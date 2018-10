IRW-News: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert Resources Market Update Bohr-Update auf Projekten Kipushi und Kitwe

IRW-PRESS: Cape Lambert Resources Limited: Cape Lambert Resources Market Update Bohr-Update auf Projekten Kipushi und Kitwe

Cape Lambert Resources Market Update - Bohr-Update auf Projekten Kipushi und Kitwe

Höhepunkte

- 43 Löcher des Bohrprogramms auf Tailings Storage Facility Kipushi abgeschlossen; und

- 112 Löcher umfassendes Bohrprogramm auf Tailings Storage Facility Kitwe abgeschlossen.





-

Die australische Ressourcen- und Investmentgesellschaft Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) (Cape Lambert oder das Unternehmen) berichtet über die Fortschritte der Bohrprogramme auf dem Kipushi Kobalt-Kupfer-Tailingsprojekt (Kipushi-Projekt) in der Demokratischen Republik Congo (DRK) und dem Kitwe Tailingsprojekt (Kitwe-Projekt) in Sambia.

Das Kipushi-Projekt in der Nähe der Stadt Kipushi, etwa 25 km von Lubumbashi entfernt (siehe Abbildung 1) umfasst die Wiederaufbereitung von Kobalt-Kupfer-Abraum, der in der Kipushi-Tailings-Storage-Facility (Kipushi TSF) enthalten ist, und wird von Soludo Lambert Mining SAS (Soludo Lambert) im Rahmen eines 50/50 Joint Venture zwischen dem lokalen Unternehmen Paragon Mining SARL (Paragon) und Cape Lambert betrieben. Paragon ist über einen Vertrag mit La Patience SPRL zu 70% am Kipushi-Projekt beteiligt. Dieser Vertrag räumt dem Unternehmen das Recht ein, die Abgänge der Kipushi TSF zu verwerten und zu verarbeiten und das Produkt zu verkaufen.

Das Bohrunternehmen Solutions for Africa hat 43 Bohrlöcher mit insgesamt 421 Metern abgeschlossen. Geplant waren 166 Bohrlöcher, doch viele Bohrlöcher sind für das Bohrgerät nicht zugänglich, sodass die Proben nach Möglichkeit mit anderen Methoden genommen werden sollen. Eine Probencharge wurde zur Analyse an das Labor von ALS in Lubumbashi geschickt. Das Bohrprogramm soll Mitte Oktober 2018 abgeschlossen sein.

Das Kitwe-Projekt wird von der sambischen Gesellschaft Australian Mining Company Zambia Limited (AMZCL) gehalten, an dem Cape Lambert bei Erfüllung mehrerer Bedingungen einen Anteil von 60% erreichen wird. Die Kitwe-Tailings-Storage-Facility (Kitwe-TSF) befindet sich ca. 3 km vom Stadtrand von Kitwe entfernt, in der Copperbelt Region von Sambia (siehe Abbildung 1).

Das Bohrunternehmen Wallis Drilling Pty Ltd hat die Kernluftbohrungen auf der Kitwe TSF abgeschlossen. Diese umfassten 114 Bohrlöcher von insgesamt 1082 Metern. Die Proben werden für den Transport zu einem Labor, wo sie analysiert werden sollen, vorbereitet.

Mit freundlichen Grüßen

Cape Lambert Resources Limited

Tony Sage

Executive Chairman

Über Cape Lambert:

Cape Lambert Resources Limited (ASX: CFE) ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio und einem Engagement in den Bereichen Kobalt, Kupfer, Eisenerz, Lithium und Gold, Uran- und Blei-Silber-Zink-Anlagen in Australien, Europa, Afrika und Südamerika

Kontakt Cape Lambert

Investor Relations

Tel.: +61 8 9380 9555

E-Mail:-info@capelam.com.au

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44778/181004 Market Update Kipushi and Kitwe Drilling-DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Projektstandorte Kipushi und Kitwe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44778/181004 Market Update Kipushi and Kitwe Drilling-DEPRcom.002.jpeg

Bild 1: Bohrungen auf Kipushi

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44778/181004 Market Update Kipushi and Kitwe Drilling-DEPRcom.003.jpeg

Bild 2: Bohrarbeiten auf Kitwe - Probennahme

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44778

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44778&tr=1

