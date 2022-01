IRW-News: Cardiol Therapeutics Inc. : Cardiol Therapeutics nimmt mehrere Vordenker auf dem Gebiet der kardiovaskulären Medizin in seinen wissenschaftlichen Beirat auf

IRW-PRESS: Cardiol Therapeutics Inc. : Cardiol Therapeutics nimmt mehrere Vordenker auf dem Gebiet der kardiovaskulären Medizin in seinen wissenschaftlichen Beirat auf

Oakville, Ontario - 19. Januar 2022 - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, hat heute die Bestellung von Herrn Paul M. Ridker, MD, MPH, Herrn Bruce McManus, PhD, MD, und Herrn Joseph A. Hill, MD, PhD, in den wissenschaftlichen Beirat (SAB) bekannt gegeben.

Wir freuen uns, diese renommierten Vordenker und Meinungsbildner der kardiovaskulären Medizin in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen, sagt David Elsley, President und Chief Executive Officer von Cardiol Therapeutics. Ihr großes Fachwissen auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Forschung wird uns bei unseren Forschungs- und Klinikprogrammen, die sich auf die Entwicklung neuartiger antiinflammatorischer Therapiemethoden für die Behandlung von Herzerkrankungen konzentrieren, eine wertvolle Orientierungshilfe sein.

Die neuen Mitglieder im wissenschaftlichen Beirat von Cardiol Therapeutics sind:

Paul M. Ridker, MD, MPH

Dr. Ridker ist Direktor des Center for Cardiovascular Disease Prevention, einer translationalen Forschungseinrichtung am Brigham and Women's Hospital (BWH) in Boston. Der Spezialist für kardiovaskuläre Medizin ist zudem Eugene Braunwald Professor für Medizin an der Harvard School of Medicine (HMS). Nach Abschluss seines Medizinstudiums an der HMS absolvierte Dr. Ridker eine Facharztausbildung zum Internisten und ein Kardiologiestipendium am BWH. Dr. Ridker hat eine Zulassung als Facharzt für Innere Medizin. Sein klinisches Interesse gilt den Erkrankungen der Herzkranzgefäße und deren Ursachen sowie der Prävention der Atherosklerose. Dr. Ridker ist Autor von über 900 von Experten begutachteten Veröffentlichungen und Rezensionen, 64 Buchkapiteln und sechs Lehrbüchern zur kardiovaskulären Medizin. Zu den vorrangigen Schwerpunkten seiner Forschung zählen Entzündungsmediatoren bei Herzerkrankungen sowie die molekulare und genetische Epidemiologie der Hämostase und Thrombose, wobei sein besonderes Interesse den Biomarkern für koronare Erkrankungen, der prädiktiven Medizin sowie den Ursachen und der Prävention der Atherosklerose gilt. Insbesondere war Dr. Ridker Hauptprüfer oder Studienleiter mehrerer großer internationaler Studien, die den Nachweis für den Einfluss von Entzündungen bei der Entstehung und Behandlung der koronaren Herzkrankheit lieferten. Dr. Ridker wurde vom TIME Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2004 aufgenommen und zählte zwischen den Jahren 2000 und 2010 zu den zehn am häufigsten zitierten Forschern im Bereich der kardiovaskulären Medizin weltweit. Neben vielen anderen Ehrungen wurde er im Jahr 2013 mit dem American Heart Association Distinguished Scientist Award ausgezeichnet, hielt im Jahr 2019 die Braunwald Lecture des American College of Cardiology, wurde im Jahr 2021 von der International Atherosclerosis Society mit dem Gotto Prize for Atherosclerosis Research geehrt und ist gewähltes Mitglied der National Academy of Medicine (USA).

Bruce McManus, PhD, MD

Dr. McManus ist emeritierter Professor des Department of Pathology and Laboratory Medicine an der University of British Columbia. Er war CEO des Centre of Excellence for Prevention of Organ Failure (PROOF Centre), Direktor des UBC Centre for Heart Lung Innovation und wissenschaftlicher Leiter des Institute of Circulatory and Respiratory Health (CIHR). Dr. McManus hat einen BA- und MD-Abschluss (University of Saskatchewan), einen MSc-Abschluss (Pennsylvania State University) und ein PhD-Diplom (University of Toledo). Nach seiner Promotion absolvierte er Stipendien an der University of California in Santa Barbara (Umweltphysiologie) und am National Heart, Lung, and Blood Institute in Bethesda/Maryland (Herz-Kreislauf- und Lungenpathologie) sowie eine Facharztausbildung am Peter Bent Brigham Hospital der Harvard University (Innere Medizin und Pathologie). Das Forschungsinteresse von Dr. McManus gilt den Mechanismen, Auswirkungen, der Erkennung und der Prävention von Verletzungen und Fehlreparaturen bei entzündlichen Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Er befasst sich seit langem mit der Diagnose und Behandlung der akuten viralen Myokarditis. Sein wissenschaftliches Lebenswerk spiegelt sich in mehr als 400 von Experten begutachteten Originalpublikationen, über 60 Kapiteln und mehreren Büchern wider. Außerdem ist er ein außergewöhnlicher Mentor. Dr. McManus wird für seine Beiträge zu den Gesundheitswissenschaften auf dem Gebiet der Forschung, des Mentoring und als Führungsexperte weithin geschätzt. Neben zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen erhielt Dr. McManus im Jahr 1991 den renommierten Max-Planck-Forschungspreis, wurde 2002 zum Fellow der Royal Society of Canada gewählt, 2018 zum Mitglied des Order of Canada und im darauffolgenden Jahr zum Mitglied des Order of British Columbia ernannt.

