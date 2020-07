IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel identifiziert mehrere Nickel-Ziele auf kürzlich erworbenen Optionsgrundstücken

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel identifiziert mehrere Nickel-Ziele auf kürzlich erworbenen Optionsgrundstücken

Höhepunkte

- Sieben separate nickelhaltige Zielstrukturen mit einer Gesamtstreichlänge von mehr als 30 Kilometern und einer Breite von 150 bis 600 Metern wurden identifiziert

- Historische Bohrungen ergaben nickelhaltige Abschnitte auf allen Zielstrukturen.





o Kingsmill: 0,30 % Ni über eine Kernlänge von 503 Metern von 118 Metern im historischen Bohrloch KML-12-02 (2012) und 0,31 % Ni über eine Kernlänge von 302 Metern von 20 Metern im historischen Bohrloch 27090 (1966)

o Nesbitt-Nord: 0,28% Ni über eine Kernlänge von 163 Metern von 233 Metern im historischen Bohrloch 27083 (1966)

o Mahaffy-Aubin: 0,23% Ni über eine Kernlänge von 127 Metern von 82 Metern im historischen Bohrloch 31901 (1966) und eine Kernlänge von 276 Metern einer serpentinisierten ultramafischen Mineralisierung (ähnliche Wirtsmineralisierung bei Crawford) im historischen Bohrloch T2-80-2 (1980), für die keine Untersuchungsergebnisse vorliegen

Bitte beachten Sie, dass ein Großteil der Bohrlöcher vor mehr als vierzig Jahren gebohrt wurde und nur die Peripherie der Zielstrukturen erprobt und nicht die gesamte Breite der vorgeschlagenen Ziele durchquert hat. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen

- PGM-angereicherte Strukturen ähnlich wie Crawford ebenfalls in Kingsmill identifiziert

o 1,0 g/t PGM über 2 Meter von 96 Metern innerhalb von 0,3 g/t PGM über 30 Meter von 69 Metern im historischen Bohrloch KML-12-11 (2012), 0,8 g/t PGM über 5 Meter von 523 Metern innerhalb von 0,5 g/t PGM über 24 Meter im historischen Bohrloch KML-12-07 (2012).

TORONTO, 13. Juli 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V:CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-virtual-roadshow-investor-presentation-and-qa/ ) gab heute bekannt, dass es nach der Überprüfung historischer Bohrungen und geologischer Informationen mehrere Nickelziele mit großem Potenzial auf Optionsgrundstücken identifiziert hat, die im Mai 2020 erworben wurden.

"Diese erste Überprüfung unterstreicht das sehr große Nickel-Kobaltsulfid-Maßstabspotenzial des gesamten Landpakets, das wir zusätzlich zu unserem Projekt Crawford zusammengestellt haben: mehr als 30 Kilometer Gesamtstreichlänge in sieben verschiedenen Strukturen mit einer Breite von 150 bis 600 Metern, wobei jede der Strukturen ein Gebiet abdeckt, das der in unserer Zone Crawford Main (1,7 km x 225-425 Meter breit) beschriebenen Ressource ähnlich oder größer ist, und jede Struktur historische Bohrabschnitte ergibt, die darauf hinweisen, dass die identifizierten geophysikalischen Ziele nickelhaltig sind", sagte Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel. "Wir haben bereits eine große Ressource definiert, doch wir glauben, dass wir nur an der Oberfläche des Nickel-Kobaltsulfid-Potenzials des Grundstücks kratzen. Selbst mit unserer bevorstehenden Ressourcenaktualisierung haben wir immer noch mehr als die Hälfte von Crawford zu erkunden, zusätzlich zu all diesen neuen Grundstücken, die wir weiter evaluieren werden, sobald wir die geologischen Arbeiten abgeschlossen haben, die erforderlich sind, um unsere vorläufige wirtschaftliche Analyse (PEA) bis Jahresende vorzulegen.

Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

Abbildung 1 - Draufsicht auf die Grundstücke Crawford, Kingsmill, Nesbitt-Aubin, Nesbit North, MacDiarmid und Mahaffy-Aubin, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.001.png

Kingsmill

Das Ziel Kingsmill ist eine große serpentinisierte ultramafische Intrusion, die 2,2 km lang und zwischen 375-600 m breit ist. Zum Vergleich: Die Ressource der Zone Crawford Main ist 1,7 km lang und 225-425 Meter breit.

