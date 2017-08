IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data liefert Lösungen für milliardenschwere Sanierungen veralteter Infrastrukturen in Nordamerika und Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data liefert Lösungen für milliardenschwere Sanierungen veralteter Infrastrukturen in Nordamerika und Europa

VANCOUVER, BRITISH KOLUMBIEN--(Marketwired - 9. Aug. 2017) - Carl Data Solutions Inc.



(CSE:CRL)(CSE:CRL.CN)(CNSX:CRL)(FRANKFURT:7C5)(OTC PINK:CDTAF) (Carl" oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service (BDaaS)-basierten Lösungen für die Datenintegration, Geschäftsanalytik und industrielle Internet-of-Things (IIoT)-Anwendungen, führt die Entwicklung von einfach umsetzbaren Lösungen für die Überwachung und Verwaltung von Wasser- und Abwasserinfrastrukturen weiter. Nach Schätzungen der Umweltschutzbehörde werden die USA in den nächsten 25 Jahren $275 Milliarden in die Modernisierung dieser veralteten Infrastrukturen investieren. Für Westeuropa wird in den nächsten fünf Jahren eine Investition in Höhe von $105,5 Milliarden vorausgesehen.

Europa und Nordamerika sind durchzogen von mehreren Millionen Kilometer langen veralteten Wasser- und Abfallwasserinfrastrukturen, die zur Gefahr werden. In den meisten Städten der USA haben die Infrastrukturen eine Lebensspanne von 75-100 Jahren überschritten, in Europa belaufen sich die Versorgungsnetze, die einer Sanierung bedürfen, auf 4,8 Millionen Kilometer. Veraltete Mischwasserkanalnetze sind undicht und übervoll und bewirken durch die Ableitung von menschlichen Abfallprodukten und Industrieabwasser in Meere und Wasserläufe Umweltschäden und Gesundheitsrisiken.

Mit mehr als sieben Jahren Erfahrung in der Bereitstellung seines FlowWorks-Programms zugunsten der Regierung, ist Carl Data bestens positioniert, um von diesem massiven internationalen Markt profitieren zu können. Große Städte wie LA, Boston und Seattle verlassen sich bereits auf die einfach zu integrierenden und zugänglichen Lösungen von FlowWorks, um die Gebiete mit dem höchsten Bedarf an Reparaturen und Erneuerungen abzuwägen und zu überwachen. Dadurch können Ingenieure und Techniker als Ressourcen freigesetzt werden, die für die Behebung von Problemen eingesetzt werden können, anstatt diese finden zu müssen. Allein in Nordamerika werden 61 Millionen Menschen über die Infrastruktur versorgt. Carl Data überwacht sie, um ihre Wasserversorgungsleitungen sicherer und sauberer zu machen.

Nach der kürzlich erfolgten Unterzeichnung mit Dallas, kommentierte Emily Steele, P.E. Hach Flow DDS Project Manager: Hier bei Hach können wir es nicht erwarten, die FlowWorks-Software in den Arbeitsablauf unserer Kunden zu integrieren. Sie wird auf unserer bestehenden Fernsensortechnik aufbauen und unseren Kunden ein neues Instrument zur Verfügung stellen, denn die sofortige Datenanalyse spielt zunehmend eine immer größere Rolle für die Umsetzung eines effizienten Wassernetzbetriebs."

Greg Johnston, Carl Data CEO, kommentierte: Wir bieten nicht nur in Nordamerika die Verwaltung der Wasser- und Abwasserinfrastrukturen an, Carl Data ist ebenfalls in Europa integriert und will die Reichweite seiner Lösungen auf Gebiete mit dem höchsten Bedarf ausdehnen."

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, -speicherungs- und -analyselösungen für Datenzentren. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie ETS - entwickelt Carl Data weiterhin Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl Data bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl Data, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Diese Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