Joseph A. Hill, MD, PhD

Dr. Hill ist Professor für Innere Medizin und Molekularbiologie, Leiter der Kardiologie am UT Southwestern Medical Center in Dallas/Texas und Direktor des Harry S. Moss Heart Center. Dr. Hill hat zwei Lehrstühle inne: den James T. Willerson, MD, Distinguished Chair (Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und den Frank M. Ryburn Jr. Chair (Herzforschung). Seine medizinischen Studien (MD und PhD) an der University of Missouri schloss er im Jahr 1987 ab. Seine Dissertationsforschung, die zum PhD-Abschluss führte, widmete er der Biophysik der Ionenkanäle des Herzens. In weiterer Folge arbeitete Dr. Hill fünf Jahre lang als Postdoktorand am Institut Pasteur in Paris, wo er die zentralen und peripheren Nikotinrezeptoren untersuchte. Anschließend absolvierte er ein Praktikum und eine Facharztausbildung in Innerer Medizin sowie ein Studium in klinischer Kardiologie am Brigham and Women's Hospital der Harvard Medical School. Er war fünf Jahre lang Dozent an der University of Iowa, bevor er 2002 an die UT Southwestern wechselte. Dr. Hill untersucht im Rahmen seiner Forschung die molekularen Mechanismen der strukturellen, funktionellen, metabolischen und elektrophysiologischen Umstrukturierung bei Herzhypertrophie und Herzinsuffizienz. Er war Mitglied in zahlreichen Gremien und Ausschüssen des NIH und hielt sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationaler Ebene eine Vielzahl von geladenen Vorträgen. Dr. Hill hat viele Auszeichnungen und Preise erhalten. Unter anderem wurde er in die Association of American Professors aufgenommen und im Jahr 2018 mit dem Research Achievement Award der International Society for Heart Research gekürt. In den letzten sechs Jahren war Dr. Hill als Chefredakteur von Circulation, der renommierten Fachzeitschrift der American Heart Association, tätig.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) ist ein Life Sciences-Unternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) spezialisiert ist. Das Hauptprodukt des Unternehmens, CardiolRx, ist eine gemäß cGMP pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiolrezeptur, die aktuell im Rahmen einer Phase-II/III-Ergebnisstudie untersucht wird (die LANCER-Studie). Die LANCER-Studie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als kardioprotektives Therapeutikum zur Verringerung der Sterblichkeit sowie größerer kardiovaskulärer Ereignisse bei stationär betreuten COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für HKE evaluieren und den Einfluss von CardiolRx auf wichtige Marker für entzündliche Herzerkrankungen untersuchen.

Cardiol hat außerdem die Genehmigung für sein Prüfpräparat (IND) für eine internationale Phase-II-Studie von der FDA erhalten, in der die entzündungshemmenden und antifibrotischen Eigenschaften von CardiolRx bei akuter Myokarditis, einer Erkrankung, die durch eine Entzündung des Herzgewebes verursacht wird, untersucht werden sollen. Diese Erkrankung ist nach wie vor eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod bei Menschen im Alter von unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickelt Cardiol derzeit eine subkutane Formulierung von CardiolRx für die Behandlung von Entzündungen im Herzen, die mit der Entwicklung und dem Fortschreiten von Herzinsuffizienz einhergehen.

Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Cardiol glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden, können oder könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem Aussagen über den Schwerpunkt des Unternehmens auf der Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen enthalten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen oder Überzeugungen von Cardiol auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und beruhen auf bestimmten Annahmen. Sie unterliegen darüber hinaus einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen (und sollten auch nicht als solche betrachtet werden). Zu diesen Risiken und Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören die Risiken und Ungewissheiten, auf die im Jahresbericht des Unternehmens vom 31. März 2021 verwiesen wird, sowie die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktvermarktung und den klinischen Studien. Diese angenommenen Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und Investoren sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Cardiol jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Trevor Burns, Investor Relations +1-289-910-0855

trevor.burns@cardiolrx.com