Die erste Überprüfung der historischen Bohrergebnisse ergab sowohl signifikante Nickel- als auch PGM-Abschnitte, und die Nordseite der Struktur scheint dieselbe PGE-Anreicherung aufzuweisen wie die Haupt- und Ostzonen von Crawford: 1,0 g/t PGM über 2 Meter von 96 Metern innerhalb von 0,3 g/t PGM über 30 Meter von 69 Metern im historischen Bohrloch KML-12-11, 0,8 g/t PGM über 5 Meter von 523 Metern innerhalb von 0,5 g/t PGM über 24 Meter im historischen Bohrloch KML-12-07.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die erste Überprüfung auf mehrere große Teile der Struktur hinweist, die weiterhin sehr aussichtsreich für eine Nickel-Kobalt-PGM-Mineralisierung sind:

- Die beiden Abschnitte waren 1,3 km voneinander entfernt und ließen einen großen Teil der Gesamtstruktur völlig ungetestet.

- Es gibt mehrere Schnittpunkte, die auf das Potenzial für relativ größere Mengen an gewinnbaren Mineralien hinweisen

- Die Bohrlöcher KML-12-06, KML-12-11, KML-12-12 auf dem östlichen Abschnitt enthielten alle Schnittpunkte mit signifikantem Nickel- und Schwefelgehalt (der für die Bildung von Nickelsulfidmineralien erforderlich ist) über weite Strecken (siehe Tabelle 1 unten)

- Bohrloch KML-12-03, das 0,26% Nickel und 0,03% Schwefel über 130 Meter ergab, war das einzige Bohrloch (von vier Bohrlöchern im westlichen Abschnitt), das in der nördlichen Hälfte der Struktur gebohrt wurde und die besten mineralisierten Abschnitte der Zonen Crawford Main und East ergab

- Das historische Bohrloch 27090, das 1966 auch auf der Nordseite der Struktur gebohrt wurde, ergab 0,31% Nickel auf 302 Metern (Schwefel wurde nicht untersucht).

Das Verständnis der Mineralogie dieser Lagerstätten hat sich seit dem Abschluss der Kingsmill-Bohrungen vor acht Jahren erheblich weiterentwickelt, insbesondere was die Kontrolle und die Verteilung potenziell förderbarer Nickelmineralien über eine Lagerstätte betrifft. Die ersten mineralogischen Ergebnisse von Kingsmill im Jahr 2012 waren weniger positiv, da der Test an einer aus allen Bohrkernen zusammengestellten Masterprobe durchgeführt wurde - ohne Berücksichtigung der beträchtlichen mineralogischen Variabilität zwischen den Gesteinsarten und der Tatsache, dass einige ultramafische Gesteine geringe Mengen an potenziell gewinnbaren Nickelmineralien aufweisen werden.

Siehe Tabellen 1a und 1b und Abbildung 2 für die Ergebnisse. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Tabelle 1a - Kingsmill Ausgewählte historische Bohrschlüssel-Nickeleinstiche - Bohrlöcher 6, 11, 12 (Ost), 3 (West), Kingsmill Township, Ontario

DDH-ID Von Bis Länge Ni Co Pd Pt S Fe

(m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%) (%)

KML-12-117.1 620.6 503.5 0.30 0.012 0.003 0.003 0.01 5.36

02

KML-12-134.0 264.4 130.4 0.26 0.012 0.022 0.022 0.03 6.51

03

einschl134.0 169.0 35.0 0.24 0.013 0.042 0.055 0.01 7.59

ießlich

Einschl235.0 264.4 29.4 0.27 0.011 0.008 0.003 0.06 5.94

ießlich

KML-12-54.7 550.0 495.3 0.21 0.011 0.006 0.005 0.05 5.89

06

einschl57.0 324.0 267.0 0.26 0.011 0.008 0.006 0.03 5.88

ießlich

KML-12-112.0 304.0 192.0 0.24 0.011 0.009 0.006 0.03 6.11

11

einschl181.0 303.0 122.0 0.27 0.012 0.008 0.005 0.02 6.25

ießlich

KML-12-175.0 272.0 97.0 0.18 0.011 0.018 0.010 0.10 5.98

12

Hinweis: Die angegebenen Längen sind Kernlängen und keine wahren Breiten. Canada Nickel verfügt über unzureichende Informationen zur Bestimmung der Lage, entweder des ultramafischen Körpers oder der mineralisierten Zonen innerhalb des Körpers. Die wahren Breiten werden um eine Reihe von Faktoren geringer sein als die Kernlängen. Die Bohrlochausrichtungen sind in Tabelle 2 angegeben. Siehe unten Vorsicht in Bezug auf historische Informationen.

