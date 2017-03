IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions gründet wissenschaftliches Datenzentrum

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions gründet wissenschaftliches Datenzentrum

Carl Data Solutions gründet wissenschaftliches Datenzentrum in Polen

Vancouver (British Columbia), 27. März 2017 - Carl Data Solutions Inc.



(CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industrielle Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, hat kürzlich das wissenschaftliche Datenzentrum des Unternehmens in Danzig (Polen) gegründet. Dank zahlreicher lokaler Technologietalente ist dies der ideale Standort für das weitere Wachstum des Carl-Teams an führenden Wissenschaftlern und Entwicklern.

Piotr Stepinski, CTO von Carl, ist ein leitender Software-Techniker mit einer Erfahrung von über zehn Jahren bei der Big-Data-Anwendung. Sein Hintergrundwissen im Bereich der Produktentwicklung ermöglicht es ihm, Projekte mit einer agilen und explorativen Entwicklungsmethode zu leiten, die die Innovation fördern. Das wissenschaftliche Datenteam von Carl kann eine umfassende Erfahrung in den Bereichen der Software-Entwicklung und des Maschinenlernens in einer Vielzahl an Branchen vorweisen, einschließlich Versorgung, Gesundheit und Finanzen.

Kürzlich veröffentlichte Stepinski gemeinsam mit Microsoft eine Fallstudie, die auf dem bahnbrechenden Maschinenlernen von Carl zur Erkennung von Sensorstörungen basiert. Die verwendeten Algorithmen werden von grundlegender Bedeutung für zeitsparende Lösungen und Funktionen sein, während IIdD-Netzwerke um Milliarden von Datenpunkten von Sensoren erweitert werden, die Datenqualitätsprobleme beheben können.

Herr Stepinski sagte: Mein Ziel für 2017 besteht darin, weiterhin ein Team an brillanten Entwicklern und Datenwissenschaftlern auszubauen, die unser Maschinenlernen anwenden können, damit dessen volles Potenzial ausgeschöpft werden kann. Ich möchte über objektive Konzepte hinausgehen und auch abstrakte sowie funktionelle Programmierungen durchführen.

Laut dem Forbes-Magazin ist Polen auf gutem Weg, ein technischer Knotenpunkt Europas zu werden. Ein neuer Google-Campus in Warschau und ein günstiges Umfeld für IdD-Start-up-Unternehmen bedeutet, dass es zahlreiche junge, talentierte Technologiestudenten und Entwickler gibt, die durch revolutionäre Technologien einen Wandel herbeiführen können.

Greg Johnston, CEO von Carl, sagte: Obwohl unser Hauptaugenmerk auf die nordamerikanischen Märkte gerichtet ist, weist die Technologie von Carl globales Potenzial auf, da Infrastrukturaufrüstungen in allen Teilen der Welt benötigt werden, um Städte und Industrien effizienter zu gestalten. Polen ist für viele aufstrebende Märkte in Europa von zentraler Bedeutung und bietet auch zahlreiche Technologietalente. Wir freuen uns, in Europa nun permanent präsent zu sein.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kimberly Bruce Corporate Communications Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39311 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39311&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1421731037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.