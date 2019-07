IRW-News: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über Finanzierungsfazilität in Höhe von 15 Mio. AUD

IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über Finanzierungsfazilität in Höhe von 15 Mio.



31. Juli 2019 - Nach der Pressemitteilung von Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) vom 29. Mai 2019 gibt das Unternehmen jetzt erfreut bekannt, dass es verbindliche Dokumente über eine Finanzierung in Höhe von 15 Mio. AUD mit Winance Investment LLC (Winance or Investor) unterzeichnet hat (Finanzierungsfazilität). Die im Rahmen der Finanzierung durch Winance bereitgestellten Mittel werden für die Bergbauexploration sowie als allgemeines Arbeitskapital verwendet.

Die Finanzierung erfolgt in Form von wandelbaren Wertpapieren des Unternehmens. Ein erster Betrag von 1,2 Mio. AUD kann sofort in Anspruch genommen werden und soll bald bereit stehen. Die Inanspruchnahme weiterer Teilbeträge zu je 500.000 $ ist nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden Inanspruchnahme, vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich.

Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen sind in Anhang A dargelegt. Weitere Informationen zur Finanzierungsfazilität stehen in der Einladung zu einer Versammlung, um die Finanzierungsfazilität zu genehmigen, die in Kürze an die Aktionäre von CFE herausgehen werden.

Die erste Tranche von 1,2 Mio. $ erfolgt ohne Zustimmung durch die Aktionäre, wobei die Umwandlung der ersten Tranche-A-Scheine (480.000 $) vorbehaltlos ist, die Umwandlung der ersten Tranche-B-Scheine (720.000 $) aber der vorherigen Zustimmung durch die Aktionäre von CFE unterliegt. CFE stützt sich auf seine bestehende Kapazität gemäß Listing Rule 7.1, die ersten Tranche-A-Scheine auszugeben.

Cristina Nine, CEO von Winance, sagte dazu: Wir finden es toll, Cape Lambert an Bord begrüßen zu können, und freuen uns sehr auf die aufregende Reise, die vor uns liegt. Diese flexible Finanzierungslösung passt langfristig gesehen sehr gut zu ihrem aktuellen Finanzierungsbedarf und wird dem Unternehmen helfen, zukünftige Projekte und Investitionen zu finanzieren. Die Lösung ist kosteneffektiv und flexibel für das Unternehmen und die Aktionäre, sodass sie ihre Ziele und Profitabilität erreichen können.

Anhang A

- CFE erhält 1,2 Mio. AUD (vor Ausgaben) bezüglich der ersten Tranche-A-Scheine von 480.000 $ und der ersten Tranche-B-Scheine von 720.000 $ innerhalb von 3 Arbeitstagen nach dieser Ankündigung.

- Das Unternehmen kann nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden Inanspruchnahme insgesamt weitere 13,8 Mio. $ in Teilbeträgen von je 500.000 AUD in Anspruch nehmen. Dies unterliegt den folgenden Bedingungen:

- eine Wartezeit, deren Berechnung auf dem Wert der Tranche und dem durchschnittlichen Handelsvolumen während des vorhergehenden Zeitraums von 60 Tagen basiert; und

- vorherige Zustimmung durch CFEs Aktionäre.

- Es entstehen keine Gebühren oder Vertragsstrafen, wenn keine weitere Inanspruchnahme erfolgt.

- Die Wandelschuldscheine haben einen Wert von 98 % des Nominalwerts von je 1,00 ASD (Nominalwert).

- Die Wandelschuldscheine können, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Aktionäre soweit erforderlich, jederzeit vom Investor zu 90 % des niedrigsten VWAP an zwölf (12) aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Umwandlungsdatum umgewandelt werden, vorausgesetzt dass der Wandlungspreis in keinem Fall unter 0,005 AUD liegt (Mindestpreis).

