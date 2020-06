IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: Canafarma Hemp Products Corp. meldet Pläne für Produktion von mit Hanföl-infundiertem, gefülltem Kaugummi

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: Canafarma Hemp Products Corp. meldet Pläne für Produktion von mit Hanföl-infundiertem, gefülltem Kaugummi

12. Juni 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma) freut sich bekannt zu geben, dass es im September mit der eigenen Herstellung seines zum Patent angemeldeten, mit Cannabinoid infundierten, center-filled [mittig gefüllten] Kaugummis beginnen wird.





CanaFarma hat sowohl in den USA als auch in Europa vorläufige Patente für das gefüllte Kaugummi, diese Neuentwicklung bei der Versorgung mit CBD-Süßwaren, angemeldet. Seitdem arbeitet das Unternehmen mit seinem Forschungs- und Entwicklungspartner, der APet Holding BV, zusammen, testet das Produkt und optimiert den Herstellungsprozess. Da das Testprogramm voraussichtlich im August abgeschlossen ist, soll CanaFarma im September mit der Herstellung des gefüllten Kaugummis beginnen.

Die beiden bezüglich der Neuentwicklung angemeldeten Patente beziehen sich auf eine Kaugummi- oder Lutschtabletten-Mischung, die mit Flüssigkeit gefüllt werden kann und hochwertiges Hanföl enthält, das auf natürliche Weise mit vielen Phyto-Cannabinoiden einschließlich CBD angereichert ist. Diese Neuentwicklung ist eine Ergänzung des weit verbreiteten YOOFORIC, eines Hartschalen-Kaugummis, das gegenwärtig von CanaFarma vermarktet und verkauft wird. Der Hanf/CBD-Extrakt im Kaugummi (oder in der Lutschtablette und/oder in der flüssigen Füllung) ist in einer Menge von bis zu 100 mg pro Dosiseinheit enthalten.

Das neuartige Produkt ist so konzipiert, dass eine hohe anfängliche Freisetzungsrate des aus Hanf gewonnenen CBD-Extrakts erzielt wird, indem das Öl mit dem ersten Biss aus der Mitte freigesetzt wird. Aufgrund des Designs fördert die langanhaltende Kaubarkeit des Kaugummis eine verlängerte Freisetzung. Die Absorptionsrate der gegenwärtig auf dem Markt befindlichen YOOFORICTM-Formel wurde auf branchenführende 84 % getestet, und da die Wirkstoffe in den Mundhöhlen absorbiert werden, wird die in der Mitte gefüllte Version in Tests wahrscheinlich eine noch bessere Bioverfügbarkeit ergeben. Die Kombination der beiden Technologien macht dieses neue, in gefüllte Kaugummi zu einer fortschrittlichen und angenehmen Möglichkeit, die Vorteile des Vollspektrum-Hanföls und -CBDs zu genießen.

Der CEO von CanaFarma, David Lonsdale, erklärte: Wir freuen uns sehr, diese zum Patent angemeldete, mit Cannabinoiden infundierte, gefüllte Ergänzung unserer YOOFORIC- Kaugummi-Produktreihe auf den Markt zu bringen, und sind der Meinung, dass sie von unseren Kunden sehr gut angenommen wird.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52253

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52253&tr=1

