IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier durchschneidet 5,7 g/t Au auf 4,0 m unterhalb der Mineninfrastruktur von Zone 5 und verdoppelt somit das Ressourcenpotenzial

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.



: Cartier durchschneidet 5,7 g/t Au auf 4,0 m unterhalb der Mineninfrastruktur von Zone 5 und verdoppelt somit das Ressourcenpotenzial

Cartier durchschneidet 5,7 g/t Au auf 4,0 m unterhalb der Mineninfrastruktur von Zone 5 und verdoppelt somit das Ressourcenpotenzial

Höhepunkte:

- Neue Ergebnisse lieferten 14,4 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern innerhalb von 5,7 Gramm Gold pro Tonne auf 4,0 Metern in Zone 5, in einer Tiefe von 1.500 Metern (ABBILDUNG).

- Die Ergebnisse ergänzen die Abschnitte in den Bohrlöchern CH17-46 und -47, die in der ABBILDUNG angegeben sind, und verdeutlichen die räumliche Beständigkeit von Goldgehalten und -mächtigkeiten unterhalb der bestehenden Mineninfrastruktur von Zone 5.

- Die Position der Abschnitte erweitert das Potenzial für Ressourcen in Zone 5 auf eine Länge von 700 Metern unterhalb der vormals produzierenden Mine Chimo.

- Das neue Ressourcenpotenzial von Zone 5 ergänzt das Ressourcenpotenzial, das nach der Stilllegung von Minen zurückgeblieben ist, sowie das Ressourcenpotenzial, das in Zone 6N1 identifiziert wurde.

Val-dOr, 11. Dezember 2018. Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier) meldet weitere Bohrabschnitte mit Gehalten von 14,4 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern innerhalb von 5,7 Gramm Gold pro Tonne auf 4,0 Metern. Die Position der Abschnitte, die in Zone 5 in einer Tiefe von 1 500 Metern durchschnitten wurden, erweitert das Potenzial für Ressourcen in Zone 5 auf eine Länge von 700 Metern unterhalb der vormals produzierenden Mine Chimo, die 45 Kilometer östlich von Val-dOr liegt.

Die Ergebnisse ergänzen die Abschnitte in den Bohrlöchern CH17-46 und -47 und verdeutlichen die räumliche Beständigkeit von Goldgehalten und -mächtigkeiten unterhalb der bestehenden Mineninfrastruktur von Zone 5. Das neue Ressourcenpotenzial von Zone 5 ergänzt das Ressourcenpotenzial, das nach der Stilllegung von Minen zurückgeblieben ist, sowie das Ressourcenpotenzial, das in Zone 6N1 identifiziert wurde. Letztere, die bis in eine Tiefe von 1.100 Metern bebohrt wurde, weist hervorragendes Potenzial auf, sich bis in Zone 5 zu erstrecken und gleichzeitig in einer Entfernung von 80 Metern seitlich zugänglich zu sein.

In der ABBILDUNG entspricht die schwarze Oberfläche etwa 300.000 Unzen am abgebautem Gold, sagte President und CEO Philippe Cloutier. Er fügte hinzu: Die orangefarbene Oberfläche zeigt das neue, noch nicht abgebaute Ressourcenpotenzial von Zone 5.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45434/181211_Zones 5_EN_FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Hier die Einzelheiten der neuen Ergebnisse aus dem Labor:

Bohrloch Von Bis Länge Au Zone 5

(m) (m) (m) (g/t) Goldanhäufun

g

CH17-47BW 1.603,0 1.607,0 4,0 5,7 5M2, 5M, 5B

und

5BS

einschließ1.604,6 1.606,1 1,5 14,4

lich

und 1.526,2 1.531,0 4,8 3,0

einschließ1.530,0 1.531,0 1,0 10,4

lich

CH17-47B 1.620,0 1.623,0 3,0 3,3

einschließ1.620,0 1.621,0 1,0 7,9

lich

CH17-47BE 1.593,0 1.603,0 10,0 1,0

einschließ1.602,0 1.603,0 1,0 3,4

lich

Die Längen werden entlang der Bohrkernachse ausgedrückt. Die wahre Mächtigkeit wurde nicht ermittelt.

Der Schwerpunkt des zurzeit laufenden Phase-2-Bohrprogramms liegt auf dem Ressourcenentwicklungspotenzial von sieben peripheren Goldzonen bis zur Hauptanhäufung von Zone 5. Dieses Programm umfasst 40 Bohrungen auf insgesamt 15.000 m.

Den Lesern wird empfohlen, das YouTube VIDEO auf der Webseite von Cartier anzusehen. Das 3D-Video ermöglicht eine Visualisierung der unterschiedlichen goldhaltigen Strukturen im Konzessionsgebiet Mine Chimo sowie der wichtigsten Komponenten wie Mineninfrastruktur, goldhaltige Zonen, die noch nicht explorierten Bereiche mit Goldabschnitten und die wesentlichen Ziele des laufenden Bohrprogramms. Die Goldstruktur und die Zone 6N1 sind dargestellt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass das Board of Directors am 10. Dezember 2018 Directors, Officers und einem Mitarbeiter des Unternehmens insgesamt 1.300.000 Aktienoptionen gewährt hat. Gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens gibt jede Option ihrem Inhaber das Recht, bis spätestens 9. Dezember 2023 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,13 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Wichtige Eckdaten zum Minenprojekt Chimo

- Aus der Mine Chimo wurden 379.012 Unzen Gold gefördert (MERN DV 85-05 bis DV-97-01).

