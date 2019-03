IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data führt FlowWorks Infinitii I&I in der Stadt North Vancouver ein

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data führt FlowWorks Infinitii I&I in der Stadt North Vancouver ein

Carl Data führt FlowWorks Infinitii I&I in der Stadt North Vancouver ein

Vancouver (British Columbia), 26. März 2019. Carl Data Solutions Inc.



(CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data) freut sich bekannt zu geben, dass die Stadt North Vancouver (die Stadt) FlowWorks Infinitii I&I, eine bahnbrechende Anwendung für die Abwasseraufbereitung, einführen wird. Infinitii I&I nutzt das maschinelle Lernen, um kontinuierliche Echtzeitanalysen der Reaktion von Abwassersystemen auf nasse Witterungsbedingungen bereitzustellen - Derartiges hat es noch nie gegeben.

I&I steht für Infiltration and Inflow (Versickerung und Zufluss). Die Versickerung erfolgt, wenn das Grundwasser durch Löcher und Risse in Kanalschächten und -rohren in ein Kanalsystem gelangt, und der Zufluss erfolgt, wenn Regen oder Schneeschmelze von Quellen wie Dächern, Fallrohren und Kanaldeckeln in das Kanalsystem gelangen. Ein übermäßiges I&I kann zu Kanalstauungen und Systemüberläufen führen, die Gesundheits- und Umweltrisiken verursachen. Infinitii I&I wird die Versorgungsbetriebe der Stadt dabei unterstützen zu ermitteln, wann und wo Grund- und Regenwasser in ihre Abwassersysteme gelangen. Diese webbasierte Infrastruktur-Überwachungssoftware nutzt maschinelles Lernen, um innerhalb weniger Sekunden Analysen und Statistiken bereitzustellen.

Die Stadt North Vancouver ist glücklich und begeistert, das FlowWorks Infinitii I&I-Tool zu testen. Das I&I-Management ist eine wichtige langfristige Initiative, die durch zuverlässige und zeitnahe Überwachungsdaten kontinuierlich unterstützt werden sollte. Die Aktualisierung der I&I-Analyse in Echtzeit wird für uns als kleine Gemeinde von unschätzbarem Wert sein. Unser aktuelles Team kann unsere Infrastruktur bewerten und Niederschlagsereignisse, die das I&I fördern, weiter beschreiben, sodass wir potenzielle Probleme angehen und neue Projekte priorisieren können, sagte Dave Matsubara, der Infrastrukturingenieur der Stadt.

Die Stadt North Vancouver nutzt die FlowWorks-Plattform seit einem Jahrzehnt, um Niederschläge, Wasserströme und Abwasserkanäle in Echtzeit zu überwachen. Wir sind stolz, dieses aufregende neue maschinelle Lerntool einem unserer lokalen Kunden anbieten zu können, sagte Greg Johnston, CEO von Carl Data. Wir haben begehrte Tools für unsere kommunalen und technischen Partner stets erfolgreich entwickelt und suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unser Angebot für smarte Städte in Nordamerika und international zu erweitern.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten. FlowWorks ist im Vergleich zu konkurrierenden Softwarepaketen flexibel, erschwinglich und benutzerfreundlich. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten von allen Arten von Überwachungsgeräten, Messgeräten und Sensor-Hardware, SCADA-Systemen sowie anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erfassen und die gesammelten Informationen in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um umfassende Analysen und Berichte zu erstellen, wodurch der Endverbraucher Zeit und Geld spart. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

