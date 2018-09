IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions heißt Julie K. McClure in seinem Board of Directors willkommen

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

Carl Data Solutions heißt Julie K. McClure in seinem Board of Directors willkommen

11. September 2018 -Vancouver, British Columbia - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FWB:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Julie K. McClure in sein Board of Directors eintreten wird. Frau McClure ist eine erfahrene Führungskraft mit über 20 Jahren Berufserfahrung, einschließlich Erfahrung an der Wall Street sowie Erfahrung als Unternehmerin oder mit der Kapitalbeschaffung für börsennotierte und private Unternehmen und Investments. Ihre früheren Erfolge in der Zusammenarbeit mit jungen und wachstumsstarken Unternehmen bei deren strategischen Wachstumsplänen und Initiativen zur Unternehmensentwicklung werden Carl Data dabei helfen, seinen Wachstumskurs als ein börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen.

Ich freue mich sehr, meine Erfahrung bei Carl Data Solutions einzubringen, um die bestehenden Board-Mitglieder zu ergänzen und die Beschleunigung des strategischen Wachstums des Unternehmens zu unterstützen, sagte Frau McClure. Mit der richtigen Strategie hat das Unternehmen angesichts der Kombination der einzigartigen industriellen IOT-Technologie von Carl Data mit den aktuellen Markttrends ein enormes Potenzial.

In ihrer aktuellen Funktion als Managing Partner bei Paterson Partners, einer familiengeführten Risikokapitalgesellschaft, konzentriert sich Frau McClure auf Investitionen in und den Aufbau von jungen und wachstumsstarken Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen wie Medien, Technologie und Fintech (Finanztechnologie). Als ehemaliger Vice President bei Morgan Stanley besitzt Frau McClure über zehn Jahre Erfahrung an der Wall Street und Bay Street, insbesondere in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, institutionelle Aktienverkäufe sowie private Aktien- und Infrastrukturinvestitionen.

Seit sie der Wall Street den Rücken gekehrt hat, hat Frau McClure ihre eigenen Privatkundengeschäfte gegründet und aufgebaut. Außerdem hat sie als vertragsbasierte Führungskraft und C-Level-Beraterin mit einem Schwerpunkt auf der Ausarbeitung und Umsetzung von strategischen Wachstumsplänen und Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, neuen Initiativen zur Unternehmensentwicklung sowie private Kapitalbeschaffungsstrategien und -pläne gearbeitet. Ihre Ausbildung beinhaltet einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Auszeichnung (HBA) von der Ivey Business School (University of Western Ontario) und einen Bachelor of Science-(B.Sc.) -Abschluss von der University of Ottawa.

Greg Johnston, CEO und President von Carl Data, sagte: Wir freuen uns sehr, dass Julie in das Board of Directors von Carl Data eintreten wird. Sie ist sehr gebildet und hat Erfahrung in allen Bereichen der Führung eines börsennotierten Unternehmens. Ich bin mir sicher, dass sich ihre Erkenntnisse in den nächsten Jahren als unschätzbar erweisen werden.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf das Industrial Internet of Things (IIoT) spezialisiert hat und zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Aufbauend auf seinen jüngsten Übernahmen, unterstützt Carl seine Kunden mit einer leistungsfähigen Plattform der Datenerfassung, -überwachung, -meldung sowie Instrumenten der prognostischen Analyse bei der Analyse und Auswertung verschiedenster Arten von Umweltdaten.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen für die Arbeit mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten (Big-Data-as-a-Service (BDaaS), um Kommunen, Versorgern und anderen vertikalen Industrieunternehmen eine entsprechende Skalierbarkeit zu ermöglichen. Diese Datenerfassungs- und Datenspeichermethoden bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, intelligente SaaS-(Software-as-a-Service)-basierte Anwendungen zu entwickeln, mit denen Daten aus vielen verschiedenen Quellen erfasst werden und die profunde Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

Für das Board of Directors:

Greg Johnston

President, Chief Executive Officer, Director

Carl Data Solutions Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kimberly Bruce

Corporate Communications

Carl Data Solutions Inc.

Telefon: (778) 379-0275

E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

CSE:CRL-

FWB:7C5

OTC:CDTA

Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

