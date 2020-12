IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Company unterzeichnet mit dem Wabun Tribal Council eine Absichtserklärung für das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Company unterzeichnet mit dem Wabun Tribal Council eine Absichtserklärung für das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford

TORONTO, 14. Dezember 2020 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel" oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit den First Nations Matachewan und Mattagami eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU") in Bezug auf Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford (das Projekt) des Unternehmens in der Nähe von Timmins, Ontario geschlossen hat.





Die Absichtserklärung verpflichtet Canada Nickel, sich an laufenden Konsultationen zu beteiligen und eine für beide Seiten vorteilhafte kooperative und produktive Beziehung zu den im Projektgebiet ansässigen First Nations aufzubauen. Die Vereinbarung bietet den Gemeinden auch die Möglichkeit, sich an den Vorteilen des Projekts durch Geschäftsmöglichkeiten, Beschäftigung und Ausbildung, finanzielle Entschädigung und Beratung in Umweltfragen zu beteiligen.

Mark Selby, Chair und CEO der Canada Nickel Company, sagte: Canada Nickel engagiert sich voll und ganz für die verantwortungsvolle Entwicklung des Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford zur Lieferung von NetZero Nickel- und Kobalt-Produkten. Unser Ansatz war von Anfang an die Zusammenarbeit mit First Nations und lokalen Interessenvertretern als Partnern, um durch wirtschaftliche Möglichkeiten gemeinsamen Wert zu schaffen und gleichzeitig respektvolle und verantwortungsbewusste Schützer der natürlichen Umwelt zu sein. Canada Nickel würdigt Matachewan und Mattagami First Nations für ihr Engagement zum Schutz und zur Verbesserung der land- und ressourcenbasierten Wirtschaft in ihrem traditionellen Territorium. Wir begrüßen ihren konstruktiven Ansatz und ihre Unterstützung unserer Bemühungen die Entwicklung, Genehmigung und den Bau des Projekts voranzutreiben.

Chief Jason Batisse der Matachewan First Nation ist zufrieden, mit Canada Nickel eine starke und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung für ihr vielversprechenden Nickel-Cobalt-Projekt aufzubauen. Während unserer Vorgespräche hat sich gezeigt, dass Mark sich wirklich für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung einsetzt und unsere Gemeinde es zu schätzen weiß, an den frühen Planungsphasen des Projekts beteiligt zu sein, sagte Chief Chad Boissoneau der Mattagami First Nation.

Das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist. Canada Nickel hat die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche NetZero Metals Inc. mit dem Ziel auf dem Markt eingeführt, um auf dem Crawford-Projekt eine Nickel-, Kobalt- und Eisenproduktion ohne Kohlenstoffemissionen zu entwickeln.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.

