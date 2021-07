IRW-News: Canasil Resources Inc.: Canasil mobilisiert Bohrgerät und nimmt Bohrprogramm 2021 auf dem Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im Bundesstaat Durango, Mexiko auf

IRW-PRESS: Canasil Resources Inc.



: Canasil mobilisiert Bohrgerät und nimmt Bohrprogramm 2021 auf dem Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im Bundesstaat Durango, Mexiko auf

Vancouver, 6. Juli 2021 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, Canasil oder das Unternehmen) gibt die Mobilisierung des Bohrgeräts und den Beginn des Bohrprogramms 2021 auf dem Silber-Gold-Projekt Nora im Norden des Bundesstaates Durango, Mexiko bekannt. Das Bohrgerät und die Logistikausrüstung sind vor Ort und die Bohrungen sind im Gange. Der anfängliche Schwerpunkt des Bohrprogramms 2021 wird darin liegen, Bereiche unter, zwischen und im Streichen der Ausläufer der hochgradigen Gold- und Silbergehalte zu überprüfen, die im Rahmen des Bohrprogramms 2020 erzielt wurden, insbesondere die Bohrungen NRC-20-04 und NRC-20-06. Die Ergebnisse der sechs Bohrungen, die auf 500 Metern der 3 Kilometer Streichlänge des Erzganges Candy niedergebracht wurden, stellen eine erste Entdeckung auf dem Projekt Nora dar und rechtfertigen ein umfassenderes Phase-2-Folgebohrprogramm.

Die Bohrungen haben begonnen und werden zunächst Bereiche 60 m unter den Abschnitten der im Jahr 2020 niedergebrachten Bohrungen NRC-20-06 und NRC-20-04 überprüfen, die sehr hohe Gold- und Silbergehalte aus dem Erzgang Candy lieferten. Siehe Einzelheiten unten (berichtet am 21. Oktober und 9. Dezember 2020):

Projekt Nora, Bundesstaat Durango, Mexiko - Ergebnisse der

Bohrlöcher NRC-20-04 & NRC-20-06 aus 2020 im Erzgang

Candy

Erzgang/SVon Bis Längewahre MGold SilbKupfeBleiZinkAgÄq*

truktur ächtigk er r

eit

MeterMeterMeterMeter g/t g/t % % % g/t

NRC-20-06

Candy, Ha132,8135,52,65 2,40 4,78 351 0,01 0,140,34698

ngende 5 0

einschlie132,8134,01,15 1,04 7,90 528 0,02 0,160,291,101

ßlich 5 0

einschlie133,5134,00,50 0,45 15,60561 0,01 0,170,331,692

ßlich 0 0

und 135,0135,50,50 0,45 7,13 639 0,03 0,190,511,156

0 0

Erzgang C145,0146,61,65 1,49 11,86378 0,01 0,050,161,238

andy 0 5

einschlie145,0146,01,00 0,91 19,49620 0,01 0,050,152,033

ßlich 0 0

und 145,0145,50,50 0,45 36,701,010,02 0,090,263,671

0 0 0

Candy, Li149,2149,50,29 0,26 26,10284 0,01 0,010,032,176

egendes 1 0 7

NRC-20-04

Erzgang C139,5143,23,73 3,05 3,71 489 0,53 0,140,16805

andy 2 5

einschlie139,5140,50,98 0,80 5,30 1,320,64 0,320,341,769

ßlich 2 0 0

und 142,4143,20,80 0,65 6,89 388 1,21 0,100,10984

5 5

* Silberäquivalent auf Grundlage der nachstehenden

Metallpreisen

und unter Annahme einer Gewinnungsrate von 100 % für alle

Metalle

berechnet

1.935 USD pro Unze Au; 28 USD pro Unze Ag (Au:Ag-Verhältnis vo

n 72,5); 2,95 USD pro Pfund

Cu; 0,86 USD pro Pfund Pb; 1,09 USD pro Pfund Zn - Pb & Zn <1

% nicht

enthalten.

