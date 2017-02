IRW-News: Carl Data Solutions: Flowworks, Tochtergesellschaft von Carl Data Solutions, arbeitet nun mit über 15 Mrd. Datenpunkten

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

FlowWorks setzt Big-Data-Wachstum mit Steigerung von 60 Prozent seit Übernahme fort

Vancouver (British Columbia), 6. Februar 2017 - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL; FWB: 7C5; OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industriellen Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass FlowWorks Inc. mit fast 15 Milliarden separaten Datenpunkten einen Meilenstein erreicht hat.

Da mehr Daten gesammelt und mehr Seiten mit Anwendungen wie FlowWorks verknüpft sind, ist Carl in der Lage, seine maschinelle Lernfähigkeit auszubauen, um mehr Probleme zu lösen, die für die Industrie und die Behörden von Bedeutung sind. Dies ist eine Steigerung von 60 Prozent seit der Übernahme von FlowWorks durch Carl im vierten Quartal 2015. Diese beträchtliche Steigerung ist eine direkte Folge der größeren Anzahl an Geräten und Sensoren, die mit Netzwerken im Bereich des iIdD-Wandels verbunden sind, der sich in den meisten Branchen, wie etwa bei der Wasserüberwachung, vollzieht.

Carl hat FlowWorks ursprünglich aufgrund des Potenzials der Anwendung zur Verwaltung von Big Data mittels benutzerfreundlicher, einfach individuell gestaltbarer Dashboards und Grafik-Tools übernommen. Durch den Übergang bei der Datenspeicherung zu einer NoSQL-Lösung auf Microsoft Azure ist FlowWorks nun unendlich skalierbar, um die beträchtliche Steigerung der Datenerfassung zu ermöglichen, die in den kommenden Jahren erwartet wird.

Abgesehen von der Skalierbarkeit wird es die Plattform von Carl FlowWorks außerdem ermöglichen, mehr Premium-Features hinzuzufügen, wie etwa die automatisierte I&I-Hüllkurvenerstellung und maschinelles Lernen zur Erkennung von Sensorstörungen. Carl wird auch Datenstromanalysen integrieren, um Störungen zu ermitteln, und nach neuen Partnerschaften hinsichtlich Daten suchen, die im Jahr 2017 für FlowWorks erfasst werden. Mit der Einführung dieser Funktionen ist FlowWorks das Datenüberwachungs-Tool für die Industrie und Behörden.

Nun, da das Ziel der Big-Data-Speicherung und -Analyse Realität wird, ebnen Anwendungen wie FlowWorks den Weg durch die Extraktion betrieblicher Intelligenz aus sehr großen Datenmengen. Da es auf die Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten mittels beliebiger Sensoren spezialisiert ist, ist FlowWorks ein leistungsstarkes Tool für das iIdD - heute und in Zukunft.

Mike McDonald, VP of Engineering von Carl, sagte: Einer der größten Vorteile, die FlowWorks von Carl erhalten hat, ist die uneingeschränkte Speicherung. Da wir immer mehr Daten sammeln und moderne Analysefunktionen integrieren, wird es bei unserer Anwendung zu keiner Beeinträchtigung der Reaktionszeit oder der Benutzerfreundlichkeit kommen, was den Service für unsere Kunden weiter verbessert.

Greg Johnston, CEO von Carl, fügte hinzu: Das Erreichen von 15 Milliarden Datenpunkten ist ein bedeutsamer Meilenstein. Was mit der alten FlowWorks-Plattform eine zu große Anzahl gewesen wäre, ist durch die Verwendung der BDaaS-Lösung von Carl für FlowWorks nun eine kleine und überschaubare Datenmenge. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Arbeit mit sehr großen Datensätzen zu vereinfachen, um intelligente und zeitgerechte Entscheidungen zu treffen und die Produktivität deutlich zu steigern.

