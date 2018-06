IRW-News: Canada Cobalt Works : Canada Cobalt errichtet Pilotanlage bei der Mine Castle

IRW-PRESS: Canada Cobalt Works : Canada Cobalt errichtet Pilotanlage bei der Mine Castle

28. Juni 2018 - Canada Cobalt Works Inc. (TSX-V: CCW) (OTCPK: TAKRF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) freut sich, das folgende Update zur Verfügung zu stellen, da das Unternehmen die unterirdischen Bohrungen fortsetzt und sein Re-2OX-Kobaltsulfat-Programm in Zusammenarbeit mit SGS Lakefield skaliert.





Höhepunkte:

- Canada Cobalt ist dabei, eine Pilotanlage bei der Mine Castle zu errichten, um vor Ort Massen-Gravitationskonzentrate für die umgehende Verarbeitung zu Kobaltsulfat herzustellen;

- Unter Anwendung des vom Unternehmen entwickelten Re-2OX-Verfahrens fällt SGS Lakefield in Peterborough (Ontario) derzeit Metalle aus dem Konzentrat aus der Mine Castle aus und kristallisiert Kobaltsulfat aus einer organischen Lösung für eine Bewertung durch Kunden in der Batteriebranche;

- Jedes der ersten drei unterirdischen Bohrlöcher auf der ersten Ebene der Mine Castle hat eine mit bloßem Auge identifizierbare Mineralisierung aus Kobalt- und Nickelsulfiden und gediegenem Silber durchteuft.

Jacques Monette, Director von Canada Cobalt und Minenberater, erklärte: Die unterirdischen Bohrungen und Sanierungsarbeiten kommen sehr gut voran und wir warten gespannt auf die ersten Analyseergebnisse. Nahezu die gesamte Ausrüstung für die Pilotanlage ist jetzt vor Ort und das Zufuhrmaterial aus der ersten Ebene wird gelagert. Es laufen außerdem Planungen, um unterirdische Bohrungen während des Winters zu ermöglichen, sodass die Crews beschäftigt und begeistert sind, während wir das Tempo im produktiven Kobalt-Camp im Norden Ontarios bestimmen.

Die Montage und die Erprobung der Pilotanlage mit einer Kapazität von 500 Kilogramm pro Tag werden in den nächsten Wochen abgeschlossen, wobei ab dem dritten Quartal vor Ort Kobaltkonzentrat produziert werden soll. Dies ermöglicht eine Skalierung des dreiphasigen Re-2OX-Verfahrens bei SGS Lakefield unter der Leitung von Dr. Ron Molnar, einem Mitglied des Advisory Board von Canada Cobalt.

SGS Lakefield hat die Massenuntersuchungen der Lösungsmittelextraktion (Solvent Extraction, SX) anhand des Re-2OX-Verfahrens abgeschlossen Das Re-2OX-Verfahren ist in der Lage, 99 % des Arsens aus dem Konzentrat mit einem Arsengehalt von fast 50 % zu entfernen und dabei Kobaltgewinnungsraten von 99 % zu erzielen (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 8. Juni 2018).

Das vierte Loch im Rahmen des unterirdischen Bohrprogramms wird nun niedergebracht. Fotografien des Bohrkerns werden demnächst auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden unter der Aufsicht von Frank J. Basa, P.Eng., President und CEO von Canada Cobalt, Mitglied der Professional Engineers Ontario und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, erstellt.

Über Canada Cobalt Works Inc.

Canada Cobalt ist ein reines Kobaltunternehmen, dessen Augenmerk ausschließlich auf das Northern Ontario Cobalt Camp, dem aussichtsreichsten Kobaltgebiet in Kanada, gerichtet ist. Mit drei zu 100 Prozent unternehmenseigenen ehemaligen Produktionsbetrieben, einem eigenen hydrometallurgischen Prozess namens Re-2OX und Plänen für eine Verarbeitungsanlage mit 600 Tonnen pro Tag Kapazität in seinem Vorzeigeprojekt, dem Konzessionsgebiet Castle, unweit von Gowganda ist Canada Cobalt gut aufgestellt, um sich zu einem vertikal integrierten führenden Unternehmen in der Kobaltextraktion und -gewinnung in Nordamerika zu entwickeln.

Frank J. Basa

Frank J. Basa P. Eng.

President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO, Tel. 1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, Tel. 416-710-2410, E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com

Canada Cobalt Works Inc.

3028 Quadra Court

Coquitlam, B.C., V3B 5X6

CanadaCobaltWorks.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

