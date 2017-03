IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions unterzeichnet Aktientauschvertrag mit AB Embedded Systems

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions unterzeichnet Aktientauschvertrag mit AB Embedded Systems

Carl Data Solutions unterzeichnet Aktientauschvertrag mit AB Embedded Systems

Vancouver (British Columbia), 9. März 2017 - Carl Data Solutions Inc.



(CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industrielle Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 17. Januar 2017 einen Aktientauschvertrag (der Vertrag) mit AB Embedded Systems Ltd. (AB Embedded), einem führenden Unternehmen bei Kontrollsystemen und Hardware-Geräten, und den Aktionären von AB Embedded (gemeinsam die Aktionäre) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen von den Aktionären alle emittierten und ausstehenden stimmberechtigten Wertpapiere von AB Embedded sowie von den Aktionären von AB Embedded Private Limited (AB Embedded India), einem in Indien registrierten Unternehmen, und anderen Aktionären von AB Embedded India, alle emittierten und ausstehenden Aktien von AB Embedded India erwerben wird (der Erwerb).

Für den Erwerb wird das Unternehmen Folgendes leisten:

(i)-Zahlung von insgesamt 60.000 CAD in bar an die Aktionäre,

(ii)-Zuteilung und Emission von insgesamt 1.195.066 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) unter Annahme eines Preises von 0,31 CAD pro Vergütungsaktie,

(iii)-Auflegung und Emission von insgesamt 542.509 Klasse-A-Vergütungs-Warrants des Unternehmens (die Klasse-A-Vergütungs-Warrants) unter Annahme eines Preises von 0,32 CAD pro Klasse-A-Vergütungs-Warrant, wobei jeder Klasse-A-Vergütungs-Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens ohne zusätzliche Zahlung zu erwerben, vorausgesetzt, AB Embedded erzielt in den zwölf Monaten bis 28. Februar 2018 einen Umsatz von mindestens 434.000 CAD,

(iv)-Auflegung und Emission von insgesamt 542.509 Klasse-B-Vergütungs-Warrants des Unternehmens (die Klasse-B-Vergütungs-Warrants) unter Annahme eines Preises von 0,32 CAD, wobei jeder Klasse-B-Vergütungs-Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens ohne zusätzliche Zahlung zu erwerben, vorausgesetzt, AB Embedded erzielt in den zwölf Monaten bis 28. Februar 2018 einen Umsatz von mindestens 651.000 CAD (gemeinsam der Kaufpreis).

Gemäß dem Vertrag haben die Aktionäre zudem vereinbart, beim oder vor dem Abschluss, auch andere Aktionäre von AB Embedded India, dazu zu bewegen, einen Aktienerwerbs- oder -übertragungsvertrag mit dem Unternehmen und/oder der Tochtergesellschaft des Unternehmens zu unterzeichnen wobei die Aktionäre und andere Aktionäre von AB Embedded India, alle emittierten und ausstehenden Aktien von AB Embedded India an das Unternehmen oder die Tochtergesellschaft des Unternehmens verkaufen und übertragen und dafür vom Unternehmen den Kaufpreis erhalten werden.

AB Embedded ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Calgary (Kanada), das Kontrollsysteme primär für die Öl- und Gasbranche konzipiert und herstellt. Diese leistungsstarken, äußerst effizienten Systeme werden für alle Witterungsbedingungen konzipiert und finden in jenen Bereichen Anwendung, in denen eine 100-prozentige Zuverlässigkeit und ein niedriger Stromverbrauch für eine lange Lebensdauer von grundlegender Bedeutung sind.

Dutzende führende Öl- und Gasunternehmen in ganz Nordamerika und über 250 Erdgasverdichter-Standorte alleine in Alberta und Saskatchewan nutzen seine integrierten Kontrollsysteme. Kürzlich führte AB Embedded neue Smart City-Produkte ein, einschließlich Wasser- und Hausmüllmanagement-Lösungen unter Anwendung modernster Telemetrie, um auf kosteneffiziente Weise Daten aus der Ferne zu sammeln. AB Embedded organisiert zurzeit mehrere Pilotprojekte in Indien und Nordamerika, um sowohl neue Produkte als auch die Telemetrie-Lösungen zu testen, die seine Geräte verbinden.

Das Unternehmen ist der Auffassung, dass der Erwerb zu Carls Unternehmenswachstumsstrategie, Unternehmen mit nachweislichen Erfolgen in datengesteuerten Vertikalen zu gründen und zu erwerben, beitragen wird. Dazu zählen die Öl- und Gasbranche sowie die Betriebsmittel- und Ressourcenentwicklung, wo die Anforderungen an das Datenmanagement mit der Weiterentwicklung des iIdD steigen.

Carl plant, die Lösungen von AB Embedded unter Anwendung seiner BDaaS-Plattform zu verbessern und zusätzliche moderne Analyse-, Berichte- und sowie Alarmfunktionen bereitzustellen. Nach dem Abschluss des Erwerbs ist das Unternehmen davon überzeugt, dass Carl und seine Tochtergesellschaften, AB Embedded und FlowWorks, in der Lage sein werden, iIdD-Komplettlösungen für progressive, datenorientierte Unternehmen und Städte bereitzustellen, die auf große Datenmengen setzen, um ihre Infrastruktur ordnungsgemäß zu steuern und aufrechtzuerhalten.

