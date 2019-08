IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions veröffentlicht Schreiben des CEO an die Aktionäre

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions veröffentlicht Schreiben des CEO an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

In den letzten Monaten war das Management von Carl Data sehr aktiv in der Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten. Diese Zusammenfassung unserer verschiedenen Unternehmensentwicklungen stellt die jüngsten Fortschritte vor.

Industrielle IOT-Geschäftsentwicklung - Wasserüberwachung

Aufbauend auf FlowWorks, unserer Echtzeit-Überwachungsplattform für die Wasser- und Abwassersystemsteuerung, haben wir eine Reihe von Tools und Anwendungen entwickelt, mit denen sich vorhersagen lässt, wann und wo Umweltereignisse wie z. B. Hochwasser die kritische Infrastruktur beschädigen können. Durch die Automatisierung von Berechnungen mit in Echtzeit aktualisierten Daten werden technische Berichte, deren Fertigstellung bisher Tage in Anspruch genommen hatte, sofort dynamisch generiert. Für unsere Kunden bedeutet dies eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. In enger Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen, langfristigen Partnern in der Stadtverwaltung, um diese Produkte zu testen, vermarkten wir diese wesentlichen Instrumente zur Risikominderung jetzt auf einem sehr aufnahmebereiten Markt.

Städte wie Los Angeles und Toronto sowie Ingenieurbüros wie CH2M und AECOM vertrauen bereits auf unsere Softwareplattform, und 97,5 Prozent unserer Kunden verlängern ihre Verträge. An bestehende Kunden werden auch neu erschienene Produkte verkauft, die ihre Software-Basisabonnements ergänzen. Die Anfragen von Kommunen, Ingenieurbüros und Umweltverbänden nach unserer Technologie sind exponentiell gestiegen. Allein für die Reparatur und den Betrieb alternder US-amerikanischer Abwassersysteme sind Investitionen in Höhe von schätzungsweise 300 Mrd. USD erforderlich. https://www.washingtonpost.com/local/billions-needed-to-upgrade-americas-leaky-water-infrastructure/2011/12/22/gIQAdsE0WP_story.html

Die Produkte und Dienstleistungen von Carl Data sind perfekt positioniert, um die Bedürfnisse von Regierungen zu erfüllen, die nach Ressourcen suchen, um dieses massive Problem anzugehen.

Industrielle IOT-Geschäftsentwicklung - Damm- und Bergwerksüberwachung

Nach Jahren der Softwareentwicklung und mehreren erfolgreichen Pilotprojekten weltweit stellt Carl Data mehr Ressourcen zur Verfügung, um sich auf den lukrativen Markt für Staudammüberwachung zu konzentrieren. Weltweit gibt es über 3.500 Bergehalden https://www.economist.com/the-economistexplains/2019/01/28/the-danger-of-tailingsdams

und 56.000 große Staudämme, von denen viele altern und schlecht gerüstet sind, um mit der Klimaunsicherheit und Umweltveränderungen fertig zu werden. Derzeit wird in der Bergbaubranche nur 1 Prozent der gesammelten Daten tatsächlich zur Gewährleistung der Produktivität und Sicherheit verwendet. www.mckinsey.com/industries/metals-andmining/

our-insights/how-digital-innovationcan-improve-mining-productivity

Erfolgreiche Pilotprojekte und die anschließende vollständige Entwicklung an mehreren Minenstandorten von Teck Resources Limited (Teck) haben bewiesen, dass unsere Plattform den herkömmlichen Methoden zur Bewertung des Hochwasserrisikos überlegen ist. Wir sind zuversichtlich, dass diese Validierung durch Teck uns als Maßstab für Überwachungsinstrumente in der Branche etablieren wird.

Im Jahr 2019 führte in Brasilien eine einzige Bergehalden-Katastrophe zu Hunderten von Todesfällen, 11,7 Millionen Kubikmetern Giftschlamm www.msn.com/en-xl?refurl=%2fenxl%2flatinamerica%2ftop-stories%2fwhatare-dangers-of-mining-waste-in-brazil%2far-BBSS4Hp

und einem Verlust an Marktkapitalisierung von über 19 Milliarden USD www.reuters.com/article/us-vale-sadisaster-stocks/vale-stock-plunges-afterbrazil-disaster-19-billion-in-market-valuelost-idUSKCN1PM1JP

. Um Investitionen zu schützen, die Umwelt sowie Leben zu retten und um zukünftige Katastrophen zu vermeiden, sind Echtzeit-Überwachungsplattformen erforderlich. Carl Data ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung dieser Lösungen.