Tabelle 1b - Kingsmill Ausgewählte historische Bohrschlüssel-PGM-Abschnitte - Bohrlöcher 6, 11, 12 (Ost), 3 (West), Kingsmill Township, Ontario

DDH-ID Von Bis LängePd+PtPd Pt Ni Co

(m) (m) (m) (g/t)(g/t)(g/t)(%) (%)

KML-12-522.0546.224.2 0.4 0.2 0.2 0.06 0.008

07

einschl523.0528.05.0 0.8 0.5 0.3 0.02 0.005

ießlich

KML-12-69.0 99.0 30.0 0.3 0.1 0.1 0.01 0.004

11

einschl96.0 98.0 2.0 1.0 0.3 0.7 0.01 0.005

ießlich

KML-12-153.0157.04.0 0.4 0.2 0.3 0.02 0.005

12

Hinweis: Die angegebenen Längen sind Kernlängen und keine wahren Breiten. Canada Nickel verfügt über unzureichende Informationen zur Bestimmung der Lage, entweder des ultramafischen Körpers oder der mineralisierten Zonen innerhalb des Körpers. Die wahren Breiten werden um eine Reihe von Faktoren geringer sein als die Kernlängen. Die Bohrlochausrichtungen sind in Tabelle 2 angegeben. Siehe unten Vorsicht in Bezug auf historische Informationen.

Abbildung 2 - Draufsicht auf das Grundstück Kingsmill - Historische Bohrungen mit Überlagerung der gesamten magnetischen Feldstärke, Kingsmill Township, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.002.png

Einzelheiten zum Bohrprogramm 2012 von Noble Mineral Exploration Inc. ("Noble") finden Sie in der Pressemitteilung von Noble vom 15. März 2018, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.

Sobald das Ressourcen-Update für Crawford abgeschlossen ist, werden die historischen Bohrungen auf der Grundlage unseres Verständnisses der Geologie neu protokolliert, und es werden mineralogische Proben ausgewählt, um das Vorkommen potenziell förderbarer Nickelmineralien (Pentlandit, Heazlewoodit, Awaruit) zu verstehen.

Crawford-Nesbitt-Aubin

In der Gemeinde Crawford-Nesbitt-Aubin wurden zwei Ziele identifiziert, die aus zwei ultramafischen Einheiten mit einer Länge von 6 km und einer Breite von 150-200 m bestehen, die serpentinisiertes Peridotit enthalten, das größtenteils nicht untersucht wurde. Inco-Bohrungen in den Jahren 1964-66 ergaben Highlights, darunter schmale Abschnitte mit bis zu 0,35% Ni, die die Ränder des geophysikalischen Ziels erprobten.

Siehe Abbildung 3 für Ergebnisse. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Abbildung 3 - Draufsicht auf das Grundstück Crawford-Nesbitt-Aubin - Historische Bohrungen mit Überlagerung der gesamten magnetischen Feldstärke, Townships Crawford, Nesbitt und Aubin, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.003.jpeg

Nesbitt Nord

Im Township Nesbitt wurden zwei ultramafische Einheiten von 3,7 km Länge und 150-300 m Breite mit signifikanten Nickelschnitten identifiziert. Zu den Höhepunkten der Inco-Bohrungen von 1966 gehörten 0,28% Ni auf 163 m im historischen Bohrloch 27083.

Siehe Abbildung 4 für Ergebnisse. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Abbildung 4 - Draufsicht auf das Grundstück Nesbitt North - Historische Bohrungen mit Überlagerung der gesamten magnetischen Feldstärke, Nesbitt Township, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.004.png

MacDiarmid

Ein Ziel von 3 km x 150-600 m breiter ultramafischer Intrusion mit serpentinisiertem Peridotit wurde identifiziert, ein Großteil davon wurde nicht untersucht. Zu den Höhepunkten zählen das historische Bohrloch 18127, das 142 m mineralisierten Peridotit durchschnitt, der nicht untersucht wurde, sowie enge Abschnitte mit bis zu 0,22% Ni auf 1,5 m in NRK-65-7 (1965).

Siehe Abbildung 5 für Ergebnisse. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Abbildung 5 - Draufsicht auf die MacDiarmid-Liegenschaft - Historische Bohrungen mit Überlagerung der gesamten magnetischen Feldstärke, MacDiarmid Township, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.005.png

Hinweis: Das Eigentum setzt sich über die Kartengrenze hinaus fort.

