IRW-News: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert meldet Research Update

Perth, 16.07.2018: Cape Lambert Resources Ltd.



(ASX: CFE; FRA: HM5) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich mitzuteilen, dass die DGWA im Rahmen der heutigen Meldung zum Fortgang des Kipushi Kupfer-Kobalt Projekts folgendes Research Update mit der Empfehlung Kaufen (Kursziel US$ 0,15 plus X) veröffentlicht hat.

Kipushi Kupfer-Kobalt Projekt UPDATE (https://dgwa.org/wp-content/uploads/2018/07/CAPE-LAMBERT-RESEARCH-UPDATE-16-07-2018-1.pdf)

Zusammenfassung:

- Das Kipushi Kupfer-Kobalt Projekt ist hochrentabel

- DRC spezifische Probleme sind zu vernachlassigen

- Keine operativen Risiken aus dem Minenbetrieb (keine Mine)

- Massive Unterbewertung des Projektes im CFE Portfolio

- Zeitnahe Dividendenfahigkeit

- Weiteres Potenzial aus den anderen CFE Beteiligungen

Hochachtungsvoll,

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein vollständig finanziertes Mineralerschließungsunternehmen mit Beteiligungen an Eisenerz-, Kupfer-, Gold-, Uran-, Mangan-, Lithium- und Blei-Silber-Zinkprojekten in Australien, Europa, Afrika und Südamerika.

Australian Securities Exchange

Kürzel: CFE

Stammaktien

873.625.369

Nicht börsennotierte Optionen

23.500.000 (0,05 $, Verfall: 31. Dezember 2018)

Cape Lambert Kontakt:

Investor Relations

Tel.: -+61 8 9380 9555

Email:-info@capelam.com.au

www.capelam.com.au

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

www.DGWA.org