Attila Bene, Gründer und CEO von AB Embedded, wird seine Funktion weiterhin ausüben, um Sensoren und Übertragungen zu entwickeln, zu konzipieren und nach dem Abschluss des Erwerbs in Carls bestehende Lösungen zu integrieren. Er sagte: Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens wie Carl zu werden, sodass wir unseren Kunden eine vollständigere Lösung anbieten können. Die bloße Erstellung von Daten ist nur die halbe Arbeit. Es ist wichtig, die gewonnenen Informationen auszuwerten, damit unsere Systeme effizient genutzt werden. Die SaaS-basierte Lösung von Carl wird unseren Kunden alle erforderlichen Mittel bereitstellen, um die von unseren Hardware-Netzwerken generierten Daten richtig zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Greg Johnston, CEO von Carl, sagte: Diese Transaktion ist ein großer Schritt in Richtung Bereitstellung einer ganzheitlichen Lösung zur Infrastrukturüberwachung. Carl kann nun einzigartige und individuelle Lösungen bereitstellen - von der Datenerfassung bis hin zu prädiktiven Analysen unter Anwendung des maschinellen Lernens. Die Gewinnung verwertbarer Informationen aus sehr großen Datensätzen ist im Zeitalter des iIdD von grundlegender Bedeutung. Durch die Integration von AB Embedded gehen wir davon aus, Lücken füllen und bestehende Netzwerke vervollständigen zu können, um unseren Kunden durch die Bereitstellung von iIdD-Komplettlösungen einen noch größeren Wert zu bieten.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, -speicherungs- und -analyselösungen für Datenzentren. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie ETS - entwickelt Carl weiterhin Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Die Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com.

Über AB Embedded Pvt. Ltd.

AB Embedded Pvt. Ltd. setzt seit 2006 Projekte im Bereich des Hardware- und Software-Designs in Calgary (Kanada) um. Sein Hauptaugenmerk ist auf integrierte Systeme gerichtet. Da seine integrierten Systeme für die Durchführung spezifischer Aufgaben konzipiert werden, können seine Entwicklungstechniker sicherstellen, dass die Kosten, die Stromversorgung, die Größe, die Leistung und die Zuverlässigkeit für den Kunden optimiert werden. Ihre intelligenten Kontrollsysteme und Geräte werden eigens für das Wasser- und Abfallmanagement sowie für die industrielle Kontrolle und Überwachung unter allen Witterungsbedingungen hergestellt.

Die leistungsstarken, äußerst effizienten Kontrollsysteme von AB Embedded sind aufgrund ihrer konstanten Zuverlässigkeit und ihres geringen Stromverbrauchs die erste Wahl für die Öl- und Gasbranche. AM Embedded setzt auf kontinuierliche Innovation. Es revolutioniert die Art, wie Techniker integrierte Systeme für Automations-, Mess- und integrierte Anwendungen entwickeln, prototypisieren und anwenden.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kimberly Bruce Corporate Communications Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Termini wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf: den Abschluss des Erwerbs; die Ansichten des Unternehmens, wonach der Erwerb zur Unternehmenswachstumsstrategie von Carl, Unternehmen mit nachweislichen Erfolgen in datengesteuerten Vertikalen zu gründen und zu erwerben, einschließlich der Öl- und Gasbranche sowie der Betriebsmittel- und Ressourcenentwicklung, wo die Anforderungen an das Datenmanagement mit der Weiterentwicklung des iIdD steigen, beitragen wird; Carls Plan, die Lösungen von AB Embedded unter Anwendung seiner BDaaS-Plattform zu verbessern und zusätzliche moderne Analyse-, Berichte- und Alarmfunktionen bereitzustellen; die Auffassung des Unternehmens, dass Carl und seine Tochtergesellschaften, AB Embedded und FlowWorks, nach dem Erwerb in der Lage sein werden, iIdD-Komplettlösungen für progressive, datenorientierte Unternehmen und Städte bereitzustellen, die auf große Datenmengen setzen, um ihre Infrastruktur ordnungsgemäß abzuwickeln und aufrechtzuerhalten; die Erwartung des Unternehmens, dass Attila Bene weiterhin seine Funktion ausüben wird, um Sensoren und Übertragungen zu entwickeln, zu konzipieren und nach dem Abschluss des Erwerbs in Carls bestehende Lösungen zu integrieren; die Aussage von Herrn Bene, wonach die SaaS-basierten Lösungen von Carl den Kunden von AB Embedded alle erforderlichen Mittel bereitstellen, um die von den Hardware-Netzwerken von AB Embedded generierten Daten richtig zu interpretieren und darauf zu reagieren; die Erwartung von Carl, einzigartige und individuelle Lösungen bereitzustellen - von der Datenerfassung bis hin zu prädiktiven Analysen unter Anwendung des maschinellen Lernens; sowie die Erwartung des Unternehmens, Lücken füllen und bestehende Netzwerke vervollständigen zu können, um den Kunden des Unternehmens durch die Integration von AB Embedded einen noch größeren Wert zu bieten.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit einem verzögerten oder nicht erfolgten Abschluss der im Abkommen vorgesehenen Transaktionen; der Unfähigkeit, das Geschäft von AB Embedded erfolgreich zu integrieren; der Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; der Konkurrenz in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, sich eine zusätzliche Finanzierung zu sichern; des Konkurrenzkampfes unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen der Pläne hinsichtlich der Durchführung von Dienstleistungen oder Investitionsausgaben; der Möglichkeit, dass sich gesetzliche Bestimmungen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; des Risikos, dass das Unternehmen sein geistiges Eigentum nicht entsprechend schützt; Unterbrechungen oder Ausfälle von IT-Systemen; sowie behördlicher Risiken in Zusammenhang mit dem Geschäft, den Finanzierungen und den strategischen Übernahmen des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Erstellung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

