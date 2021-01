IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions ernennt neuen CEO

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions ernennt neuen CEO

(CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegrations-, Business-Intelligence- und industrielle Internet-der-Dinge- (IIdD)-Anwendungen, freut sich, die Ernennung von Jean-Charles Phaneuf zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens per 2. Januar 2021 bekannt zu geben - vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE).

In Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Phaneuf wurde der ehemalige CEO und aktuelle President Greg Johnston zum Chairman von Carl Data ernannt.

Herr Phaneuf bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung mit nachweisbaren Erfolgen als Führungskraft in der Technologie- und Investmentbanking-Branche bei Carl Data ein. Er ist ein bewährter Technologieunternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen F&Ü und Unternehmensfinanzen - sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor.

Er war Partner bei Oaklins E. Canada und richtete sein Hauptaugenmerk auf die Durchführung von F&Ü und Unternehmensfinanzen für Technologieunternehmen. Er war CEO des an der TSX-V notierten Unternehmens Quantum Numbers Corp., einem modernen Entwickler einer neuen Generation von kryptografischen Lösungen auf Basis des Quantum Random Number Generator, die für den IIdD-Markt bestimmt sind, sowie Mitautor von drei Patenten.

Herr Phaneuf gründete Sobrema und verkaufte dieses Unternehmen an iScope Inc., das ebenfalls an der TSX-V notiert, wo er die Position des CEO übernahm. iScope Solutions wurde später an Colet Inc. verkauft. Davor war er Co-Founder von UForce, einem auf VoIP-Software spezialisierten Unternehmen, das an 8x8 Inc. verkauft wurde, den führenden Anbieter von Unified Communications as a Service - SaaS VoIP für Unternehmen, der an der NASDAQ gehandelt wird, und wo er seine Karriere als SVP mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien fortsetzte.

Davor fungierte er als VP of Business Venturing von Innovitech, das auf technologisches Konsortialmanagement, strategische Planung und strategische Allianzen spezialisiert ist. Er kann eine umfassende Erfahrung bei der Steuerung des Wachstums in unterschiedlichen Stadien von Technologieunternehmen von der Gründung bis zur Reife vorweisen. Abgesehen von seiner Erfahrung in den Bereichen Unternehmertum und technologisches Wachstum bringt Herr Phaneuf umfassende Erfahrung in den Bereichen internationale Geschäfte, Marketingstrategien und Management mit ein.

Herr Phaneuf ist Absolvent des Führungskräfteprogramms Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy der MIT Sloan School of Management und auch in Industrietechnik (Industrial Engineering) von der Ecole Polytechnique of Montreal mit Schwerpunkt Innovationsmanagement.

Greg Johnston, Chairman und President von Carl, sagte: Die Führungsqualitäten, das strategische Marketing und die Umsetzungsfähigkeiten von Herrn Phaneuf werden von grundlegender Bedeutung sein, die Marktakzeptanz der Produkte und Technologien von Carl voranzutreiben. Er hat bereits in den vergangenen zwei Monaten als Berater für Carl Data gearbeitet und bringt umfassendes Know-how mit ein, einschließlich einer kundenorientierten Marketingstrategie, kombiniert mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Nettogewinnen durch starke Führung.

Herr Phaneuf sagte: Nachdem ich in den vergangenen Monaten mit einem hervorragenden Team zusammengearbeitet habe, bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen an der Schwelle zur Erschließung eines beträchtlichen Werts für seine Aktionäre steht, und ich freue mich darauf, zu seinem Erfolg beizutragen. Carl hat zurzeit alle technischen Voraussetzungen erfüllt, um ehrgeizig zu sein und aus seiner innovativen Reihe von prädiktiver KI-Technologie Kapital zu schlagen. Ich bin zuversichtlich, dass wir neue wichtige Interessensvertreter gewinnen werden, die Carl auf die nächste Ebene bringen werden. Carl ist eine aufregende Möglichkeit im Bereich der prädiktiven KI und ich freue mich darauf, das Unternehmen erfolgreich zu führen und dessen Wachstum weiter zu fördern.

Erste Vergütung

Gemäß dem Plan des Unternehmens hinsichtlich des Honorars von Herrn Phaneuf und den Aktienoptionen hat ihm das Unternehmen Aktienoptionen gewährt, die ihn zum Erwerb von insgesamt 1.000.000 Stammaktien berechtigen. Die Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Emissionsdatum und weisen einen Ausübungspreis von 0,14 Dollar pro Aktie auf. Alle drei Monate werden 25 % der Optionen emittiert, sodass alle Optionen zwölf Monate nach der Emission emittiert sein werden.

Das Unternehmen hat außerdem ausstehende Beraterhonorare und einen Vertragsabschlussbonus an Herrn Phaneuf in Höhe von insgesamt 63.000 Dollar durch die Emission von insgesamt 450.000 Stammaktien des Unternehmens beglichen. Diese Aktien weisen eine statutenmäßige Haltefrist von vier Monaten und einem Tag auf.

Über Carl Data Solutions

Carl Data Solutions Inc. ist ein Industrial IoT (Internet of Things - IIoT) und BDaaS (Big Data as a Service)-Unternehmen, das Datenerfassungs-, Speicher- und Analyselösungen der nächsten Generation für datenzentrierte Unternehmen anbietet. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems Corp. und FlowWorks Inc unterstützt Carl Data seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk, auf der anwenderspezifische Sensor-Arrays mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Modellierung kombiniert werden.

Carl Data arbeitet mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analysewerkzeugen auf Basis des maschinellen Lernens (KI), um schnelle und skalierbare Lösungen für die effektive Überwachung sehr großer Datenmengen, die von Regierung und Industrie erhoben werden, zur Verfügung zu stellen. Das Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

