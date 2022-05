IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier kündigt Privatplatzierung an

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier kündigt Privatplatzierung an

Val-dOr, Québec, 18. Mai 2022 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle) in Verbindung mit seinem Beteiligungsrecht im Rahmen des Investorenrechtsabkommens vom 22. Dezember 2016 zwischen Cartier und Agnico Eagle eine Zeichnungsvereinbarung für eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) unterzeichnet hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass Agnico Eagle 14.000.000 Einheiten (die Einheiten) von Cartier zum Preis von 0,13 Dollar pro Einheit zeichnen wird, wobei jede Einheit aus einer (1) Stammaktie von Cartier (eine Stammaktie) und einem halben (0,5) Stammaktienkaufwarrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung zum Erwerb einer (1) Stammaktie zum Preis von 0,16 Dollar. Bei Abschluss der Privatplatzierung wird Agnico Eagle voraussichtlich etwa 17,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis bzw. 19,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis - unter Berücksichtigung der Privatplatzierung - besitzen.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich zur Exploration des Projekts Chimo Mine von Cartier im Bergbaugebiet Val-dOr in Quebec verwendet.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt voraussichtlich am 20. Mai 2022 und steht unter dem Vorbehalt (i) des Erhalts aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung durch die TSX-V), (ii) der Durchführung einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch Agnico Eagle und (iii) bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Philippe Cloutier, CEO von Cartier, sagt dazu: Wir sind stolz auf die anhaltende Unterstützung von Agnico Eagle bei der Erweiterung und Weiterentwicklung des Projekts Chimo Mine. Damit können wir unser Ziel verfolgen, eine wirtschaftliche Goldlagerstätte in der Nähe der Infrastruktur des Bergbaugebiets Val-dOr zu erschließen.

Über Cartier

Cartier Resources Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Val-dOr. Die Projekte von Cartier befinden sich alle in Quebec, das regelmäßig zu den besten Bergbauregionen der Welt gezählt wird. Cartier treibt die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts Chimo Mine voran und erkundet aktiv seine anderen Projekte. Cartier verfügt über einen soliden Barmittelbestand von mehr als 5,5 Mio. Dollar sowie über eine beträchtliche Unterstützung durch Unternehmen und Institutionen, insbesondere durch Agnico Eagle Mines, O3 Mining und die Investmentfonds in Quebec.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO, Cartier Resources

Tel: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

