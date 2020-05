IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: Canafarma Hemp Products Corp. erklärt seinen metrisch-basierten Marketingansatz

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: Canafarma Hemp Products Corp. erklärt seinen metrisch-basierten Marketingansatz

20. Mai 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder "CanaFarma") erklärt seine Vorgehensweise, um seine Vertriebsanstrengungen immer effizienter zu machen.





Das Unternehmen verfolgt einen sehr methodischen, metrisch-basierten, analytischen Ansatz, um Produkte auf den Markt zu bringen. Indem unsere Markenanalysten Mikrokosmos-Tests durchführen, können sie entschlüsseln, welche Kanäle die stärksten Ergebnisse hervorbringen. Dann eliminieren wir mechanisch jene Aktivitäten mit nur unterdurchschnittlichen Ergebnissen, passen die an, die akzeptable Ergebnisse brachten, und nutzen die Strategien, die die besten Ergebnisse erzielten. Dann führen wir neue Tests durch und wiederholen die gleiche Vorgehensweise.

Während des von Juni bis November 2019 durchgeführten Tests zur Einführung der hanfbasierten Kaugummimarke YOOFORIC ergab die oben beschriebene Strategie folgendes:

1. "Unique Customer Count" (Kundenzahl) stieg durchschnittlich um 75% im Monat.

2. "Unique Customer Order Count" (Kundenauftragszahl) stieg durchschnittlich um 96% im Monat.

3. Bruttoeinnahmen stiegen um durchschnittlich 103% im Monat.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, sagte: Wir sind mit der Leistung unseres metrisch-basierten Marketingmodells bislang sehr zufrieden und freuen uns darauf, das durch unsere ersten Produktverkäufe gewonnene Wissen anzuwenden, wenn wir unsere Marketing- und Vertriebsanstrengungen in Zukunft skalieren werden."

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

