IRW-News: Cardinal Resources Limited: Cardinal meldet vorläufige Machbarkeitsstudie für Namdini mit Erzreserven von 4,76 Mio. oz

Cardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298369) (Cardinal oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner vorläufigen Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasability Study, die PFS) für das Goldprojekt Namdini (Namdini) in Ghana (Westafrika) bekannt zu geben.

HÖHEPUNKTE

- Erste wahrscheinliche Erzreservenschätzung von 4,76 Mio. oz von 129,6 Mt mit 1,14 g/t Au bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t

- Anwendung eines Goldpreises von 1.105 US$/oz während der Lebensdauer der Mine (LdM) in einer optimierten Grube, in der 73 % der 6,5 Mio. oz in der angezeigten Mineralressourcenkategorie zu wahrscheinlichen Erzreserven umgewandelt werden

- Finanzielles Modell mit einem Goldpreis von 1.250 US$ ergab einen internen Zinsfuß von 38 % nach Steuern

- Gesamte Unterhaltskosten (All-in Sustaining Costs, die AISC) von 599 US$/oz in den ersten 2,5 Jahren, einschließlich einer Amortisationszeit von 1,8 Jahren

- Kapitalentwicklungskosten von 414 Mio. US$ (ein Rückgang gegenüber 426 Mio. US$) für die Anlage mit einem Durchsatz von 9,5 Mio. t pro Jahr

- 1.06 Moz mit 1,31 g/t Au und Abraumverhältnis von 0,5:1 (Endmaterial zu Erz) in den ersten 2,5 Jahren der Produktion (Startgrube)

- Metallurgische Gewinnungsrate von 86 % für die Startgrube und 84 % während der LdM bei kontinuierlichen Optimierungstestarbeiten

Managing Director und Chief Executive Officer Archie Koimtsidis sagte:

Basierend auf den optimalen Kapitalerträgen stehen wir nun vor dem aufregenden Geschäftsszenario, eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasability Study, die DFS) für die Verarbeitungsanlage mit einem Durchsatz von 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr zu erstellen. Die Machbarkeitsstudie (Feasability Study, die FS) ist vollständig finanziert und wird die Grundlage für die Erschließung unseres Projekts Namdini in Ghana darstellen, die voraussichtlich im dritten Quartal 2019 durchgeführt werden wird.

Die PFS bestätigt, dass das Projekt Namdini eines der vielversprechendsten kaum entwickelten und umfassenden Goldaktiva Ghanas und Afrikas ist. Die finanzielle Modellierung des Projekts ergab, dass es technisch und finanziell machbar ist und unter Anwendung des Modells mit einem Durchsatz von 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr einen ungebundenen Cashflow von 1,4 Milliarden US-Dollar vor Steuern generieren könnte.

Zusammenfassung der Finanzen bei 9,5 Mio. t pro Jahr (Goldpreis von 1.250 US$/oz)

Wichtige wirtschaftliche Einheit 9,5 Mio. t pro

Ergebnisse Jahr

Entwicklungskapitalkosten Mio. US$ 414

Gesamte StartgruUS$/oz 599

Unterhaltskosten be

AISC1

Lebensda769

uer der

Mine

Gesamte Amortisationszeit Jahre 1,8

des

Projekts

Kapitalwert vor Steuern (bei Mio. US$ 927

5 %

Rabatt)

2

Kapitalwert nach Steuern Mio. US$ 586

(bei 5 %

Rabatt)

2

Interner Zinsfuß vor % 49

Steuerabzug

Interner Zinsfuß (nach % 38

Steuerabzug)

Anmerkungen zu Tab. 1:

1 Investitionskosten + Lizenzgebühren + Abgaben + Unterhaltskosten während der Lebensdauer der Mine (World Gold Council Standard)

2 Lizenzgebühren werden pauschal mit 5 % berechnet; Körperschaftssteuer von 35 % angewendet - beide unterliegen Verhandlungen

Startgrube:

Zusammenfassung der Produktion

Startgrube (erste 2,5 Jahre Betrieb) - 24 Mio. t mit 1,31

g/t (1,06 Mio.

oz unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t)

Wichtige geschätzte Einheit 9,5 Mio. t pro

Produktionsergebnisse Jahr

Goldpreis US$/oz 1.250

Produziertes Gold (1.000 oz/Jahr361

(Durchschnitt für volle )

Produktionsjahre)

Gesamte Unterhaltskosten US$/oz 599

AISC

1

Goldhöchstgehalt g/t Au 1,31

(Startgrube)

Abgebaute Reserven (CutofTonnen (Mio. 24

f t)

-Gehalt von 0,5 g/t)

Goldabbaurate % 86

Verarbeitetes EndmaterialTonnen (Mio. 12

t)

Abraumverhältnis Endmaterial : 0,5:1

(Startgrube) Erz

Lebensdauer der Jahre 2,5

Startgrube (inkl.

