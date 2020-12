IRW-News: Canasil Resources Inc.: Canasil gibt Start des Bohrprogramms bekannt, das zur Erweiterung der mit Silber-Gold mineralisierten Zone auf dem Projekt La Esperanza in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas geplant ist

IRW-PRESS: Canasil Resources Inc.



: Canasil gibt Start des Bohrprogramms bekannt, das zur Erweiterung der mit Silber-Gold mineralisierten Zone auf dem Projekt La Esperanza in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas geplant ist

Vancouver, 15. Dezember 2020 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, Canasil oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das für das Silber-Gold-Projekt La Esperanza im Süden des Staates Durango und Norden des Staates Zacatecas (Mexiko) geplante Bohrprogramm im Laufen ist. Es folgt auf das auf dem Projekt Nora abgeschlossene Bohrprogramm des Unternehmens.

Bahman Yamini, President und CEO von Canasil, kommentierte: Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Bohrungen auf dem Erzgang La Esperanza im Projekt La Esperanza wie geplant begonnen haben. Frühere Bohrungen auf diesem Gang lieferten hervorragende Ergebnisse und identifizierten hochgradige mineralisierte Zonen, die im Streichen in beide Richtungen nach Nordwesten und Südosten sowie in der Tiefe offen waren. Das geplante Bohrprogramm wird Ausläufer dieser Zonen im Streichen und bis in die Tiefe überprüfen und wurde dazu ausgelegt, den bisher abgegrenzten mineralisierten Hof zu erweitern. Das Projekt La Esperanza deckt ein sehr großes Gebiet mit mehreren potenziellen epithermalen Vorkommen von Silber-Gold-Gängen ab. Das Projekt befindet sich in außergewöhnlich guter Lage in einer Region mit erstklassigen Silber-Gold-Minen und -Lagerstätten und bietet die Möglichkeit zur Entdeckung einer bedeutenden hochgradige epithermalen Silber-Gold-Ganglagerstätte.

Der Erzgang La Esperanza, der sich im Südosten des Projektgebiets befindet, streicht über 150 m aus und wurde bis zu einer Tiefe von 100 m unterhalb des Gangaufschlusses handwerklich abgebaut. Luftgestützte geophysikalische Erkundungen und die Signatur der Oberflächenalteration weisen darauf hin, dass die verdeckte Gangstruktur von Nordwest nach Südost streicht und sich bis über fünf Kilometer erstrecken kann. Die in früheren Bohrabschnitten beobachteten Gangtexturen und die Symmetrie des Ganges lassen auf ein gut entwickeltes epithermales Milieu schließen, in dem hochgradige Gold-, Silber-, Blei- und Zinkmineralisierungen beherbergt sind. Bisherige Bohrungen haben den mineralisierten Hof des Erzgangs La Esperanza über eine Streichlänge von 425 m und bis zu einer Tiefe von 350 m umrissen. Das geplante Bohrprogramm ist so konzipiert, dass dieser Hof im Streichen und unterhalb vorheriger Bohrungen in beide Richtungen ausgedehnt wird, wie in der Tabelle, der Übersichtskarte und im Längsschnitt unten dargestellt:

Erzgang La Esperanza - frühere hochgradige Bohrabschnitte an

d

für 2020 vorgeschlagene Bohrpläne

AbschnittMächtigkeitGoldSilbZinkBleiKupfSilberäq

- - er er uivalent

*

Meter Meter

von bis AbschWahre Au Ag Zn %Pb %Cu %AgÄq g/t

nitt Mächt g/t g/t

igkeit

Bohrung ES-17-16 - Südöstliche Erweiterung (bekannt gegeben

am

5. April 2017)

139,145,35,94 4,92 0,01257 0,640,630,03321

41 5

Einsch143,145,32,35 1,95 0,03628 0,901,520,08750

ließli00 5

ch

Einsch144,145,31,15 0,95 0,061.131,562,980,161.362

ließli20 5 3

ch

Südöstliche Zielgebiete: ES-20-22 im Gange und geplante

Bohrungen

DDH-20E, 20F, 20G - Step-outs nach SO im Streichen und zur

Tiefe

Bohrung ES-17-19 - Nordwestliche Erweiterung (bekannt

gegeben

a

m 2. Mai 2017)

296,309,412,9711,23 0,74219 0,900,430,05382

44 1

HW 296,298,82,39 2,07 0,04261 2,090,920,15406

Vein 44 3

Main 298,302,03,18 2,75 2,76552 1,160,630,08850

Vein 33 1

Einsch300,302,01,28 1,11 6,391.282,231,250,181.938

ließli73 1 1

ch

FW 306,308,61,74 1,51 0,39256 1,680,740,02406

Vein 88 2

Nordwestliche Zielgebiete: geplante Bohrungen DDH-20A, 20B,

20C

und 20D - Step-outs nach NW im Streichen und zur Tiefe

* Silberäquivalente berechnet unter der Annahme einer Gewinn

ung

srate von 100 % (nur für AgÄq-Berechnung - spiegelt

möglicherweise nicht die tatsächlichen

Gewinnungsraten wider) und Ag US$17/Unze, Au US$1.250/Unze,

Cu US$2,50/Pfund, Zn US$1,30/Pfund und

Pb

US$1,00/Pfund.

