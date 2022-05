IRW-News: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt beginnt mit Explorationen in seinem Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe von Kirkland Lake

IRW-PRESS: Canada Silver Cobalt Works : Canada Silver Cobalt beginnt mit Explorationen in seinem Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe von Kirkland Lake

Das Konzessionsgebiet Eby-Otto befindet sich in einem erstklassigen geologischen Umfeld mit mineralisierten Erzgängen, die an der Oberfläche identifiziert wurden, sowie in der Nähe des Cadillac-Larder Lake Break und einer bestehenden hochgradigen Goldmine.

Coquitlam (British Columbia), 10. Mai 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW, OTC: CCWOF, Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bekannt, dass es kürzlich eine magnetische geophysikalische Drohnenuntersuchung durchgeführt hat und in Phase 1 seines Explorationsplans 2022 für das Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der Stadt Kirkland Lake eingetreten ist.

Das Unternehmen hat die geplanten drei Explorationsphasen im Konzessionsgebiet wie folgt beschrieben:

Phase 1: Die erste Phase wird aus einer ersten Standortbewertung bestehen, um die Logistik der zukünftigen Betriebe zu ermitteln und dem Unternehmen Zeit zu geben, um alle ausstehenden Genehmigungen für Oberflächenexplorationsarbeiten einzuholen, die erforderlich sein werden. Die Untersuchung der wesentlichen Standard-Eisenbarren (SIB), der alten Schürfrechteposten und der Zugangspunkte wird durchgeführt werden, um ausgewählte bestehende Schnittlinienraster zu aktualisieren. Eine allgemeine geologische Bewertung wird auf Basis von Feldarbeiten durchgeführt werden, die aus geologischen Kartierungen, der Abtragung wichtiger Ausbisse und möglicherweise weiteren geochemischen MMI-Untersuchungen oder gezielten und detaillierten geophysikalischen Bodenuntersuchungen bestehen, sofern das technische Team dies für erforderlich hält.

Als Teil von Phase 1 hat das Unternehmen kürzlich eine magnetische Drohnenuntersuchung im gesamten Schürfrechtepaket abgeschlossen, die von EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt wurde. Das von ihnen verwendete DroneMag-System liefert ein extrem hochauflösendes Endprodukt und verwendet ein eigenes automatisches System zur Vermeidung von Hindernissen, das eine gleichmäßige Flugbahn ermöglicht, um höhere Bäume zu überfliegen und Hindernissen auszuweichen. Dadurch kann die Drohne so niedrig wie möglich fliegen, um die höchstmögliche Auflösung zu erzielen. Die Drohne verwendet ein eigenes Navigationssystem, das eine kontrollierte RTK-Autonomie (Echtzeitkinematik) über größere Entfernungen ermöglicht, was zu qualitativ hochwertigen, sauberen Magnetdarstellungen führt. Die Untersuchung wurde in Linienabständen von 25 m durchgeführt, weshalb auch kleinere Strukturen, wie etwa Erzgangsysteme, aufgelöst und sichtbar gemacht werden können.

Phase 2: Die zweite Explorationsphase wird auf den Ergebnissen von Phase 1 basieren und Diamantbohrungen umfassen, um bestimmte regionale Strukturen anhand der ersten geophysikalischen Daten der magnetischen Drohnenuntersuchung, der historischen geologischen Daten, der regionalen geophysikalischen Untersuchungen, der geologischen Kartierungen sowie der bestehenden elektromagnetischen (EM)-Untersuchungen, die vom Geologen Doug Robinson vor dem Erwerb des Konzessionsgebiets durch das Unternehmen durchgeführt wurden, zu durchschneiden.

Phase 3: Die dritte Explorationsphase wird die in Phase 2 beschriebenen Bohrungen und Feldarbeiten erweitern. Sobald die 3-D-Inversion der magnetischen Drohnenuntersuchung vorliegt und die Daten interpretiert wurden, wird das technische Team diese Daten mit den bekannten Mineralisierungen, die mittels Feldarbeiten identifiziert wurden, in Einklang bringen, um die Ziele zu verfeinern und die Explorationen entsprechend anzupassen.

Das Unternehmen verfügt nun über Optionsabkommen für zusammenhängende Konzessionsgebiete, die sich über 1.000 ha bei Eby-Otto erstrecken, und das Gebiet umfasst vor allem eine Streichenlänge von etwa 5 km entlang der Verwerfung Eby-Otto und eines größeren Alterationsabschnitts (OGS OFR 6184). Das Konzessionsgebiet befindet sich im Goldgebiet Kirkland Lake im Nordosten von Ontario und ist nur 5 km von der produzierenden, hochgradigen Goldmine Macassa von Agnico-Eagle entfernt.

Matthew Halliday, P.Geo., President von Canada Silver Cobalt Works, sagte: Unser geologisches Team freut sich darauf, mit den Arbeiten bei Eby-Otto zu beginnen. Es ist ein überaus vielversprechendes Landpaket in der Nähe einer produzierenden Mine mit bereits identifizierten zutage tretenden mineralisierten Erzgängen. Angesichts der kürzlich abgeschlossenen magnetischen Drohnenuntersuchung werden wir diese Informationen mit den bekannten Daten zusammenführen und unsere bestehenden und anstehenden Explorationsgenehmigungen nutzen. Wir sind der Auffassung, dass die Tatsache, dass wir über ein äußerst vielversprechendes Edelmetallprojekt verfügen, auf dem aktuellen Markt dazu beitragen wird, den Wert für die Aktionäre zu steigern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65709/CanadaSilver_100522_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 1: Standort des Konzessionsgebiets mit dem gesamten Schürfrechtepaket und den Standorten bestehender und ausstehender Bohrgenehmigungen

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., (PGO), President, COO und VP Exploration von Canada Silver Cobalt Works Inc., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit National Instrument 43-101 erstellt.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein fast 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Grundstück Graal abgeschlossen hat; und (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldgrundstück Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es 2022 Explorationsarbeiten durchführen wird.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng.

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P.Eng.

Chief Executive Officer

416-625-2342

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Aussagen zu möglichen zukünftigen Finanzierungen gemäß dem Kurzprospekt, auf den oben Bezug genommen wird, und zu anderen zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Aussagen, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, zukünftige Finanzierungen, die Verfügbarkeit von Mitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abrufbar ist.

