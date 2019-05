IRW-News: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert erhält Term Sheet für 15 Mio. $-Finanzierung

IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert erhält Term Sheet für 15 Mio.



Cape Lambert erhält Term Sheet für 15 Mio. $-Finanzierung

Das australische Rohstoff- und Investmentunternehmen Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein unverbindliches Term Sheet für eine Finanzierung in Höhe von 15 Millionen AUD unterzeichnet hat.

Das Darlehen in Höhe von 15 Millionen AUD bietet dem Unternehmen mehr Flexibilität bei den Verhandlungen im Hinblick auf eine Abnahmevereinbarung oder eine strategische Partnerschaft. Es könnte hier auch zu einer Alternativfinanzierung, wie z. B. der Bereitstellung von frischem Kapital für das Unternehmen (Finanzspritze), kommen.

Das Term Sheet wird von Winance Investment LLC (Winance oder Investor) bereitgestellt und gewährt dem Unternehmen über die Emission von wandelbaren Wertpapieren ein Darlehen in Höhe von 15 Millionen AUD. Ein Anfangsbetrag in Höhe von 1 Million AUD kann nach Unterzeichnung der finalen Dokumente sofort abgerufen werden. Die Inanspruchnahme weiterer Teilbeträge zu je 500.000 $ ist nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden Inanspruchnahme, vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich.

Die wesentlichen Bedingungen und Konditionen sind in Anhang A dargelegt.

Cristina Nine, CEO von Winance, erklärt: Winance ist eine private Investmentfirma, die den Unternehmen, in die es investiert, positive wirtschaftliche Impulse und eine langfristige Wertschöpfung ermöglichen möchte. Wir wollen den Unternehmen nicht nur finanzielle Unterstützung gewähren, sondern ihnen auch Lösungen sowie den Zugang zu einem konkurrenzlosen Netzwerk aus Beratern, strategischen Partnern und Kunden über die gesamte Vertragsdauer anbieten. Unsere Auffassung und unser Bewusstsein, im selben Boot zu sitzen und dieselbe Vision zu haben, die Abstimmung mit den Führungsteams sowie effiziente Entscheidungsfindungsprozesse bilden den Kern unseres Geschäftserfolgs. Wir verfügen über beträchtliche Ressourcen, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und setzen langfristig auf Kernwerte wie Ehrlichkeit, Integrität und Loyalität.

Chairman Tony Sage erklärt: Die Sicherstellung dieser zusätzlichen Mittel bietet uns die Möglichkeit, flexibel zu agieren und unsere Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern fortzusetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil der aus dem Darlehen von Winance abgerufenen Mittel dahingehend zu verwenden, Paragon Mining SARL (Paragon) die Zahlung in Höhe von 500.000 USD an La Patience SPRL im Zusammenhang mit dem unternehmenseigenen Kobalt-Kupfer-Abraumprojekt Kipushi (siehe ASX-Mitteilung vom 2. Mai 2019) rückzuerstatten (dies wurde vom Unternehmen im Vorfeld zugesichert). Ein weiterer Teilbetrag soll für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Über Cape Lambert:

Cape Lambert Resources Limited ist ein börsennotiertes (ASX: CFE), diversifiziertes Rohstofferschließungs- und Investmentunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Markt mit Rohstoffen zu beliefern, die den Fortschritt unterstützen und unsere Zukunft mit Energie versorgen.

Anhang A

- CFE erhält nach Unterzeichnung der finalen Dokumente 1,0 Millionen ASD. Die Inanspruchnahme des verbleibenden Betrags in Höhe von 14,0 Millionen ASD ist in Tranchen zu je 500.000 ASD nach vollständiger Umwandlung der Schuldscheine aus der vorhergehenden Inanspruchnahme, vorbehaltlich einer entsprechenden Wartezeit, möglich. Die Berechnung erfolgt diesbezüglich auf Basis des Volumens der jeweiligen Tranche und der durchschnittlichen Handelsvolumina während eines vorangegangenen Zeitraums von 60 Tagen.

- Weitere Mittelabrufungen liegen im Ermessen des Unternehmens und sind lediglich an die Umwandlung der ausgegebenen Scheine durch den Inhaber gebunden. Es besteht keinerlei Verpflichtung zur Inanspruchnahme weiterer Tranchen.

- Die Wandelschuldscheine haben einen Wert von 98 % des Nominalwerts von je 1,00 ASD (Nominalwert).

- Die Wandelschuldscheine können, vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Aktionäre soweit erforderlich, jederzeit vom Investor zu 90 % des niedrigsten VWAP an zwölf (12) aufeinanderfolgenden Tagen vor dem Umwandlungsdatum umgewandelt werden.

- Die Wandelschuldscheine sind nicht verzinst.

- Die Wandelschuldscheine werden 36 Monate nach dem Datum der Unterzeichnung der finalen Vertragsdokumente fällig gestellt.

- Die Wandelschuldscheine sind nicht besichert.

- Der Investor erhält bei Finanzierung jeder Tranche eine Bereitstellungsprovision von 5 % des investierten Betrags, welche in bar zu begleichen ist.

- Das Unternehmen wird die Aktionäre um ihre Zustimmung zur Ausgabe von Aktien im Einklang mit der Wandelschuldverschreibung ersuchen. Die Anzahl der Aktien, die nach Umwandlung vor der Zustimmung durch die Aktionäre begeben werden dürfen, ist auf 98.817.595 voll ausbezahlte Stammaktien beschränkt.