Die verwendeten Metallpreise dienen nur als Referenz und

können zum Zeitpunkt dieses Berichts

abweichen.

Über das Silber-Gold-Zink-Blei-Projekt La Esperanza in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas:

Das Silber-Gold-Zink-Blei-Projekt La Esperanza umfasst 14.916 Hektar und liegt 100 Kilometer südsüdöstlich der Stadt Durango im Süden des Bundesstaates Durango und im Norden des Bundesstaates Zacatecas. Das Projekt ist von der Betriebsbasis von Canasil in Durango aus einfach zugänglich und weist eine hervorragende Infrastruktur auf. Das Projekt befindet sich im bekannten, erstklassigen Fresnillo-Silbergürtel, der eine Reihe bekannter Silberminen beherbergt, wie etwa die Mine La Colorada von Pan American Silver, die Minen La Parrilla und Del Toro von First Majestic Silver, die Minen San Martin-Sabinas von Grupo México und Peñoles oder die Mine Fresnillo und das gemeinsam mit MAG Silver betriebene Joint Venture Juanicipio von Fresnillo PLC.

Auf einer von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Streichlänge von ungefähr 15 Kilometern wurde in der unteren vulkanischen Gruppe eine Reihe von epithermalen Silber-Blei-Zink-Erzgängen festgestellt. Die Mineralisierung tritt in Gängen mit niedriger bis mittlerer Sulfidierung auf; ihre Streichrichtung verläuft primär in Richtung Nordwesten, und sie fällt südwestlich ein. Der Haupterzgang La Esperanza im Südosten des Projektgebiets ist ein epithermaler Brekziengang mit gebändertem und geringeltem weißem bis grauem Quarz mit einer Silber-Gold-Zink-Blei-Mineralisierung in Verbindung mit silberhaltigem Galenit, Silbersulfosalzmineralien und Sphalerit. Die bisherigen Bohrungen in diesem Erzgang haben einen mineralisierten Hof auf einer Streichlänge von 425 Metern und bis in eine Tiefe von 350 Metern abgegrenzt. Sie ist in beide Richtungen (Nordwesten und Südosten) entlang des Streichens und in der Tiefe offen, was durch mineralisierte Abschnitte mit beachtlichen Mächtigkeiten und hohen Silber-Gold-Zink-Blei-Gehalten definiert ist. Die Alteration des vulkanischen Muttergesteins, die sich vom Ausbiss des Erzgangs La Esperanza aus in Streichrichtung erstreckt, der räumliche Zusammenhang mit einer separaten breiten magnetischen Anomalie (möglicherweise eine magmatische Einlagerung in der Tiefe) sowie das lokale Entwässerungsmuster haben ein Ziel abgegrenzt, das sich in diesem Gebiet über mehr als 5 Kilometer erstreckt. Weitere Details sind im Projektprofil La Esperanza auf der Website des Unternehmens unter www.canasil.com aufgeführt und wurden bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens veröffentlicht.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zink-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.

Bei allen Tätigkeiten wird besonders darauf geachtet, dass die Sicherheit der lokalen Bevölkerung, des Personals des Unternehmens und der Auftragnehmer vor Ort gewährleistet ist.

Die hierin enthaltenen technischen Informationen wurden von Robert Brown (P. Eng.), einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Brown ist ein technischer Berater von Canasil.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Bahman Yamini

President und CEO

Canasil Resources Inc.

Tel: (604) 709-0109

www.canasil.com

Suite 1760 - 750 West Pender Street

Vancouver, BC

Kanada V6C 2T8

Tel: 604-708 3788

Fax: 604-708 3728

E-Mail: admin@canasil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Erzgang La Esperanza - Bohrplan mit früheren und geplanten Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54710/Canasil_DE_PRcom.001.png

Erzgang La Esperanza - Längsschnitt mit früheren Bohrabschnitten und geplanten Bohrungen mit projizierten Bohrabschnitten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54710/Canasil_DE_PRcom.002.png

La Esperanza - Projektgebiet mit mehreren Erzgangausbissen sowie mit Ergebnissen früherer Bohrungen und Übertagebeprobungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54710/Canasil_DE_PRcom.003.png

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, Erkundungsbohrungen, Abbauarbeiten und andere Ereignisse und Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Veränderungen der Rohstoffpreise, Explorationserfolge, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapierbehörde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Anleger sollten sich deshalb nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54710

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54710&tr=1

