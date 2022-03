IRW-News: Cardiol Therapeutics Inc. : Jennifer M. Chao wird Mitglied im Board of Directors von Cardiol Therapeutics

IRW-PRESS: Cardiol Therapeutics Inc. : Jennifer M. Chao wird Mitglied im Board of Directors von Cardiol Therapeutics

Oakville, Ontario - 15. März 2022 - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens Frau Jennifer M. Chao mit sofortiger Wirkung zu einer Direktorin ernannt hat. Darüber hinaus wurde Frau Chao mit dem Vorsitz im Corporate Governance- und Vergütungsausschuss betraut.

Frau Chao verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Biotechnologie- und Biowissenschaftsbranche und war in erster Linie in den Bereichen Finanzen und Unternehmensstrategie tätig. Sie ist Managing Partner der Firma CoreStrategies Management, LLC, die sie im Jahr 2008 gründete, um Biotechnologie- und Biowissenschaftsunternehmen mit transformativen Unternehmens- und Finanzstrategien zur Maximierung ihrer Kernwerte zu unterstützen. Zurzeit ist Frau Chao Mitglied im Board of Directors von Endo Pharmaceuticals und gehört dort auch dem Prüfungsausschuss und dem Compliance-Ausschuss an. Vor ihrer Zeit bei Endo war Frau Chao ab Oktober 2019 Board-Vorsitzende der Firma BioSpecifics Technologies Corp. (BioSpecifics), bis diese im Dezember 2020 von Endo für rund 660 Millionen US-Dollar übernommen wurde. Von 2015 bis 2020 hatte sie zudem den Vorsitz des Vergütungsausschusses von BioSpecifics inne und war des Weiteren Mitglied des Prüfungsausschusses, des Strategieausschusses, des Ausschusses für geistiges Eigentum sowie des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses.

Darüber hinaus war Frau Chao von 2004 bis 2008 Geschäftsführerin und Senior Lead Biotechnology Securities Analyst bei der Deutschen Bank, wo sie sowohl für Großunternehmen (Large Caps) als auch kleine bis mittlere Unternehmen (Small & Mid Caps) im Biotechnologiesektor in den USA mit internationaler Klientel verantwortlich zeichnete. Bekannt war sie auch für ihre differenzierte Fundamentalanalyse von Wertpapieren und für ihre öffentlichkeitswirksame Berichterstattung über bahnbrechende Technologien, paradigmenverändernde Behandlungsalgorithmen, Branchentrends und das Portfoliomanagement mit Risiko- und Ertragsoptimierung. Davor war Frau Chao Geschäftsführerin und Senior Lead Biotechnology Analyst bei RBC Capital Markets sowie VP, Senior Biotechnology Analyst bei Leerink Swann & Co. Frau Chao erhielt als Empfängerin des BioMedical Research Career Award ein Forschungsstipendiat am Massachusetts General Hospital (Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School) und absolvierte ihr Bachelorstudium (B.A.) in Politikwissenschaften und Gräzistik an der New York University.

Wir freuen uns sehr, dass Jennifer zugestimmt hat, Mitglied in unserem Board of Directors zu werden, meint Dr. Guillermo Torre, Chairman von Cardiol Therapeutics. Ich denke, dass die umfassende Branchenerfahrung von Frau Chao im Zuge unserer Mission, wichtige neue Therapeutika für die Behandlung von entzündlichen Herzerkrankungen zu entwickeln, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung von Cardiol spielen wird. Mit ihren profunden Kenntnissen über die Wall Street wird sie uns bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades von Cardiol unter den US-Anlegern eine maßgebliche Stütze sein.

Iain Chalmers ist aus dem Board of Directors ausgeschieden, um die Aufnahme von Frau Chao zu ermöglichen. Cardiol möchte diese Gelegenheit nutzen, um Iain für seine Verdienste um das Unternehmen in seiner Funktion als Director zu danken und ihm alles Gute für seine künftigen Aufgaben zu wünschen.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) ist ein Life Sciences-Unternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) spezialisiert ist. Das Hauptprodukt des Unternehmens, CardiolRx, ist eine gemäß cGMP pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiolrezeptur, die aktuell im Rahmen einer Phase-II/III-Studie untersucht wird (die LANCER-Studie). Die LANCER-Studie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als kardioprotektives Therapeutikum bei der Vorbeugung kardiovaskulärer Komplikationen bei stationär betreuten COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für HKE evaluieren und den Einfluss von CardiolRx auf wichtige Marker für entzündliche Herzerkrankungen untersuchen.

Cardiol hat außerdem die Genehmigung für sein Prüfpräparat (IND) für eine internationale Phase-II-Studie von der FDA erhalten, in der die entzündungshemmenden und antifibrotischen Eigenschaften von CardiolRx bei akuter Myokarditis, einer Erkrankung, die durch eine Entzündung des Herzgewebes verursacht wird, untersucht werden sollen. Diese Erkrankung ist nach wie vor eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod bei Menschen im Alter von unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickelt Cardiol derzeit eine subkutane Formulierung von CardiolRx für die Behandlung von Entzündungen im Herzen, die mit der Entwicklung und dem Fortschreiten von Herzinsuffizienz einhergehen.

Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cardiol glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden, können oder könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem auch Aussagen zählen, die sich auf folgende Aspekte beziehen: die Schwerpunktsetzung des Unternehmens auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen oder Überzeugungen von Cardiol auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und beruhen auf bestimmten Annahmen. Sie unterliegen darüber hinaus einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen (und sollten auch nicht als solche betrachtet werden). Zu diesen Risiken und Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören die Risiken und Ungewissheiten, auf die im Jahresbericht des Unternehmens vom 31. März 2021 verwiesen wird, sowie die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktvermarktung und den klinischen Studien. Diese angenommenen Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Cardiol jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Trevor Burns, Investor Relations +1-289-910-0855

trevor.burns@cardiolrx.com

