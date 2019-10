IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Datas Tochtergesellschaft FlowWorks Inc. erzielt Rekordbeteiligung auf WEFTEC 2019

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Datas Tochtergesellschaft FlowWorks Inc.



erzielt Rekordbeteiligung auf WEFTEC 2019

2. Oktober 2019 - Vancouver, British Columbia, Kanada - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data) gibt erfreut bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FlowWorks Inc. (FlowWorks) bei ihrer Ausstellung letzte Woche während der WEFTEC, der Water Environment Federation's Technical Exhibition and Conference, eine Rekordbeteiligung durch Kunden, Partner und potentielle Kunden erfahren hat. Besucher aus mehr als 20 US-amerikanischen Bundesstaaten und über einem Dutzend Ländern, darunter Japan, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko und Großbritannien, sahen sich die Demos der hochmodernen Predictive-Analytic-Softwarelösungen an.

Die Besucherzahlen der FlowWorks-Ausstellung haben sich in den letzten zwei Jahren vervierfacht. Wichtige Engineering-Partner, Städte und Gemeinden suchten gezielt nach neuen Datenmanagement-Lösungen unter Nutzung von Machine-Learning-Tools. Bestehende Kunden waren beeindruckt davon, wie einfach der Einsatz von Tools ist, die ihre Betriebseffizienz durch automatisierende Analyse erheblich verbessern könnten. Die Stadt Los Angeles, ein langjähriger Kunde, verwendete FlowWorks in einer ihrer technischen Präsentationen, Utilizing Flow Data in Wet Weather Planning and Response Efforts.

Die Wasser-/Abwasserwelt ist eindeutig beeindruckt davon, was Machine-Learning-Tools leisten können, meinte Kevin Marsh, President von FlowWorks. Wenn noch mehr Software-Tools auf den Markt kommen und das allgemeine Vertrauen in diese Lösungen gestärkt wird, entstehen Synergien. Wir haben einen Vorsprung von fünf Jahren gegenüber anderen Solution-Providern, und wenn diese aufzuholen versuchen, helfen sie uns in Wahrheit bei der Steigerung unserer Verkaufsmöglichkeiten, indem sie potenziellen Kunden zeigen, was wir längst möglich gemacht haben.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten. FlowWorks ist im Vergleich zu konkurrierenden Softwarepaketen flexibel, erschwinglich und benutzerfreundlich. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten von allen Arten von Überwachungsgeräten, Messgeräten und Sensor-Hardware, SCADA-Systemen sowie anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erfassen und die gesammelten Informationen in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um umfassende Analysen und Berichte zu erstellen, wodurch der Endverbraucher Zeit und Geld spart. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

Email: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49021

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49021&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1421731037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.