungen eingeholt werden oder auch nicht.

Der von Cartier an O3 Mining zu zahlende Kaufpreis beträgt rund 46,2 Millionen Stammaktien von Cartier (Cartier-Aktien). Nach Abschluss der Transaktion wird O3 Mining voraussichtlich etwa 17,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Cartier-Aktien besitzen.

Eckdaten der Transaktion: Die Konsolidierung des Konzessionsgebiets Chimo Mine von Cartier mit dem Konzessionsgebiet East Cadillac von O3 Mining mit einer Gesamtfläche von 29.754 Hektar an äußerst aussichtsreichem Land im östlichen Teil des produktiven Goldlagers Val-dOr (das Projekt), siehe Abbildungen 1 und 2.

Vorteile: Beseitigt Grenzen, erhöht die Ressourcen und das Potenzial für zusätzliche Unzen, erhöht die Flexibilität zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit des Projekts und fördert die Projektentwicklung und deren Bau:

- Cartier wird 100 % der Anteile an der größten Landposition östlich von Val dOr halten:

- Sofortige Erhöhung der Ressourcenbasis auf 714.400 Unzen in der angedeuteten Kategorie und 1.527.400 Unzen Gold in der vermuteten Kategorie (siehe Hinweis 1);

- Anfangsbudget, das darauf ausgelegt ist, die Ressourcen zu steigern und zusätzliches Potenzial auszuloten;

- Das Explorationsgebiet und das Potenzial für neue Entdeckungen werden deutlich erhöht

- Verbessertes Profil und Engagement an den Kapitalmärkten;

- Plattform für die weitere Distriktkonsolidierung;

- Neue Partnerschaft mit O3 Mining

Hinweis 1: Die Ressourcen werden wie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Chimo Mine Project, Quebec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Claude Savard, P. Geo., InnovExplo Inc., March 2021 sowie im technischen Bericht mit dem Titel 2019 Technical Report & Mineral Resources Estimate: East Cadillac Gold Project, Val-dOr, Québec, John Langton, P. Geo., Vincent Jourdain, P. Eng., MRB & Associates, April 30th 2019 beschrieben.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass Cartier und O3 Mining im Zusammenhang mit der Ausgabe der Cartier-Aktien an O3 im Rahmen der Transaktion einen Investorenvertrag (der Investorenvertrag) abschließen werden, gemäß dem O3 Mining berechtigt sein wird, einen Director für die Bestellung in das Board of Directors von Cartier zu benennen. Der Investorenvertrag wird unter anderem auch Präventivrechte und Auflagerechte zugunsten von O3 Mining, eine Stillhalteklausel für einen Zeitraum von 2 Jahren und eine Aktienübertragungsbeschränkung für einen Zeitraum von 3 Jahren umfassen.

Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion wird ein technisches Komitee gebildet, das aus einem (1) nominierten Kandidaten von Cartier und einem (1) nominierten Kandidaten von O3 Mining besteht, um Cartier bei den Explorations- und Erschließungsaktivitäten für das Projekt strategische Beratung und Anleitung bereitzustellen und Cartier und O3 Mining ein Forum zu bieten, um ihre Ansichten über die Exploration, Erschließung und Weiterentwicklung des Projekts auszutauschen.

Philippe Cloutier, CEO von Cartier, kommentierte: Durch den Erwerb erhält Cartier die größte Landposition entlang der produktiven Verwerfung Larder Lake - Cadillac östlich von Val dOr sowie eine solide Ressourcenbasis mit erheblichem Wachstumspotenzial. Die Lagerstätten Simon West, Nordeau West und Nordeau, die unmittelbar neben den Goldressourcen des Konzessionsgebiets Chimo Mine liegen, bieten kurzfristige Ziele zur signifikanten Steigerung unserer Goldressourcen.

José Vizquerra, President und CEO von O3 Mining, sagte: O3 Mining freut sich, diese Vereinbarung mit Cartier Resources unterzeichnet zu haben, die unsere Strategie unterstützt, Wert aus bestimmten unserer Explorationsaktivitäten zu ziehen und gleichzeitig als bedeutender Aktionär weiterhin das Potenzial des Unternehmens zu nutzen. Diese Veräußerung ist Teil unserer Zukunftsstrategie, strategische Käufer für bestimmte unserer Vermögenswerte zu finden, die über starke Management-Teams verfügen, gut kapitalisiert und technisch stark operativ sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Cartier, durch unsere Vertretung im Board of Directors und durch unsere Teilnahme am technischen Komitee Teil des Wachstums von Cartier zu sein.

Über Cartier

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr. Die Projekte von Cartier befinden sich alle in Quebec, das regelmäßig zu den besten Bergbauregionen der Welt gezählt wird. Cartier treibt die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran und erkundet aktiv seine anderen Projekte. Cartier verfügt über einen soliden Barmittelbestand von mehr als 5,7 Mio. Dollar sowie über eine beträchtliche Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, insbesondere durch Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management und die Investmentfonds in Quebec.

Qualifizierte Sachverständige

Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Gaétan Lavallière, P. Geo., PhD., seines Zeichens Vice President von Cartier, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., leitender Geologe, Projektmanager und Geomathematiker, erstellt und geprüft. Die Herren Lavallière und Déroff sind beide qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Herr Lavallière hat die Informationen in dieser Pressemeldung freigegeben.

- 30 -

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über die Absicht von Cartier, die Transaktion abzuschließen, sowie alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen, die sich in Zukunft wesentlich ändern könnten, einschließlich der Annahme, dass Cartier mit den Ergebnissen seiner Due-Diligence-Prüfungen von Chalice Gold Mines (Quebec) Inc. und dessen Vermögenswerten zufrieden sein wird, dass die unverbindliche LOI zu endgültigen Vereinbarungen führen wird, dass die in der LOI vorgesehene Transaktion abgeschlossen wird und dass Cartier die Transaktion erfolgreich abschließen wird. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, interpretiert, nach Ansicht des Managements, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf begründeten Annahmen und Schätzungen des Managements von Cartier zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Ergebnisse der von Cartier durchgeführten Due-Diligence-Prüfungen, das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der endgültigen Dokumentation zum Abschluss der Transaktion, Risiken im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Betriebs, weitere Schritte, die zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 unternommen werden könnten; die Auswirkungen von COVID-19-bedingten Störungen des Geschäftsbetriebs von Cartier, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Einrichtungen und andere Stakeholder; Unsicherheiten und Risiken, die im Zusammenhang mit Reisen entstanden sind und entstehen können, sowie andere finanzielle und soziale Auswirkungen von COVID-19 und Reaktionen auf COVID-19. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hält, kann Cartier den Aktionären und potenziellen Käufern von Wertpapieren nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und weder Cartier noch eine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Cartier verpflichtet sich nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder hierin enthaltene zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO, Cartier Resources

Tel: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