- Falls der Wandlungspreis zum Wandlungszeitpunkt niedriger ist als der Mindestpreis, wird das Unternehmen die Anzahl an Aktien ausgeben, die dem Wandlungsbetrag geteilt durch den Mindestpreis mit dem Ausfallbetrag entsprechen (berechnet auf Basis des Wandlungsbetrags minus der Anzahl der Aktien entsprechend 90% des niedrigsten VWAP über zwölf (12) Tage vor dem Wandlungszeitpunkt), zahlbar in bar.

- Falls der VWAP je für einen Zeitraum von fünf (5) Tagen unterhalb von 135% des Mindestpreises fällt, hat der Investor, in eigenem Ermessen, das Recht, die weitere Inanspruchnahme von Beträgen abzulehnen. Die Inanspruchnahme kann wieder aufgenommen werden, wenn der VWAP über 135% des VWAP an 20 aufeinanderfolgenden Tagen bleibt.

- Der Mindestwandlungsbetrag beträgt 20.000 AUD.

- Die Wandelschuldscheine sind nicht verzinst.

- Die Wandelschuldscheine haben eine Laufzeit von 36 Monaten ab dem Ausgabetag.

- Die Wandelschuldscheine sind nicht besichert.

- Der Investor erhält bei Finanzierung jeder Tranche eine Bereitstellungsprovision von 5 % des investierten Betrags, welche in bar zu begleichen ist.

- Kapital Global Advisors Limited, der Vermittler der Finanzierungsfazilität, erhält eine Vermittlungsgebühr von 5% des Investitionsbetrags bei der Finanzierung jeder Tranche, zahlbar in bar.

- Im Falle eines Zahlungsverzugs hat der Investor das Recht auf eine Rückzahlungsaufforderung, wonach das Unternehmen den ausstehenden Betrag sowie Zinsen von 10% pro Jahr (von der Ausstellung bis zur Rückzahlung) zu zahlen hat.

- Das Unternehmen wird die Aktionäre um ihre Zustimmung zur Ausgabe von Aktien im Einklang mit der Wandelschuldverschreibung ersuchen. Die Anzahl der Aktien, die nach Umwandlung vor der Zustimmung durch die Aktionäre begeben werden dürfen, ist auf 98.817.595 voll ausbezahlte Stammaktien beschränkt.

- CFE übernimmt die als typisch für eine Finanzierungsfazilität dieser Art angesehenen Gewährleistungen.

Über Winance

Das von Cristina Nine gegründete Unternehmen Winance ist eine unabhängige, weltweit agierende Firma, die sich auf Unternehmensfinanzierung spezialisiert hat. Kreativ und voller Leidenschaft konzentriert sich Winance auf kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen, um diese bei der für ihr Wachstum nötigen Finanzierung zu unterstützen. Winance sieht sich selbst als nicht-invasiven und passiven Investor, der im besten Interesse seiner Portfolio-Unternehmen und Aktionäre handelt. Wir bieten die Möglichkeit, auf Wunsch unserer Kunden Vertragsvereinbarungen unkompliziert und einfach zu verlängern.

Wir verfügen über umfangreiche Ressourcen sowie ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und setzen langfristig auf Kernwerte wie Ehrlichkeit, Integrität und Loyalität. Für unsere Partner erbringen wir ansprechende Leistungen durch traditionelle und innovative Produkte, und sorgen so dafür, immer an der Spitze der sich ständig verändernden Industrie zu stehen.

Bei der Transaktion für Cape Lambert hat Winance mit Kapital Global Advisors Limited zusammengearbeitet. Kapital Global ist Winances exklusiver und strategischer Partner für Australien. Zusammen konzentrieren wir uns auf an der ASX notierte und private Gelegenheiten in der Region Asien-Pazifik.

Kapital Global ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter der Führung von Kapil Singh, das sich auf die Regionen Asien-Pazifik, Nord- und Südamerika sowie Europa und Afrika konzentriert.

Über Cape Lambert:

Cape Lambert Resources Limited ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit Energie versorgen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48460

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48460&tr=1

