IRW-News: Cape Lambert Resources Limited: Klärende Mitteilung

IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Klärende Mitteilung

Hinsichtlich der Pressemitteilung von Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) vom 12. Juli 2019 sowie gemäß den Anforderungen der Notierungsbestimmungen (Listing Rules) und der ASX gibt Cape Lambert bekannt, dass die beiden Banken, die die DRK mit dem beratenden Bergbautechniker von Cape Lambert besucht haben, AFC und Afreximbank sind und dass Cape Lambert Gespräche mit der China Everbright Bank hinsichtlich des Rolling LC führt.

Die China Everbright Bank (CEB), die im August 1992 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Peking hat, ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China und der Chinesischen Volksbank zugelassene nationale Aktienbank.



Die Bank notiert seit August 2010 an der Shanghai Stock Exchange (die SSE) (Aktiennummer 601818) und seit Dezember 2013 an der Hong Kong Stock Exchange (die HKSE) (Aktiennummer 6818).

Cape Lambert führt weiterhin Gespräche mit den oben genannten Geldgebern und es wurden keine verbindlichen Abkommen unterzeichnet. Das Unternehmen wird den Markt auf dem Laufenden halten, falls und wenn dies erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen,

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Über Cape Lambert:

Cape Lambert Resources Limited ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit Energie versorgen.

Ansprechpartner für Cape Lambert

Investor Relations

Tel: +61 8 9380 9555

E-Mail: info@capelam.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48355

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48355&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000CFE0

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.