Mahaffy-Aubin

Ein 8 km mal 200-500 Meter breites Ziel mit interpretierter ultramafischer Intrusion wurde identifiziert, ein Großteil davon wurde nicht untersucht. Zu den Höhepunkten zählen das historische Bohrloch 31901 (1966), das 0,23% Ni auf 127 m durchschnitt, und Bohrloch T2-80-2 (1980), das 277 m serpentinisiertes ultramafisches Gestein durchschnitt, für das keine Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Siehe Abbildung 5 für Ergebnisse. Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Abbildung 5 - Draufsicht auf das Grundstück Mahaffy-Aubin - Historische Bohrungen überlagern sich mit der gesamten magnetischen Feldstärke, Townships Mahaffy und Aubin, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52618/13072020_DE_CNC_Canada Nickel July 13 announcement Draft final DE.006.jpeg

Tabelle 2 - Historische Bohrlochausrichtung, Kanada Nickel-Optionsgrundstücke, Ontario

HOLE-IDBEREICH Ostern NorthingDip AzimutLänge

(mE) (mN) (°) (°) (m)

KML-12-Kingsmill 454800 5422820 -60.0 30.0 620.6

02

KML-12-Kingsmill 454960 5423010 -45.0 30.0 281.0

03

KML-12-Kingsmill 456125 5422860 -50.0 0.0 551.0

06

KML-12-Kingsmill 456180 5422600 -50.0 0.0 546.6

07

KML-12-Kingsmill 456125 5423110 -45.0 180.0 308.0

11

KML-12-Kingsmill 456125 5423110 -80.0 180.0 272.0

12

27090 Kingsmill 454842 5423088 -45.0 335.0 495.9

18127 MacDiarmid459781 5390438 -50.0 180.0 178.0

NRK-65-MacDiarmid457198 5392500 -60.0 35.0 132.6

7

31901 Mahaffy-Au457926 5415532 -50.0 80.0 205.1

bin

T2-80-2Mahaffy-Au457694 5413626 -50.0 0.0 276.5

bin

27083 Nesbitt-No468008 5416506 -50.0 0.0 502.6

rd

Hinweis: Siehe unten Vorsicht bezüglich historischer Informationen.

Optionsbedingungen:

Wie in den Pressemitteilungen vom 4. März 2020 und vom 22. Mai 2020 ausführlich dargelegt, erwarb Canada Nickel das Grundstück Crawford Annex und die Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % an fünf weiteren Nickelzielen innerhalb des Landpakets des Projekts 81. Der Crawford Annex umfasst 4.909 Hektar in den Gemeinden Crawford und Lucas, und die 5 Optionsgebiete (Crawford-Nesbitt-Aubin, Nesbitt North, Aubin-Mahaffy, Kingsmill-Aubin und MacDiarmid) ("Optionsgrundstücke") haben eine Größe von 903 bis 5.543 Hektar. Siehe Abbildung 1 für eine Karte der Grundstücksstandorte.

Canada Nickel hat die Option, bis zu 80% der Anteile an jedem der Optionsgrundstücke zu den folgenden Bedingungen zu erwerben.

1) Canada Nickel kann zunächst innerhalb von 2 Jahren eine 60%ige Beteiligung an jedem der Optionsgrundstücke erwerben:

- Finanzierung von Explorations- und Erschließungsausgaben in Höhe von mindestens 500.000 $ für jedes Optionsgrundstück;

- Zahlung aller Kosten für die Instandhaltung des Eigentums für jedes Optionsgrundstück, einschließlich aller anwendbaren Bergbau-Landsteuern

- eine Zahlung an Noble in Höhe von 250.000 Dollar in bar oder, nach Wahl von Noble, Canada Nickel-Stammaktien.

2) Kanada Nickel hat das Recht, seine Beteiligung an jedem der Optionsgrundstücke innerhalb von 3 Jahren auf 80 % zu erhöhen, indem es zusätzliche Explorations- und Erschließungsausgaben in Höhe von 1.000.000 $ für jedes Optionsgrundstück finanziert (insgesamt 1.500.000 $ pro Optionsgrundstück).

Wenn die Bedingungen für den Erwerb einer Beteiligung von 60 % oder 80 % erfüllt sind, würde auf dieser Grundlage ein Joint Venture gegründet und Noble eine Nettolizenzgebühr von 2 % auf den Teil des Grundstücks gewährt, bei dem es sich um Bergbau-Claims handelt und auf dem derzeit keine Lizenzgebühren anfallen. (Das Gesamtergebnis würde insgesamt 2% für jedes Grundstück betragen).

Vorsichtserklärung bezüglich historischer Informationen

Diese Informationen sind historischer Natur und basieren auf den von Inco Ltd. und Noble Mineral Exploration Inc. gemeldeten Bohrergebnissen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Informationen relevant sind, da sie von angesehenen Unternehmen erstellt wurden, die branchenübliche Bohr- und Probenahmeverfahren anwenden. Das Unternehmen oder seine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects - hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen zu überprüfen. Das Unternehmen behandelt die hierin enthaltenen historischen Ergebnisse nicht als aktuell.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition des Begriffs "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. anderweitig geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko eine Hebelwirkung für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100% im Besitz befindliches Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaulagers verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das erforderlich ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, der Zeitpunkt der aktualisierten Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mark Selby, Vorsitzender und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52618

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52618&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.