IRW-News: Canasil Resources Inc.: Canasil kündigt Start des Bohrprogramms zur Überprüfung des ersten Silber-Gold-Erzgangziels auf dem Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango an

: Canasil kündigt Start des Bohrprogramms zur Überprüfung des ersten Silber-Gold-Erzgangziels auf dem Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango an

Vancouver, 10. Juli 2020 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, Canasil oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Bohrgerät vor Ort positioniert wurde und das geplante Bohrprogramm im Laufen ist, den Erzgang Candy, das ursprüngliche Silber-Gold-Erzgangziel auf dem Projekt Nora im Norden des mexikanischen Bundesstaates Durango zu überprüfen. Der Ausbau der Zufahrtsstraße und die Anlage der Bohrstellen wurden vorzeitig abgeschlossen und das Bohrgerät termingerecht vor Ort mobilisiert.

Bahman Yamini, President und CEO von Canasil, kommentierte: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bohrungen am Erzgang Candy auf dem Projekt Nora wie geplant begonnen haben. Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieses ersten Bohrprogramms, mit dem das erste von mehreren Zielen des Projekts überprüft wird. Das Projekt Nora befindet sich in außergewöhnlich guter Lage in einer Region, die große Silber-Gold-Minen und Lagerstätten beherbergt, und es bietet die Möglichkeit zur Entdeckung eines hochgradigen epithermalen Silber-Gold-Gangsystems.

Die Gold-Silber-Vererzung in Nora befindet sich in tektonisch kontrollierten epithermalen Gängen. Mittels dieses ersten Bohrprogramms wird der Erzgang Candy mit sechs Bohrungen überprüft. Diese liegen auf vier Bohrlinien, die quer zum Erzgang angeordnet und über eine Streichlänge von 500 Metern verteilt sind. Alle Bohrungen werden Bereiche unter den hochgradigen Silber- und Goldproben überprüfen, die aus aufgeschlossenen Erzgängen und Gesteinshalden historischer untertätiger Abbaustätten am Erzgang entnommen wurden, wie in der folgenden Tabelle detailliert aufgeführt (und zuvor in einer Pressemitteilung vom 29. April 2020 beschrieben). Auf dem Erzgang Candy wurde bisher noch nicht gebohrt. Eine Karte und Sektionen der geplanten Bohrabschnitte im Erzgang Candy finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: http://www.canasil.com/news_releases/ .

Projekt Nora, Bundesstaat Durango State, Mexiko -

Bohrabschnitte in Erzgang Candy

Vein, Stand Juli 2020

ProbeRechtswHochweHöhenlMächtigProbGoldSilbKupfeBleiZink

ert rt age keit e er r

Numme Meter Art g/t g/t % % %

r

14278451609 2822332017,11 Gang3,72605 0,97 1.170,40

1 2

14281451614 2822332018,71 Gang2,98540 0,85 4,003,55

9 0

Sektion 2300N: Bohrungen DDH20A und SDDH20B wurden geplant,

um den Erzgang in einer vertikalen Tiefe von 135 m und 175

m zu durchteufen und ihn auf möglicherweise tiefer liegende

Strukturen im Liegenden in einer vertikalen Tiefe von 185 m

und 250 m unter der Oberfläche zu

erkunden.

14287451623 2822391972,80,6 Gang2,18316 0,57 2,440,17

5 3

14288451629 2822401984,10,8 Gang3,03585 2,80 5,241,83

3 4

Sektion 2400N: Bohrungen DDH20C und DDH20D wurden geplant,

um den Erzgang in einer vertikalen Tiefe von 110 m und 160

m zu durchteufen und ihn auf möglicherweise tiefer liegende

Strukturen im Liegenden in einer vertikalen Tiefe von 160 m

und 235 m unter der Oberfläche zu

erkunden.

14299451626 2822572006,40,6 Gang6,5510,40,06 0,280,05

8 6

Sektion 2600N: Bohrung DDH20E wurde geplant, um den Erzgang

in einer vertikalen Tiefe von 100m unter der Oberfläche zu

durchteufen.

14311451608 2822812009,70,4 Gang12,512,21,02 2,670,68

2 1 5

Sektion 2800N: Bohrung DDH20F wurde geplant, um den Erzgang

in einer vertikalen Tiefe von 100m unter der Oberfläche zu

durchteufen.

Übertägige Proben wurden im August 2019 gesammelt und in der

Pressemitteilung vom 26. September 2019 bekannt

gegeben.

Bei allen Tätigkeiten wird besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit geschenkt, um die Sicherheit der örtlichen Gemeinden und des Personals des Unternehmens und der Auftragnehmer vor Ort zu gewährleisten.

Über das Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango:

Das Projekt Nora liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der Stadt Durango und verfügt über eine gute Zugänglichkeit und Infrastruktur. Das geologische Milieu besteht aus einem Kuppelkomplex aus Vulkangesteinströmen aus dem Tertiär. Die Gold-Silber-Mineralisierung ist in zwei strukturell kontrollierte epithermale Erzgänge eingelagert: Candy und Nora. Die Mineralisierung entspricht jener, die in vielen Minen in der Region zu finden ist, wobei Gold und Silber mit Bleiglanz, Sulfosalzen und in geringerem Ausmaß mit Pyrit, Sphalerit und Chalkopyrit in Zusammenhang steht. Es gibt Hinweise auf einige historische Bergbauaktivitäten beim Erzgang Candy, die in diskontinuierlichen Aufschlüssen über 900 Meter zutage tritt. Die Verwerfungsstruktur, die die Ader Candy beherbergt, wurde über eine Strecke von über 3 km verfolgt. Proben von Erzgangausbissen und Mineralhalden vom Erzgang Candy ergaben bedeutsame Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrationen. Die zweite Erzgang, Nora, befindet sich 600 Meter nordöstlich des Erzgangs Candy und kann über 230 Meter mit einer Mächtigkeit von über 9,0 Metern nachverfolgt werden. Oberflächenproben von diesem Erzgang ergaben anomale Silberwerte in Verbindung mit Spuren von Sulfiden mit einer geochemischen Struktur, die für die höheren Werte der epithermalen Erzgangsysteme in der Region charakteristisch ist.

Systematische historische Rasterbodenprobenahmen in einem drei mal zwei Kilometer großen Gebiet, das die Erzgänge Candy und Nora sowie die prognostizierten Erweiterungen umfasst, ergaben erhöhte Werte für Silber, Basismetall (Kupfer, Blei und Zink) und Spurenelemente (Antimon und Arsen). Die Kombination der Erzgangausbisse mit großen Gebieten mit anomalen Silber- und Basismetallwerten in Bodenproben könnte auf weitere verborgene Mineralsysteme hinweisen. Zu den anderen großen Lagerstätten in der Region gehört die Lagerstätte La Pitarrilla von SSR Mining, die 50 km östlich des Nora-Projekts liegt.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zinkprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von J. Blackwell (P. Geo.), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Blackwell ist ein technischer Berater von Canasil.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Bahman Yamini

President und C.E.O.

Canasil Resources Inc.

Tel: (604) 709-0109

www.canasil.com

Canasil Resources Inc.

Suite 1760 - 750 West Pender Street

Vancouver, BC

Canada V6C 2T8

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, Erkundungsbohrungen, Abbauarbeiten und andere Ereignisse und Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Veränderungen der Rohstoffpreise, Explorationserfolge, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapierbehörde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Anleger sollten sich deshalb nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52589

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52589&tr=1

