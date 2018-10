IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions präsentiert bahnbrechende Anwendung für maschinelles Lernen bei größter nordamerikanischer Wassertechnologiekonferenz

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions präsentiert bahnbrechende Anwendung für maschinelles Lernen bei größter nordamerikanischer Wassertechnologiekonferenz

Carl Data Solutions präsentiert bahnbrechende Anwendung für maschinelles Lernen bei größter nordamerikanischer Wassertechnologiekonferenz

Vancouver (British Columbia), den 3. Oktober 2018 - Carl Data Solutions Inc.



(CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen) freut sich, die offizielle Einführung einer bahnbrechenden Anwendung für die Abwasserverwaltungsbranche bekannt zu geben.

Infinitii I&I nutzt das maschinelle Lernen, um kontinuierliche Echtzeitanalysen von Abwassersystemen bereitzustellen - derartiges hat es noch nie gegeben. Das FlowWorks-Team von Carl Data stellt bei der WEFTEC aus, um Infinitii I&I über 20.000 Ingenieuren und Spezialisten der Abwasserbranche zu präsentieren.

Infinitii I&I wird bereits von mehreren Gemeinden eingesetzt, um zu ermitteln, wann und wo Grund- und Regenwasser in ihre Abwassersysteme gelangen. Anstatt Zehntausende von Dollar in einen technischen Bericht zu investieren, um im Nachhinein zu verstehen, wo und warum Probleme wie Überschwemmungen aufgetreten sind, haben Teams der Stadtverwaltung bereits während Niederschlagsereignisse Zugriff auf eine umfassende Echtzeitanalyse.

Die Verwaltung von Niederschlägen in der Stadt wurde zu einer der größten Herausforderungen von Gemeinden und Versorgungseinrichtungen - und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Zu verstehen, wie ein Abwassersystem auf Niederschläge reagiert, ist von grundlegender Bedeutung für eine effiziente Verwaltung, sagte Kevin Marsh, VP of Sales von FlowWorks. Wir sind uns bewusst, wie Gemeinden und Versorger Dienste wie Infinitii I&I implementieren wollen, und haben einen Kaufprozess vom Pilotprojekt bis hin zum vollständigen Projekt entwickelt, der für sie äußerst attraktiv sein wird.

Angesichts mehrerer Pilotprojekte, die kurz vor dem Abschluss und dem vollständigen Einsatz stehen, sollten wir Verträge unterzeichnen können, die in naher Zukunft zu erheblichen Umsatzsteigerungen führen werden, sagte Greg Johnston, CEO von Carl Data.

FlowWorks wird am 17. Oktober, 12 Uhr (CDT), auch ein informatives Webinar über Infinitii I&I abhalten. Zur Registrierung für das Webinar nutzen Sie bitte den folgenden Link: https://register.gotowebinar.com/register/2489970918681144579

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine effiziente SaaS-Anwendung (Software-as-a-Service) zur Sammlung, Überwachung und Analyse sämtlicher Arten von umweltrelevanten Daten. FlowWorks ist im Vergleich zu anderen Software-Konkurrenzprodukten flexibel, bezahlbar und einfach in der Anwendung.

Die FlowWorks-Anwendung hat die einzigartige Fähigkeit, Daten aus allen Arten von Kontroll-, Mess- und Sensorgeräten, SCADA-Systemen und anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu sammeln und diese Daten zu einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Damit wird eine umfassende Analyse und Berichterstattung möglich, die dem Endverbraucher Zeit und Geld sparen hilft.

Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf das Industrial Internet of Things (IIoT) spezialisiert hat und zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen, unterstützt Carl seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse bei der Analyse und Auswertung verschiedenster Arten von Umweltdaten.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (Big-Data-as-a-Service (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und anderen vertikalen Industrieunternehmen eine entsprechende Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und Datenspeichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, mit denen Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfasst werden und die profunde Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Begriffe wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen und ähnliche Begriffe oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Aussage, dass das Unternehmen Verträge unterzeichnen können sollte, die in naher Zukunft zu erheblichen Umsatzsteigerungen führen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, vernünftig sind, kann es keine Garantie abgeben, dass sich solche Erwartungen als korrekt erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bergen Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken hinsichtlich: der Möglichkeit, dass die Anwendung Infinitii I&I nicht wie erwartet funktioniert und nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt; der Möglichkeit, dass die Gemeinden die Anwendung Infinitii I&I nicht wie erwartet in Anspruch nehmen; der Fähigkeit des Unternehmens, einen Markt für seine Dienstleistungen aufzubauen; des Wettbewerbs in der Branche; der allgemeinen Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; der Unfähigkeit, zusätzliche Finanzierungen aufzubringen; des Wettbewerbs unter anderem um Kapital und qualifiziertes Personal; potenzieller Verzögerungen oder Änderungen von Plänen bezüglich der Bereitstellung von Dienstleistungen oder Kapitalaufwendungen; der Möglichkeit, dass sich behördliche Auflagen oder Gesetze ändern; technologischer Änderungen; Risiken in Zusammenhang mit der Konkurrenz des Unternehmens; eines unzureichenden Schutzes des geistigen Eigentums des Unternehmens; einer Unterbrechung oder eines Ausfalls von IT-Systemen; sowie der behördlichen Risiken in Zusammenhang mit der Tätigkeit, den Finanzierungen und den strategischen Erwerben des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt.

Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44773

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44773&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1421731037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.