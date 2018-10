IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier Resources Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.



: Cartier Resources Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 23 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Cartier Resources Inc. (WKN: A0M056; ISIN: CA1467721082) zu informieren. Jeweils zweimal täglich (12:10 Uhr und 15:40 Uhr) wird das Unternehmen eine Präsentation direkt am Stand abhalten.

Wir als Cartier Resources haben sich auf die Exploration des weltberühmten Abitibi Greenstone Gürtel in Quebec konzentriert. Quebec ist extrem Minenfreundlich und der Abitibi Greenstone Gürtel hat bis jetzt schon über 200 Mio. Unzen Gold und über 650 Mio. Unzen Silber zu Tage gefördert. Mit unseren Projekten sind wir bestens für den zukünftigen Edelmetallboom positioniert. Diesjährige Bohrergebnisse wie 1,5 Meter mit 86,1 g/T Gold oder 3,5 Meter mit 8,5G/T Gold usw. zeigen die Höffigkeit unserer Projekte. Natürlich möchten wir ihnen persönlich diese tollen Ergebnisse präsentieren, daher ist es uns eine Freude Sie auf der diesjährigen Edelmetallmesse in München begrüßen zu dürfen, wir freuen uns schon auf ihr zahlreiches Kommen., so Philippe Cloutier, President & CEO von Cartier Resources Inc.

Sollten Sie Interesse an einem One-on-One Meeting mit dem Unternehmen haben, würden wir gerne vorab einen Termin mit Ihnen vereinbaren um etwaige Terminkollisionen zu vermeiden. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an cakir@soarfinancial.com

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von Cartier Resources Inc. finden Sie hier:

- Cartier Resources Inc.: Neue Zone 6N1 erhöht das Potenzial der Mine Chimo: https://www.irw-press.com/de/news/cartier-resources-inc-neue-zone-6n1-erhoeht-das-potenzial-der-mine-chimo_44822.html?isin=CA1467721082

- Cartier bestätigt bei der Chimo-Mine die Kontinuität der Mineralisierung bis zu 1,6 km Tiefe:

https://www.irw-press.com/de/news/cartier-bestaetigt-bei-der-chimo-mine-die-kontinuitaet-der-mineralisierung-bis-zu-16-km-tiefe_44646.html?isin=CA1467721082

- Cartier durchteuft 1,5 Meter mit 86,1 g/t Au in der Mine Chimo: https://www.irw-press.com/de/news/cartier-durchteuft-15-meter-mit-861-gt-au-in-der-mine-chimo_43866.html?isin=CA1467721082

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Cartier

Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Quebec gilt aufgrund seiner von Rohstoffen dominierten Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung konsequent als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt. Im Jahr 2017 wurde die Provinz Quebec vom Fraser Institut neuerlich zu einem der für Investoren attraktivsten Rechtssysteme der Welt gekürt.

Wichtige Kennzahlen für Investoren von Cartier

- Das Unternehmen verfügt mit über 10 Millionen Dollar an Bankreserven über eine hohe Liquidität und kann auf bedeutende Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie AgnicoEagle Mines, JP Morgan UK sowie die Quebec Investment Funds zählen.

- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die sich bereits in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium befinden und umfangreiches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in seitlicher Richtung und in der Tiefe aufweisen.

- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt, wobei der Rohstoffschwerpunkt hier auf Golderzen liegt.

- Ziel des Unternehmens ist es, seine vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. All diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Bewertungen übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele ermittelt, die den Lagerstätten, die für jedes einzelne Projekt abgegrenzt wurden, sehr ähnlich sind.

- Das Projekt Mine Chimo ist ein historischer Goldproduzent. Für drei weitere Projekte - Wilson,Benoist und Fenton - liegen historische Ressourcenschätzungen vor.

- Im Jahr 2018 soll ein laufendes Bohrprogramm mit 105 Löchern auf 45.000 m das Ressourcenerschließungspotenzial bei der Mine Chimo verbessern.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: +1 819 856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Investor Relations:

Relations Publiques Paradox

+1 514 341-0408

