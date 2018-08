IRW-News: Carl Data Solutions: Kunde von Carl Data erhält Auszeichnung im aufstrebenden 20 Mio. US-$ schweren Markt für Gesundheitswarnsysteme

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

US-$ schweren Markt für Gesundheitswarnsysteme

Kunde von Carl Data erhält Auszeichnung im aufstrebenden 20 Mio. US-$ schweren Markt für Gesundheitswarnsysteme

28. August 2018 -Vancouver, British Columbia, Kanada - Carl Data Solutions Incs (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen) langjähriger Kunde, die Stadt Elkhart, wurde von der Indiana Water Environment Association (IWEA) mit dem 2018 Collection Systems Large Facility Award (https://goo.gl/zhA3iG ) ausgezeichnet. Eins der Werkzeuge, das der Stadt zum Gewinn verholfen hat, war ein öffentliches Benachrichtigungssystem, um die Anwohner vor Mischwasserüberläufen zu warnen. Dieses System wurde von Carl Datas Tochterunternehmen FlowWorks Inc. entwickelt. Die neuesten Vorschriften der Umweltschutzbehörde EPA sowie gesundheitliche Bedenken haben zur Bildung eines aufstrebenden, 20 US-$ schweren Marktes für ähnliche Mischwasserüberlauf-/Gesundheitswarnsysteme geführt.

Wir arbeiten seit Jahren mit der Stadt Elkhart zusammen, die in unseren Augen bei der Verwaltung des Sammelsystems einen sehr proaktiven Ansatz verfolgt. Es überrascht uns nicht, dass die Stadt bei dieser Aktion die Führung übernommen hat, sagte Kevin Marsh, Carl Data VP of Business Development. Zurzeit sind wir mit mehr als einem Dutzend anderer Gemeinden im Gespräch, die ein ähnliches System benötigen. Die Fokussierung auf die öffentliche Gesundheit und die Abwasserregulierung in Hunderten Gemeinden im ganzen Land hat dazu geführt, dass der Markt für Mischwasserüberlaufwarnsysteme allein in den USA locker einen Wert von 20 Mio. US-$ hat. Und in Kanada und Europa hat er ein ähnlich hohes Potenzial.

Anfang dieses Jahres hat die EPA (Environmental Protection Agency) (https://goo.gl/pcnvi5) eine Bestimmung erlassen, dass alle Gemeinden des Great Lakes Basin ein Mischwasserüberlaufwarnsystem haben müssen. Durch die rechtzeitige Benachrichtigung über einen Mischwasserüberlauf kann die Bevölkerung entsprechend reagieren und sich vor Krankheitserregern schützen, die im menschlichen Abwasser zu finden sind und verschiedenste gesundheitsschädigende Auswirkungen haben können, unter anderem Infektionen des Magen-Darm-Trakts, der Haut, Ohren, Atemwege, Augen sowie neurologische und Wundinfektionen.

Es macht mich stolz, dass Elkhart bei einem so wichtigen Aspekt der öffentlichen Sicherheit und der Lebensqualität wegweisend ist, sagte Elkharts Bürgermeister Tim Neese. Mein großes Lob gilt unserem Team im öffentlichen Versorgungsbereich für seine proaktive Vorgehensweise und ich hoffe, dass es mit seiner hervorragenden Arbeit fortfährt.

Elkhart ist die erste Gemeinde des Great Lakes Basin mit einer nutzerfreundlichen, webbasierten Karte, mit der die Anwohner darüber benachrichtig werden, an welchen Orten sie vorsichtig sein sollen, wenn sie während oder nach einem starken Regenguss oder einer Schneeschmelze an oder auf den Flüssen und Bächen der Umgebung ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Außerdem können sich die Anwohner über die Website der Stadt darüber informieren, ob in den letzten sieben Tagen ein Mischwasserüberlauf stattgefunden hat.

Mehr über den langfristigen Mischwasserüberlauf-Kontrollplan der Stadt finden Sie unter www.elkhartindiana.org.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine effiziente SaaS-Anwendung (Software-as-a-Service) zur Sammlung, Überwachung und Analyse sämtlicher Arten von umweltrelevanten Daten. FlowWorks ist im Vergleich zu anderen Software-Konkurrenzprodukten flexibel, bezahlbar und einfach in der Anwendung. Die FlowWorks-Anwendung hat die einzigartige Fähigkeit, Daten aus allen Arten von Kontroll-, Mess- und Sensorgeräten, SCADA-Systemen und anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu sammeln und diese Daten zu einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Damit wird eine umfassende Analyse und Berichterstattung möglich, die dem Endverbraucher Zeit und Geld sparen hilft. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf das Industrial Internet of Things (IIoT) spezialisiert hat und zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen, unterstützt Carl seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse bei der Analyse und Auswertung verschiedenster Arten von Umweltdaten.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (Big-Data-as-a-Service (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und anderen vertikalen Industrieunternehmen eine entsprechende Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und Datenspeichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, mit denen Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfasst werden und die profunde Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

