IRW-News: Cardinal Resources Limited: Cardinal Resources Ltd. macht neue Goldentdeckung bei Ndongo East

IRW-PRESS: Cardinal Resources Limited: Cardinal Resources Ltd. macht neue Goldentdeckung bei Ndongo East

Cardinal Resources Ltd. macht neue Goldentdeckung bei Ndongo East

Perth (Australien). Cardinal Resources Limited (ASX: CDV, TSE: CDV, OTCMKTS: CRDNF) (Cardinal oder das Unternehmen) http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298369 freut sich bekannt zu geben, dass es weiteres Gold bei einer neuen Entdeckung namens Ndongo East in der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Konzession Ndongo, etwa 15 Kilometer nördlich des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, des Goldprojekts Namdini mit einer angezeigten Mineralressource von 6,5 Millionen Unzen (siehe Abbildung 1 des nachfolgenden Links), durchschnitten hat.





Höhepunkte

- RC-Bohrungen ergaben bedeutsame Goldabschnitte beim Ziel Ndongo East:

o NDRC248: 9 m mit 23,3 g/t Au, einschließlich 3 m mit 59,2 g/t Au bei 60 m

o NDRC237: 9 m mit 2,4 g/t Au bei 43 m

o NDRC216: 7 m mit 4,4 g/t Au bei 14 m

o NDRC241: 6 m mit 2,0 g/t Au bei 11 m

- Gesteinssplitterproben ergaben bedeutsame Goldgehalte in zwei Ndongo-Erkundungsgebieten, einschließlich:

o 13,7 g/t Au bei Ndongo East

o 3,5 g/t Au bei Ndongo East

o 1,6 g/t Au bei Dusi

- Diese Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial für die Entdeckung einer wirtschaftlichen Goldmineralisierung in der Konzession Ndongo, die sich über die produktive Scherzone Ndongo erstreckt, die etwa 15 Kilometer nördlich der Goldlagerstätte Namdini von Cardinal (angezeigte Ressource von 6,5 Millionen Unzen) liegt.

- Feldcrews fahren mit geologischen Kartierungen, Oberflächen-Gesteinsprobennahmen, Grabungen und geophysikalischen Untersuchungen fort, um die Identifizierung neuer Ziele sowie die Verfeinerung bestehender Ziele zu unterstützen.

- Die Bohrungen werden fortgesetzt. Weitere Analyseergebnisse von Ndongo East sind noch ausständig.

Archie Koimtsidis, Chief Executive Officer / Managing Director von Cardinal, sagte:

Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Durchgangs der oberflächennahen RC-Bohrungen bei Ndongo East, wo die Streichenlänge von damit übereinstimmenden Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen Zielen auf etwa 400 Metern erprobt wurde, sehr zufrieden. Diese Entdeckung befindet sich innerhalb eines viel größeren Zielgebiets mit einer Streichenlänge von etwa neun Kilometern (siehe Abbildung 2 des nachfolgenden Links).

Ndongo East ist nun das zweite Ziel in der Konzession Ndongo, das eine bedeutsame Goldmineralisierung beherbergt. Das erste war die jüngste Entdeckung von Cardinal beim Ziel Zupeliga South, etwa zehn Kilometer südwestlich dieser neuen Entdeckung bei Ndongo East gelegen (siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2018).

Das Ziel des ersten Durchgangs dieses Programms bei der Konzession Ndongo besteht darin, eine oberflächennahe, hochgradigere Goldmineralisierung zu entdecken, die in Satellitengruben abgebaut und zur Verarbeitung zu Namdini transportiert werden könnte.

Untersuchungskonzession Ndongo

Die Prospektionsgenehmigung Ndongo umfasst ein Gebiet von 295 km2, das vor kurzem - im August 2017 - durch den Kauf von zwei Gebieten mit Explorationsgenehmigung von Kinross Gold erweitert wurde (siehe Abbildung 1 im Link )

Das Konzessionsgebiet gilt als hochgradig viel versprechend hinsichtlich der Entdeckung einer wirtschaftlich rentablen Goldmineralisierung, die mit der höffigen Scherzone Nangodi, einer breiten Verwerfung abseits der regionalen Hauptscherung Bole-Bolgatanga, vergesellschaftet ist.