- Cartier besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet.

- Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich im Nahbereich von Auftragsmühlen.

- Zwischen 1964 und 1997 wurde von 3 unterschiedlichen Produzenten aus 14 Zonen mit Unterbrechungen Golderz mit einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 4,8 g/t Au gefördert.

- Die Mineninfrastruktur besteht aus einem Netz aus Stollen, die auf 19 Ebenen verteilt und zwischen 80 Meter und 870 Meter tief sind. Verbunden sind sie über einen 965 Meter tiefen, aus drei Kammern bestehenden Schacht. Das Fördergerüst und die obertägigen Anlagen wurden 2008 abgebaut, die Stromversorgung und die Sandgrube sind aber immer noch vorhanden.

- Seit Juli 2017 ist ein Bohrprogramm mit 105 Löchern auf 45.000 m im Gange

- Pressemeldungen zu den Bohrergebnissen aus dem Minenprojekt Chimo seit Programmbeginn:

- 27. November 2018 - Cartier Cuts 6.6 g/t Au over 13.0 m Along Depth Extension

- 12. November 2018 - Cartier Continues to Widen Zones 5 below Chimo Mine

- 25. Oktober 2018 --Cartier Widens Zones 5 Below Chimo Mine With

- 9. Oktober 2018 - -New Zone 6N1 Increases Potential at Chimo Mine

- 19. September 2018 - Cartier Confirms Mineralization Continuity to a Depth of 1.6 km

- 28. August 2018 - -Cartier Ramps Up Expanded Chimo Mine Drill Program

- 28. Juni 2018 - Cartier durchteuft 1,5 Meter mit 86,1 g/t Au in der Mine Chimo

- 29. Mai 2018 - Cartier durchteuft 525 m unterhalb der Mine Chimo 4,8 g/t Au auf 4,0 m

- 16. Mai 2018 - Cartier Cuts 6.0 g/t Gold over 3.0 m and Expands Zone 6P2

- 27. März 2018 - Cartier Cuts 8.5 g/t Gold over 3.5 m, 205 m Below Chimo Mine

- 20. März 2018 - Cartier Cuts 7.6 g/t Gold over 5 m, 235 m Below Chimo Mine

- 6. März 2018 - Cartier Cuts 6.5 g/t Au over 4.0 m, 165m below Zone 3 at Chimo Mine

- 14. Februar 2018 - Cartier Cuts 4.7 g/t Au over 5.1 m Including 17.7 g/t Au over 0.5 m

- 18. Januar 2018 - Cartier Cuts 7.5 g/t Au Over 2.0 m and Extends 2B Zone

- 17. November 2017 - Cartier Intersects 9.4 g/t Au Over 6.5 Meters at Chimo Mine

- 7. November 2017 - Cartier Intersects 7.6 g/t Au Over 3.3 Meters on Chimo

- 24. Oktober 2017 - Cartier Intersects 7.3 g/t Au Over 2.2 Meters on Chimo, Extends 5M4..

- 18. Januar 2017 - Cartier durchteuft 8,2 g/t Au auf 7,0 m im Konzessionsgebiet Chimo

Über Cartier

Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Quebec gilt aufgrund seiner von Rohstoffen dominierten Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung konsequent als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt. Im Jahr 2017 wurde die Provinz Quebec vom Fraser Institut neuerlich zu einem der für Investoren attraktivsten Rechtssysteme der Welt gekürt.

Wichtige Kennzahlen für Investoren von Cartier

- Das Unternehmen verfügt mit über 8,5 Millionen Dollar an Bankreserven über eine hohe Liquidität und kann auf bedeutende Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines, JP Morgan UK sowie die Quebec Investment Funds zählen.

- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die sich bereits in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium befinden und umfangreiches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in seitlicher Richtung und in der Tiefe aufweisen.

- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt, wobei der Rohstoffschwerpunkt hier auf Golderzen liegt.

- Ziel des Unternehmens ist es, seine vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. All diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Bewertungen übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele ermittelt, die den Lagerstätten, die für jedes einzelne Projekt abgegrenzt wurden, sehr ähnlich sind.

- Das Projekt Mine Chimo ist ein historischer Goldproduzent. Für drei weitere Projekte - Wilson, Benoist und Fenton - liegen historische Ressourcenschätzungen vor.

- Im Jahr 2018 soll ein laufendes Bohrprogramm mit 105 Löchern auf 45.000 m das Ressourcenerschließungspotenzial bei der Mine Chimo verbessern.

Qualitätskontrolle / Qualitätssicherung

Alle in dieser Pressemeldung erwähnten Längen wurden entlang des Bohrkerns gemessen. Die NQ-Kernproben werden auf eine Korngröße von bis zu 80 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 8 Mesh zerkleinert und anschließend auf eine Korngröße von bis zu 90 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 200 Mesh pulverisiert. Cartier fügt dem Probenstrom zur Qualitätskontrolle 5 % zertifizierte Standardproben und zusätzlich 5 % sterile Proben hinzu. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé (Quebec) ausgewertet. Die 50 g-Einwaagen werden anhand einer Brandprobe und einer Atomabsorption analysiert. Bei allen Proben, die sichtbares Gold aufweisen, werden 1.000 g Gestein direkt anhand der Metallsiebung analysiert.

Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, geprüft und freigegeben. Herr Lavallière ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

-30-

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45434

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45434&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.