Aufrüstung)

Gesamte Jahre 1,8

Amortisationszeit des

Projekts

Anmerkungen zu Tab. 2:

1 Investitionskosten + Lizenzgebühren + Abgaben + Unterhaltskosten während der Lebensdauer der Mine (World Gold Council Standard)

Lebensdauer der Mine:

Zusammenfassung der Produktion (inkl. Startgrube)

Mineralressourcendaten - März 2018

Angezeigte 180 Mio. t mit 1,1 g/t (6,5

Mineralressource Mio.

1

oz bei einem Cutoff-Gehalt von

0,5

g/t)

Reservendaten - September 2018

Wahrscheinliche 129,6 Mio. t mit 1,14 g/t (4,76 Mio. oz

Erzreserve bei einem

Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t)

Wichtige geschätzte Einheit 9,5 Mio. t pro

Produktionsergebnisse Jahr

Goldpreis US$/oz 1.250

Produziertes Gold (1.000 oz/Jahr)294

(Durchschnitt für volle

Produktionsjahre)

Produziertes Gold (1.000 oz) 3.975

(Lebensdauer der

Mine)

Goldhöchstgehalt g/t Au 1,14

(Lebensdauer der

Mine)

Goldgewinnungsrate % 84

(Lebensdauer der

Mine)

Abgebaute Reserven (CutoffTonnen (Mio. t)129,6

-Gehalt von 0,5

g/t)

Verarbeitetes Endmaterial Tonnen (Mio. t)181

Abraumverhältnis Endmaterial : 1,4:1

(Lebensdauer der Erz

Mine)

Lebensdauer der Mine Jahre 14

(inkl. Aufrüstung und

Stilllegung)

Entwicklungskapitalkosten Mio. US$ 414

(inkl. Eigentumskosten

und 15 %

Rücklagen)

Gesamte Amortisationszeit Jahre 1,8

des

Projekts

Anmerkungen zu Tab. 3:

1 Dies entspricht den Richtlinien der vernünftigen Prognosen für einen etwaigen wirtschaftlichen Abbau (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction, die RPEEE) gemäß den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (CIM 2014) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum sowie gemäß dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (der JORC-Code 2012).

Die Sensibilität des Kapitalwerts nach Steuern, basierend auf der Produktion während der Lebensdauer der Mine und den Kostenparametern, ist in Tabelle 4 unten für die Option mit 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr angegeben.

TatsächlicherGoldpreis (US$/oz)

Diskontsatz

nach

Steuern

(%)

1.150 US$1.200 US$1.250 US$1.300 US$1.350 US$

0 682 805 928 1.051 1.174

5 415 501 586 672 758

10 251 314 376 439 501

Anmerkung zur Tabelle: Alle Kapitalwerte sind Werte nach Steuern in Mio. US$

Tab. 4: Sensibilität des Kapitalwerts und des Goldpreises bei Option mit 9,5 Mio. t pro Jahr

Die folgenden vier Balkendiagramme veranschaulichen die wirtschaftliche Sensibilität der Option mit 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr vor und nach Steuern bei einem Goldpreis von 1.250 US-Dollar pro Unze.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44611/18 Sept 2018 Namdini Gold Project Preliminary Feasibility Study_Release_DE1_PRCOM.001.png

Abb. 1: Option mit 9,5 Mio. t pro Jahr - Kapitalwertsensibilität vor Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % (Mio. US$)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44611/18 Sept 2018 Namdini Gold Project Preliminary Feasibility Study_Release_DE1_PRCOM.002.png

Abb. 2: Option mit 9,5 Mio. t pro Jahr - Interner Zinsfuß vor Steuern (%)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44611/18 Sept 2018 Namdini Gold Project Preliminary Feasibility Study_Release_DE1_PRCOM.003.png

Abb. 3: Option mit 9,5 Mio. t pro Jahr - Kapitalwertsensibilität nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % (Mio. US$)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44611/18 Sept 2018 Namdini Gold Project Preliminary Feasibility Study_Release_DE1_PRCOM.004.png

Abb. 4: Option mit 9,5 Mio. t pro Jahr - Interner Zinsfuß nach Steuern (%)

Beiträge zur und Herkunft der Studie

Die PFS für das Goldprojekt Namdini basiert auf den folgenden wichtigen Beiträgen:

- Das überarbeitete Mineralressourcenmodell, auf das in der ASX-Pressemitteilung von Cardinal Resources Limited vom 5.März 2018 mit dem Titel Cardinal Upgrades Indicated Mineral Resource to 6.5 Moz (Cardinal, 2018) verwiesen wird, wurde von MPR Geological Consultants erstellt.