Die Scherzone Nangodi steht in räumlichem Zusammenhang mit nicht weniger als vier Goldentdeckungen, einschließlich des Vorzeige-Goldprojekts des Unternehmens, Namdini, mit einer angezeigten Ressource von 6,5 Millionen Unzen, der Mine Shaanxi, der historischen Goldmine Nangodi sowie der Goldmine Youga in Burkina Faso, an der Grenze zu Ghana. Außerdem gibt es entlang zahlreicher Teile dieser Scherzone, etwa 15 Kilometer nördlich des Goldprojekts Namdini, zahlreiche historische oberflächennahe Kleinbergbaubetriebe (siehe Abbildung 2 des nachfolgenden Links).

Erkundungsgebiet Ndongo East

Das Erkundungsgebiet Ndongo East befindet sich im von Nordosten nach Südwesten verlaufenden metavulkanischen und metasedimentären Birrimien-Gestein.

Gesteinssplitterproben, die im Rahmen der geologischen Kartierungen in diesem Erkundungsgebiet entnommen wurden, sind Beobachtungen zufolge mit Chlorit-Siliziumdioxid-Carbonat-Alterationen und enthaltenen Pyritsulfiden variabel alteriert.

Beim Streichen der damit übereinstimmenden Gold-in-Boden-Anomalien und geophysikalischen Ziele wurden mehrere RC-Bohrzäune gebohrt und die Ergebnisse waren äußerst vielversprechend. Die mineralisierten Abschnitte zeigen, dass sich die Goldmineralisierung zurzeit über eine Streichenlänge von etwa 400 Metern erstreckt (siehe Abbildungen 3, 4 und 5 des nachfolgenden Links) und vor allem weiterhin in alle Richtungen offen ist.

Weitere RC-Bohrungen entlang des Streichens und in der Tiefe sollen unverzüglich beginnen, um diese goldmineralisierte Zone weiter zu beschreiben und um zu ermitteln, ob weitere subparallele mineralisierte Horizonte lokalisiert werden können.

Gesteinssplitterproben und Ergebnisse

Sieben Explorationszielgebiete, etwa 15 Kilometer nördlich des Goldprojekts Namdini gelegen, wurden zunächst für detaillierte Untersuchungen durch die Bewertung der geophysikalischen, geochemischen und geologischen Daten identifiziert (siehe Abbildung 2 des nachfolgenden Links). Die Gesteinssplitterproben von zwei Zielgebieten, Ndongo East und Dusi (siehe Tabelle 1 und Abbildung 6 des nachfolgenden Links), lieferten positive Ergebnisse. Weitere Probenahmen wurden in der gesamten Konzession durchgeführt. Die Analyseergebnisse sind noch ausständig.

Tabellen und Abbildungen finden Sie hier:

http://abnnewswire.net/lnk/N4ERM317

Über Cardinal Resources Ltd.

Cardinal Resources Ltd. (ASX: CDV, TSE: CDV, OTCMKTS: CRDNF) ist ein auf Gold fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Ghana (Westafrika) besitzt.

Das unternehmenseigene Projekt Namdini weist eine angezeigte Mineralressource von 6,5 Millionen Unzen Gold in 180 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,1 Gramm Gold pro Tonne unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 Gramm Gold pro Tonne sowie eine abgeleitete Mineralressource von 0,5 Millionen Unzen Gold in 13 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,2 Gramm Gold pro Tonne unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 Gramm Gold pro Tonne auf.

Cardinal Resources Ltd

Kontakt:

Archie Koimtsidis

CEO / MD

Cardinal Resources Limited

Tel.: +61-8-6558-0573

Alec Rowlands

IR / Corp Dev

Cardinal Resources Limited

Tel.: +1-647-256-1922

Bettina Filippone

Renmark Financial Communications Inc

E: bfilippone@renmarkfinancial.com

Tel.: +1-416-644-2020 or +1-514-939-3989

Für Europa:

Swiss Resource Capital AG

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44040

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44040&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000CDV9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.