Mehrere Bohrziele wurden abgegrenzt, um die im Jahr 2020 im Erzgang Candy durchteuften Bohrabschnitte weiterzuverfolgen. Das Unternehmen wird auch zusätzliche Bohrziele innerhalb der umfangreichen geochemischen Silber-Gold-Anomalien, die über dem Projektgebiet beobachtet wurden, evaluieren, die sich insbesondere vom Bohrgebiet 2020 nach Südwesten und Süden erstrecken. Die hochgradigen Abschnitte aus dem Erzgang Candy und mehrere weitverbreitete geochemische Bodenanomalien, einschließlich Silber, Gold, Kupfer, Zink, Blei und Indikatormineralien, heben das Potenzial des Projekts Nora hervor, sowohl hochgradige Gold-, Silber- und Basismetallmineralisierungen des Gangtyps als auch mächtigere mineralisierte Zonen mit Potenzial für eine disseminierte Mineralisierung zu beherbergen. Der geologische Rahmen und die Stratigrafie des Projekts Nora sind den großen Minen und Lagerstätten in der Region sehr ähnlich.

Über das Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango:

Das Projekt Nora liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der Stadt Durango - mit guter Zugänglichkeit und Infrastruktur. Der geologische Rahmen ist ein vulkanischer Staukuppel-Komplex aus dem Tertiär. Die Gold-Silber-Mineralisierung befindet sich in zwei strukturell begrenzten epithermalen Erzgängen: Candy und Nora. Die Mineralisierung ist charakteristisch für jene, die in zahlreichen Minen in der Region vorgefunden wird, wobei Gold und Silber mit Bleiglanz, Sulfosalzmineralen und geringen Mengen Pyrit, Sphalerit und Chalkopyrit (Kupferkies) paragenetisch vorkommen. Es gibt Beweise für einige historische Bergbauaktivitäten im Erzgang Candy, der in unregelmäßigen Ausbissen über 900 Meter zutage tritt. Die Verwerfungsstruktur, die den Erzgang Candy beherbergt, wurde auf einer Distanz von über drei Kilometer verfolgt. Proben aus Erzgangaufbissen und Mineralhalden vom Erzgang Candy lieferten signifikante Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink- und Bleigehalte. Der zweite Erzgang, Nora, befindet sich 600 Meter nordöstlich des Erzgangs Candy und kann über 230 Meter mit einer Mächtigkeit von über 9,0 Meter verfolgt werden. Proben, die über Tage aus diesem Erzgang entnommen wurden, lieferten anomale Silbergehalte zusammen mit Spuren von Sulfiden, die eine geochemische Signatur aufwiesen, die für höhere Niveaus eines epithermalen Erzgangsystems in der Region charakteristisch sind. Im Rahmen des Bohrprogramms 2020 wurden auf dem Projekt Nora die ersten Bohrungen niedergebracht. Sie lieferten ermutigende Abschnitte mit hohen Gold-, Silber- und Kupfergehalten aus dem Erzgang Candy.

Systematische Rasterbodenprobennahmen in einem 3 Kilometer x 2 Kilometer großen Gebiet, das die Erzgänge Candy und Nora sowie die prognostizierten Ausläufer umfasst, ergaben erhöhte Gehalte für Silber, Basismetalle (Kupfer, Blei und Zink) und Indikatorelemente (Antimon und Arsen). Die Kombination der Erzgangausbisse mit großen Gebieten mit anomalen Gehalten von Silber und Basismetallen in Bodenproben könnte auf weitere verborgene Mineralsysteme hinweisen. Zu den anderen großen Lagerstätten in der Region zählt die Lagerstätte La Pitarrilla von SSR Mining, die 50 Kilometer östlich des Projekts Nora liegt.

Die hierin enthaltenen technischen Informationen wurden von Robert Brown (P. Eng.), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Brown ist ein technischer Berater von Canasil.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zink-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.