Industrielle IOT-Geschäftsentwicklung - Überwachung von Öl und Gas 2.0

Carl Data Solutions ändert die Art und Weise, wie Öl- und Gasunternehmen ihre Pipeline-Infrastruktur überwachen. Unser ganzheitliches Konzept überwacht nicht nur die Pipeline selbst, sondern auch die Umgebung. Pipelines sind anfällig für Risse und Leckagen, wenn sich die Erde bewegt oder Flüsse, die sie überqueren, durch Regenwasser angeschwollen sind. Unsere automatisierte Risikoanalyse ist ein völlig anderes Konzept als die derzeitige Praxis der manuellen Berechnungen und Modellierung.

Wir profitieren vom aktuellen Trend zu immer strengeren Umweltgesetzen und -vorschriften, die verlangen, dass Produkte wie unsere zur Überwachung der Infrastruktur eingesetzt werden. Der Markt für die Wartung von Pipelines wird allein in den USA auf 5,2 Mrd. USD geschätzt, während das weltweite Marktpotenzial auf 8,3 Mrd. USD geschätzt wird. www.aopl.org/wp-content/uploads/2018/08/2017-API-AOPLPipeline-Safety-Excellence-Strategic-Plan-Performance-Report.pdf

Die Softwareplattform von Carl Data prognostiziert Ereignisse, die zu Ausfällen führen können, und hilft, katastrophale Ölaustritte zu vermeiden. Wir diskutieren derzeit Lösungen mit Unternehmen in den USA, Norwegen und im Nahen Osten.

Stand des Pilotprojekts

Insgesamt acht innovative für maschinelles Lernen (KI) fähige Software-Pilotprojekte für die Infrastrukturüberwachung stehen in diesen Herbst kurz vor dem Abschluss. Jedes Pilotprojekt wird auf seine vollständige Einsatzfähigkeit hin untersucht. Carl Datas hundertprozentige Tochtergesellschaft Astra Smart Systems Corp. hat ihre AirSafe-Sensorpilotprojekte für Bergbau, Forstwirtschaft und Grundstücksverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Wir haben bereits Partner in der Ressourcenerschließung, die diese kostengünstigen Sensoren bestellen, um ihre Umweltüberwachung und die Analyse ihrer Daten zu erweitern.

Wandel und weltweite Vermarktung

Carl Data hat Millionen von Dollar in Gebäudetechnologie investiert, die die Art und Weise revolutioniert, wie die Industrie Daten optimal nutzt. Nachdem sich unsere Technologien bei großen Kommunen und Multi-Milliarden-Dollar-Konzernen bewährt haben, sind wir auf die weltweite Vermarktung unserer Produktlinien vorbereitet.

PRC PARTNERS LTD. (PRC), eine in Hongkong ansässige Beratergruppe mit einer starken Vertretung in China, Deutschland und Skandinavien, hilft uns, potenzielle Kunden auf der ganzen Welt anzusprechen. PRC arbeitet in dieser Übergangsphase eng mit uns zusammen, um neue Joint-Venture-Partner, Lizenzvereinbarungen und strategische Investoren zu gewinnen.

Europa

Ende September hat PRC eine Roadshow geplant, bei der wir uns mit europäischen institutionellen Investoren treffen werden. Durch das Engagement mit Fonds, die auf Investitionen in Technologieunternehmen wie Carl Data spezialisiert sind, können wir die Liquidität unserer Aktie erhöhen und die Berichterstattung durch Analysten für uns gewinnen. Wir werden uns auch mit potenziellen Kunden und Joint-Venture-Partnern in Skandinavien, Deutschland und den Niederlanden treffen. Der Schwerpunkt wird auf der Wasserüberwachung und der kommenden Öl- und Gasüberwachungsplattform liegen.

China

Verschiedene aussichtsreiche chinesische Kunden haben sich bereits an Carl Data gewandt, um Informationen über unsere Echtzeit-Plattform zur Überwachung von Wasser- und Abwassersystemen zu erhalten. Derzeit entspricht Chinas Infrastruktur nicht den Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung. Sie haben ungefähr 4.000 Kläranlagen https://www.thesourcemagazine.org/urban-china-turns-sewage-power/

im Vergleich zu den 16.000 Kläranlagen in den USAhttps://en.wikipedia.org/wiki/Publicly_owned_treatment_works

und das Vierfache der Bevölkerung.

Während China versucht, seine Sanitärinfrastruktur zu modernisieren, besteht für die Plattform von Carl Data ein enormes Potenzial. In der Vergangenheit hat PRC erfolgreich wichtige Lizenzabkommen in China ausgehandelt und wird uns bei der Sicherung zukünftiger Lizenzabkommen und Joint-Venture-Partner unterstützen.