- Eine wahrscheinliche Erzreserve und detaillierte monatliche Abbau- und Verarbeitungspläne, die zur Gänze von der Erzreserve stammen, wurden von Golder Associates Pty. Ltd. (Golder) nach der Anwendung der Abbauparameter, der Erztransportkosten basierend auf den Leistungen von Vertragspartnern, der Verarbeitungseingänge und der Erwägungen in Zusammenhang mit der geotechnischen Grubenplanung erstellt.

- Geotechnische Beiträge und Parameter für gestaffelte Grubenplanungen stammen von Golder (Perth).

- Die technische Prozessplanung sowie die Investitions- und Betriebskosten stammen von Lycopodium Limited (Perth).

- Die metallurgischen Gewinnungsraten basieren auf Testarbeiten von ALS Global (Perth) und wurden von Independent Metallurgical Operations (IMO) (Perth) interpretiert.

- Endmaterial-, Abfall- und Wasserspeicherungsplanungen sowie Erdarbeiten stammen von Knight Piésold Consulting (Perth).

- Andere Kosten, z. B. Strom, Verwaltung und Unterkünfte, stammen von Beiträgen des Teams des Eigentümers und der Berater.

- Das finanzielle Modell wurde vom Team des Eigentümers erstellt und von unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen verifiziert.

Parameter der PFS - Vorsorglicher Hinweis

Der Begriff Erzreserve ist ein Synonym des Begriffs Mineralreserve, der gemäß Canadian National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) (2014) verwendet wird und den CIM-Bestimmungen (2014) entspricht. Der JORC Code (2012) wird gemäß NI 43-101 als akzeptabler ausländischer Standard definiert.

Die PFS, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, basiert auf wahrscheinlichen Erzreserven von angezeigten Mineralressourcen. In der Erzreservenschätzung sind keine abgeleiteten Mineralressourcen enthalten. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die wahrscheinlichen Erzreserven 100 Prozent der gesamten Tonnage und 100 Prozent des gesamten Goldmetalls enthalten, was das prognostizierte Produktionsziel und die finanziellen Prognosen untermauert. Im Plan für die Lebensdauer der Mine sind keine abgeleiteten Mineralressourcen enthalten.

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Cashflows in US-Dollar angegeben und unterliegen keinen Inflations-/Eskalationsfaktoren. Alle Jahre sind Kalenderjahre. Die PFS wurde mit einer Genauigkeit der allgemeinen Investitionsausgaben von etwa -30 bis +20 Prozent erstellt. Diese Pressemitteilung wurde gemäß dem JORC Code (2012), den aktuellen Notierungsbestimmungen der ASX sowie gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators (CIM, 2014) erstellt.

Das Unternehmen kam zur Schlussfolgerung, dass es über eine solide Grundlage für die Bereitstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verfügt. Die genauen Gründe für diese Schlussfolgerung werden in dieser Pressemitteilung sowie in zukunftsorientierten Aussagen und vorsorglichen Hinweisen beschrieben.

ÜBER CARDINAL

Cardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV) ist ein westafrikanisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Goldvorkommen spezialisiert ist und Beteiligungen an Pachtkonzessionen im westafrikanischen Ghana besitzt.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Erschließung des Projekts Namdini im Rahmen eines Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramms gerichtet und das Unternehmen entwickelt nun die vorläufige Machbarkeitsstudie weiter, die von weiteren multidisziplinären technischen Arbeiten unterstützt wird.

Bei den unternehmenseigenen Projekten Bolgatanga (nördliches Ghana) und Subranum (südliches Ghana) sind auch Explorationsprogramme im Gange.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Archie Koimtsidis -

CEO / MD-

Cardinal Resources Limited -

Tel.: +61 8 6558 0573-

Alec Rowlands

IR / Corp Dev

Cardinal Resources Limited

Tel.: +1 647 256 1922

Andrew Rowell-

Cannings Purple-

E: arowell@canningspurple.com.au -

Tel.: +61 8 6314 6300-

Bettina Filippone

Renmark Financial Communications Inc

E: bfilippone@renmarkfinancial.com

Tel.: +1 416 644 2020 or +1 514 939 3989

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

- Ein technischer Bericht (Technical Report), der die PFS enthält und gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators erstellt wird, wird innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sein.

Die gesamte Originalmeldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20180918/pdf/43yf9jf4lb1hj2.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44611

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44611&tr=1

