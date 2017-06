IRW-News: Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton stellt Update über die Privatplatzierung und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten bereit

IRW-PRESS: Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton stellt Update über die Privatplatzierung und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten bereit

Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE:CBW) (Cannabis Wheaton oder das Unternehmen) möchte die Beendigung seiner vorherigen Verpflichtungserklärung (die Verpflichtungserklärung) mit Eight Capital und Canaccord Genuity Corp. (die Konsortialführer) in Bezug auf die zuvor angekündigte Privatplatzierung von Sonder-Warrants und Wandelschuldverschreibungseinheiten nach Best-Efforts-Prinzip bekannt geben.



Das Unternehmen und die Konsortialführer haben gemeinsam beschlossen, die Verpflichtungserklärung zu beendigen.

In der vergangenen Woche war das Unternehmen Gegenstand mehrerer hetzerischer, falscher oder irreführender Meldungen, die von Einzelpersonen online mit dem Ziel veröffentlicht wurden, das Unternehmen zu diffamieren. Cannabis Wheaton ebenso wie die Konsortialführer wurden in Hinblick auf verschiedene Angelegenheiten angegriffen, wie etwa dem Besitz von Wertpapieren von Cannabis Wheaton durch Angestellte der Konsortialführer. Ein solcher Besitz wurde in der Pressemeldung des Unternehmens vom 23. Mai 2017 offengelegt.

Chuck Rifici sagte: Seit der Ankündigung der Privatplatzierung verzeichnete das Unternehmen lediglich positive Entwicklungen wie etwa den Abschluss der Vereinbarung mit ABcann Global Corporation. Die Konsortialführer bestätigten, dass die Beendigung der Verpflichtungserklärung in keiner Weise mit der von den Konsortialführern durchgeführten Due Diligence oder die Aufnahme der Privatplatzierung des Unternehmens bei den Anlegern zu tun hatte.

Wir sind zwar enttäuscht über den Zeitpunkt der Beendigung der Verpflichtungserklärung mit den Konsortialführern, freuen uns jedoch über die begeisterte Reaktion der Konsortialmitglieder und anderer führenden Firmen, die die Rolle des Konsortialführers für die Privatplatzierung übernehmen möchten. Wir bemühen uns um den zeitnahen Abschluss einer Vereinbarung mit einem neuen großen Konsortium, um die geplante Privatplatzierung so schnell wie möglich abzuschließen.

Zuletzt möchten wir noch in Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 31. Mai 2017 mit Nachdruck bekräftigen, dass das Unternehmen nicht von einer Strafverfolgungs- oder sonstigen Aufsichtsbehörde kontaktiert wurde und dass anderslautende im Internet erscheindende Behauptungen jedweder Grundlage entbehren. FÜR DAS BOARD: Chuck Rifici, Chairman & CEO Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung. Nähere Informationen über Cannabis Wheaton und unsere Geschäftsleitung erhalten Sie auf unserer Webseite http://www.cannabiswheaton.com oder auf Twitter ( @CannabisWheaton) bzw. über die Rufnummer 1-604 687 7130 oder per E-Mail an Mario@skanderbegcapital.comhttp://www.skanderbegcapital.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

KONTAKTDATEN: Cannabis Wheaton Income Corp. Chuck Rifici Chairman & CEO (604) 687-7130

oder

Medienkontakt: Natali Tofiloski (416) 655-1070 natali@themintagency.com