Forschung und Entwicklung

Carl Data baut in seiner 12.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in Trail, British Columbia, das erste kostengünstige IoT-Sensorlabor seiner Art. Wir können die Leistung unserer neuen für maschinelles Lernen und KI fähigen Produkte testen und auf andere Sensoren und Hardware zugreifen.

Darüber hinaus entwickeln wir eine neue Generation von Vibrationssensoren, die unsere Anwendungen für maschinelles Lernen und unsere Überwachungsplattform ergänzen werden. Wir planen, die bestehende Sensorhardwarebranche zu verändern, indem wir die Kosten für die Bereitstellung von Umgebungsüberwachungsnetzwerken senken und den Fokus auf die Daten anstatt das Datenerfassungsgerät legen.

Seit zwei Jahren sind wir führend in der Nutzung von maschinellem Lernen, um Anomalien und Probleme mit Daten zu erkennen, die in den Cloud-Speicher aufgenommen werden. Wir bauen weiter auf diesem Vorsprung auf, erhöhen die Datenmengen, die bereinigt werden können, und erkennen Muster in Datensätzen, die zu verzerrten Ergebnissen führen können.

Aktuelle Privatplatzierung

Die letztwöchige Privatplatzierung mit einem Preis von 0,20 CAD pro Aktie entsprach einem beträchtlichen Aufschlag auf den aktuellen Marktpreis und zeigt, dass strategische Investoren das enorme Potenzial unserer branchenverändernden Technologie zu realisieren beginnen. Weitere Finanzierungen werden nur bei einer wesentlich höheren Unternehmensbewertung erwogen. Wir glauben, dass unser aktueller Aktienkurs nicht unser wahres Potenzial repräsentiert.

Unternehmensbroschüre

Für weitere Informationen zu unserer Technologie und Geschäftsstrategie können Sie unsere neue Unternehmensbroschüre herunterladen: www.carlsolutions.com/assets/resources/CARL_InvestorDeck_20190707.pdf

Viele unserer revolutionären Software-, Hardware- und Netzwerkprodukte verbessern nachweislich die Sicherheit und Effizienz drastisch. Im nächsten Jahr wird Carl Data mit erschwinglichen, zugänglichen und grundlegenden Technologien für unseren sich verändernden Planeten verschiedene Branchen revolutionieren. Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, über unsere kontinuierlichen Fortschritte zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen,

Greg Johnston

CEO Carl Data Solutions

Über PRC

PRC Partners ist ein Beratungskonzern mit Sitz in Hong Kong, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung unterbewerteter und vielversprechender Wachstumsunternehmen gerichtet ist und diese Unternehmen bedient, indem es deren Sichtbarkeit erhöht und über ein erfahrenes Netzwerk an Investoren Zugang zu Kapital erhält. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Europa und der Asien-Pazifik-Region, mit einem starken Fokus auf China.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere die Aussagen, wonach die Validierung durch Teck Carl Data als Maßstab für Überwachungsinstrumente etablieren wird und Carl Data mithilfe der PRC einer Roadshow in Europa institutionelle Investoren, potenzielle Kunden und Joint-Venture-Partner in Europa treffen wird. PRC wird Carl Data ebenfalls bei der Sicherung von Lizenzverträgen und Joint-Venture-Partnern in China unterstützen. Carl Datas Produktionsstätte in Trail, British Columbia, wird die Prüfung neuer für maschinelles Lernen und KI fähiger Produkte ermöglichen und die Veränderung der Sensorhardwarebranche unterstützen.

Obwohl Carl Data der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit der erwarteten positiven Reaktion der Weltmärkte auf das Produktangebot von Carl Data; der Unfähigkeit der verschiedenen Partner und Interessenvertreter, ihre Kommunikationsarbeit durchzuführen; der Möglichkeit, dass Carl Data das Vertrauen von Gemeindepartnern in seine Dienstleistungen verliert; der Konkurrenz in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, sich eine zusätzliche Finanzierung zu sichern; des Konkurrenzkampfes unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen der Pläne hinsichtlich der Durchführung von Dienstleistungen oder Investitionsausgaben; der Möglichkeit, dass sich gesetzliche Bestimmungen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz von Carl Data; des Risikos, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum nicht entsprechend schützt; Unterbrechungen oder Ausfälle von IT-Systemen; sowie behördlicher Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft, den Finanzierungen und den strategischen Übernahmen von Carl Data. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt. Carl Data schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

