IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions schließt sich mit Smart City Markt-Strategen zusammen

Carl Data Solutions schließt sich mit Smart City Markt-Strategen zusammen

Vancouver, British Columbia, den 18. Oktober 2018 - Carl Data Solutions Inc.



(CSE:CRL, FWB:7C5, OTC:CDTAF) ("Carl Data" oder das "Unternehmen"), hat einen neuen Marktstrategen hinzugezogen, um seine Ziele im Hinblick auf ein kontinuierliches Wachstum im Bereich Smart City-Infrastrukturtechnologie zu erreichen. Nicholas Jeffery wird sich auf die Erweiterung des Bekanntheitsgrads konzentrieren, um die Einführung der Sensor-Agnostik-Technologie von Carl Data zu beschleunigen, indem er einen größeren Teil des Smart City-Marktes erschließt.

Nicholas Jeffery kommentierte: Der industrielle IoT-Markt wird bis 2022 auf 195 Milliarden US-Dollar und der Big-Data-Analytics-Markt bis 2020 auf 203 Milliarden US-Dollar explodieren. Dies sind riesige adressierbare Märkte, aber Carl Data's Fähigkeit, als horizontale Schicht zu fungieren, um enorme Mengen an unterschiedlichen Daten zu sammeln, fehlerhafte Datenanomalien zu eliminieren und prädiktive Analysen zu verknüpfen, macht diese hersteller- und technologieunabhängige Plattform zu einer Weltklasse-Wette und einem grundlegenden Wandel für die nächste Generation von kognitiven Städten."

Nicholas Jeffery, der ursprünglich aus Europa stammt, war an der Gründung der Smart Building / City Practice für CBRE aus London, England, beteiligt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen IoT, Virtual Reality und Big Data Analytics, darunter als Gründungspartner von VIMtrek, einer der ersten Architektursoftwares für Game Engine-Plattformen. Nicholas Jeffery hat als Direktor für CBRE einen bedeutenden und relevanten Einblick in den Rechenzentrumsmarkt und wird eng mit Carl Data zusammenarbeiten, um deren Datenhosting-Möglichkeiten im Rahmen der Akquisition von Astra Earth zu untersuchen.

Greg Johnston, CEO von Carl Data Solutions, kommentierte: "Nicholas hat jahrzehntelange Erfahrung im Marketing und in der Einführung von neuen Technologien rund um Smart Cities. Nachdem der Übergang zu unserer neuen Backend-Plattform abgeschlossen ist und jetzt eine Reihe fortschrittlicher Funktionen für das maschinelle Lernen, Hardware und Datenspeicherung implementiert werden können, dachten wir, dies wäre ein guter Zeitpunkt, um uns mit einem Experten zusammenzutun, der uns helfen kann, das Potenzial unserer End-to-End-Lösungen zu vermarkten."

Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es seinen Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern Incentive-Optionen zum Kauf von bis zu 3.995.247 Aktien des Unternehmens gewährt hat, die für einen Zeitraum von vier Jahren zu einem Preis von 0,14 CAD pro Aktie ausübbar sind.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf das Industrial Internet of Things (IIoT) spezialisiert hat und zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen, unterstützt Carl seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse bei der Analyse und Auswertung verschiedenster Arten von Umweltdaten.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (Big-Data-as-a-Service (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und anderen vertikalen Industrieunternehmen eine entsprechende Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und Datenspeichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, mit denen Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfasst werden und die profunde Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Aussage, dass das Unternehmen die Einführung der Sensor-Agnostik-Technologie von Carl Data beschleunigen kann, indem es einen größeren Teil des Smart City Marktes erfasst, und dass die Anbieter- und Technologie-Agnostik Plattform von Carl Data eine Weltklasse-Wette ist.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bergen Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken hinsichtlich: der Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Technologie von wasserbasierten Märkten in intelligente Gebäude zu überführen; dass der Markt für intelligente Gebäude die Plattform des Unternehmens in seinen intelligenten Gebäuden nicht annehmen oder nutzen darf; der Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; des Wettbewerbs in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, zusätzliche Finanzierungen aufzubringen; des Wettbewerbs unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen von Plänen bezüglich der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Kapitalaufwendungen; der Möglichkeit, dass sich behördliche Auflagen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; eines unzureichenden Schutzes des geistigen Eigentums des Unternehmens; einer Unterbrechung oder eines Ausfalls von IT-Systemen; sowie der behördlichen Risiken in Zusammenhang mit der Tätigkeit, den Finanzierungen und den strategischen Erwerben des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

